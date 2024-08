Western Digital præsenterer superhurtig Gen5 SSD

Den nue SSD kommer med spektakulær ydeevne med Western Digitals næste-gen Gen5 SSD'er. Lavt strømforbrug på 5W og hastigheder op til 15 GB/s. Perfekt til desktops og laptops.

13 aug. 2024 kl. 09:04 Af Maria DEL:

Western Digital har fremvist super hurtig ydeevne i sine næste generations Gen5 SSD'er, som har lavstrømstilstande på 5W og hastigheder på op til 15 GB/s. På FMS 2024 præsenterede Western Digital sine næste generations lagringsløsninger baseret på den interne Gen5 SSD-controller.

Disse produkter vil sigte mod forbrugersegmentet og kommer i forskellige versioner til PC-platforme som f.eks. stationære computere og bærbare. Western Digital har primært frigivet mainstream og high-end Gen4-drev i løbet af 2024, da andre rullede deres respektive Gen5 SSD'er ud, med hastigheder på op til 14,5 GB/s ved hjælp af Phison E26-controlleren.

Vi har først for nylig set en tilstrømning af andre controllere på markedet, såsom InnoGrits IG5666, som også leverer hastigheder over 14,0 GB/s, men bruger 2400 MT/s & 232-Layer NAND Flash (TLC). For sine Gen5 SSD-løsninger vil Western Digital inkorporere sin egen interne Gen5-controller, som bruger BiCS8 218-lag 3D TLC NAND og har op til 8-kanals DRAM og 4-kanals Non-DRAM-designs.

Ifølge producenten tilbyder drevene op til 2 TB lagerkapacitet med dobbelt så høj ydeevne og 55% forbedret effektivitet i forhold til Gen4 SSD'er. Western Digital demonstrerer også sine Gen5 SSD'er på bærbare computere (mobile workstations), hvilket er en første for Gen5-segmentet generelt.

Blandt produkterne har vi først den højeffektive "Performance" Gen5 SSD-løsning, der er vurderet til en strømforbrug på 7W og leverer hastigheder på op til 15 GB/s og over 2 millioner tilfældige IOPS (læsninger).

For "Mainstream" Gen5 SSD-segmentet har producenten sit DRAM-løse design med 4 kanaler og vurderede hastigheder på op til 10,7 GB/s. Selv mobilløsningen er noget særligt, med op til 90% forbedret effektivitet i forhold til eksisterende Gen4-drev.

Dette drev tilbyder også hastigheder op til 10,7 GB/s, samtidig med at det opretholder lavt strømforbrug. Virksomheden planlægger at frigive sine første produkter næste år, hvilket er omtrent samme tidspunkt som Samsung vil rulle deres løsning ud, så forvent masser af Gen5 handling i 2025.