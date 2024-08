Kioxia Udvikler SSD med optisk interface

Kioxia præsenterer en prototype SSD med optisk interface for fremtidens datacentre på FMS-konferencen. Teknologien baner vejen for en mere energieffektiv og fleksibel datacenterinfrastruktur.

8 aug. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Kioxia Corporation vil fremvise en prototype på en bredbånds SSD med en optisk interface til næste generations datacentre på "FMS: the Future of Memory and Storage" konferencen, der finder sted i Santa Clara, CA fra den 6. til den 8. august.

Ved at erstatte det elektriske interface med en optisk, øger denne SSD-teknologi betydeligt den fysiske afstand mellem beregnings- og lagringsenhederne, reducerer ledningsbehovet, samtidig med at den opretholder energieffektivitet og høj signal-kvalitet.

Dette bringer også høj fleksibilitet til datacentrets systemdesign og applikationer. Ved at anvende et optisk interface bliver det muligt at sammenkæde individuelle komponenter, der udgør systemer, såsom SSD'er og CPU'er, og forbinde dem endnu hurtigere. Dette fremmer udviklingen af et "disaggregated computing system", der effektivt kan udnytte ressourcer i henhold til en specifik arbejdsbelastning.

Desuden kan det optiske interface, med sin høje signalintegritet, forbedre ydeevnen i krævende beregningmiljøer, såsom rummet. Denne præstation er resultatet af det japanske projekt "Next Generation Green Data Center Technology Development", JPNP21029, der støttes af New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), som er en del af "Green Innovation Fund Project: Construction of Next Generation Digital Infrastructure."

Inden for rammerne af dette bevillingsprojekt er der ved at blive udviklet næste generations teknologier med det mål at opnå mere end 40% energibesparelse sammenlignet med de nuværende datacentre. Som en del af dette projekt, er Kioxia ved at udvikle bredbånds SSD'er med optisk interface til dataopbevaring i næste generations grønne datacentre.