AUTHOR : Kenneth aka Ronin2300

PUBLISHED : 2017-01-10 09:32:00

SanDisk iXpand flash drive til iPad og iPhone

udvidelse af lagerpladsen på iOS enheder, er låst, når man først har erhvervet sig sit produkt modsat android enheder, så kan udvides via hukommelseskort. Det vil Sandisk nu lave om på med deres SanDisk iXpand, som kan være med til at gøre det let at få mere mobilt og let tilgængeligt lager på din iOS enheder.

Brugere af Appels iPhone har siden telefonen blev født været bundet til begrænsede mængder af lagerplads. Det er iPhone brugere til tider blevet mobbet lidt med af Android brugerne, som i mange tilfælde har haft mulighed for at bruge microSD kort, for at udvide lagerpladsen.



Se med når vi kigger på SanDisk iXpand, som kan være med til at gøre det let at få mere mobilt og let tilgængeligt lager, og så er det tilmed med mulighed for 128 bits AES kryptering.





Specifikationer på Sandisk iXpand 32GB

Dimensions: 13 X 17 X 59mm

13 X 17 X 59mm Weight: 5.4g

5.4g Operating temperature: 0-35 °C functional

0-35 °C functional Supported Video Formats: wmv, avi, mkv, mp4, and mov. DRM-protected content cannot be streamed. Check with the content provider for playback restrictions.

wmv, avi, mkv, mp4, and mov. DRM-protected content cannot be streamed. Check with the content provider for playback restrictions. Compatibility: Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS X v10.8 and higher. See device compatibility.

Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS X v10.8 and higher. See device compatibility. Warranty: 1-year limited warranty

Pris:

Sandisk iXpander, kan købes i 16, 32, 64 og 128GB versioner, og dagens testprodukt i 32GB versionen kan findes via Pricerunner.dk til 249DKK og op til over 1000kr alt efter forhandler.

Conclusion:



All in all I feel that SanDisk has made a solid product that gives you not only the option for expanded storage for your iOS devises but also makes it a breeze to move and backup files and media between your computer and phone or iPad.



Put the great options for encryption with a 128 bits AES encryption on top of that and you’re set for a safe device for sensitive files.



The great combination af functions and a easy to use app has made using the SanDisk iXpand an enjoyable experience and it’s become a part of my daily carry.



Good:

A good number of functions for both storage and security

Easy to use and sleek app

Not so good:

No complains here