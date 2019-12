AUTHOR : Michael Hermansen

2018-07-20

Western Digital WD RED 6 TB

Western Digital er en af markedets helt gamle drenge, når det kommer til produktionen af lagerenheder, og her snakker vi både harddiske, SSD'er, NAS servere såvel internt som eksternt i vores systemer. Denne gang har Western Digital sendt os to WD RED 6 TB NASWare harddiske.

Her på Tweak.dk redaktionen har vi et tæt samarbejde med Western Digital, der har hjulpet os gentagende gange med harddiske til NAS tests og mange andre spændende produkter. I dag skal vi kigge på et par 6 TB WD RED harddiske, der netop er henvendt til NAS segmentet, da de er en del af WD's NASWare serie. En serie af harddiske, der er beregnet til 24/7 brug.

De tekniske specifikationer:





WD RED serien kan fås i størrelser fra 1- til 10 TB lagerplads med cache størrelse fra 64- til 256 MB. Vores 6 TB variant kommer med 64 MB cache, og alle diskene kører med 5400 RPM, hvilket er fint til NAS diske, hvor stabilitet er langt mere i højsædet end hastighed. Diskene kører over SATA3 (6 Gbps) interfacet.

WD RED diskene er sendt som BULK variant uden hardcase indpakning. De kommer i stedet i hver sin antistatiske pose. På fronten finder man informationer om størrelsen af sine diske inklusiv model- og serienumre. Der er også en QR kode, som man kan scanne, hvis man ønsker at læse mere om sine harddiske på sin telefon.

På bagsiden af harddiskene kan vi se controlleren, der styrer harddisken. Controlleren består af en printplade, hvor strøm og SATA forbindelsen løber igennem og skaber forbindelse mellem plader og computeren/NAS serveren.

Testfasen:

I testfasen holder vi WD RED 6 TB harddiskene op imod mit testsystem bestående af følgende:

ASUS ROG Strix X299 Gaming-E

Intel Core i9-7900X

32 GB 3200 MHz G.Skill DDR4 RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 11GB

250 GB Samsung EVO 960 NVMe SSD

250 GB Samsung EVO 750 SATA3 SSD

500 GB Samsung EVO 850 SATA3 SSD

Testsoftware

CrystalDiskMark

ATTO Disk Benchmark

Windows Stifinder filoverførsel

CrystalDiskMark:

ATTO Disk Benchmark:

De syntetiske tests viser glimrende resultater mellem 170- og 180 MB i sekundet, hvilket er ganske glimrende for en 5400 RPM harddisk.

Windows Stifinder (Kopiere til harddisken)

Grundet diskens cache starter overførslen af både en stor og mange små filer hastigt ud, og efterfølgende lægger overførslerne sig mere stabilt på hastighederne, som vi kan se ovenfor. Det er stadig nogle glimrende resultater for en 5400 RPM harddisk, som

Windows Stifinder (Kopiere fra harddisken)

Når der skal læses fra harddisken, bliver hastighederne derimod maxet helt ud i forhold til det, som vi så i de syntetiske tests. Så her lever harddisken altså helt op til det, som undertegnede havde turdet håbe på.

Pris:

I skrivende stund, den 9. juli 2018, er Western Digital WD RED 6 TB set med et prisskilt på 1.443,00 kroner. I kan se en prisoversigt HER!

Konklusion:

Konklusionen efter at have arbejdet med Western Digitals WD RED 6 TB harddiske må være ganske simple. Harddiskene er tydeligt optimerede til 24/7 brug, og man får lige præcis, hvad man betaler for. En stabil og hårdfør harddisk, som er klar døgnet rundt. Diskenes søgetid er relativt lille, og de larmer ikke ret en hel masse under brug, så man skal ikke sidde og vente længe på, at harddisken finder ens film frem, ligesom man ikke bliver forstyrret under filmen af en snurrende lyd fra ens harddiske. Western Digital bliver sendt ud af døren med en score på 9 og en Great product Award. Scoren på 9 er givet ud fra et fint prisskilt ift. lagerplads. Det, der har trukket scoren lidt ned er, at tests i Windows Stifinder svigtede lidt i forhold til de syntetiske tests.

Godt:

Glimrende prisskilt

Gode hastigheder, men...

Fås i mange forskellige størrelser

Knapt så godt:

...de virkelige testresultater lå noget under de syntetiske

Score: 9 + Great Product Award