PUBLISHED : 2018-03-20 11:55:19

Verdens første 100TB SSD Nimbus Data ExaDrive DC100 annonceret

Man må ikke gå ned på udstyr som nørd, men prisen kan dog være en altafgørende influencer trods alt. Denne gang handler det om SSD segmentet, som har fået ny sherif, når det kommer til lagerplads.

Navnet er Nimbus Data ExaDrive DC100, og bag navnet gemmer der sig en SSD på 100TB, som i runde tal kan rumme 20,000 HD film, eller 20 millioner sange.

Dermed skulle de fleste behov vist være dækket ind en uges tid eller to.

Nimbus Data ExaDrive DC100 er i stand til at håndtere læs/skrivehastigheder på 500MB/s, som udover rigelig med lagerplads, så er hastigheder bestemt også en positiv faktor at tage med.

Nimbus Data ExaDrive DC100 er produceret med 3D NAND flash hukommelse. Den nyudviklet DC100, er designet med multiprocessorarkitektur, og derfor understøtter DC100 meget større kapacitet end monolitiske flash-kontrollere er i stand til. ExaDrive DC100 er udviklet med henblik på datacentre, og derfor vil prisen, som stadig er ukendt, nok også afspejle, at ExaDrive DC100 ikke er henvendt til den almene forbruger.

Nimbus skriver følgende:

“Data centres can reduce power, cooling, and rack space costs by 85 percent per terabyte, enabling more workloads to move to flash at the lowest possible total cost of ownership”

Thomas Isakovich, CEO og founder af Nimbus Data skriver følgende:

“as flash memory prices decline, capacity, energy efficiency, and density will become the critical drivers of cost reduction and competitive advantage,” stated “The ExaDrive DC100 meets these challenges for both data center and edge applications, offering unmatched capacity in an ultra-low power design.”

Det nye ExaDrive DC series solid state drev, udbydes i både 100 TB og 50 TB versioner, og forventes på markedet til sommer.

Prisen er stadig ukendt.