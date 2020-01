AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-20 09:02

10G er fremtiden for bredbåndsteknologi

For ikke at forveksle med 5G mobilnetværk, betyder "G" i 10G gigabits pr. sekund, en vanvittig hurtig internethastighed. 10G er kabelindustriens vision for at kunne levere 10 gigabits i sekundet, som efter alt at dømme først henvendes til det amerikanske marked, og herefter udrulning over hele kloden.





For at levere hastigheder på 10 gigabits pr. sekund med forbedret stabilitet og medfølgende sikkerhed, kræver det en række nye teknologier. Nogle af disse er allerede ved at blive implementeret, og andre er stadig under udvikling, men ens for alle er, at de kommer til at samarbejde om at danne fremtidens 10G-platform. Netværk understøtter symmetriske upload- og downloadhastigheder, og derfor forkortes responstiden til 1 millisekund samt fjernes fjerner det vi typisk omtaler som lag eller "latency"

Tænk på hvor mange tilsluttede enheder du ejer i øjeblikket: smartphones, spilkonsoller, højttalere, smarte tv'er, tablets, sikkerhedskameraer, IOT-enheder. Diverse undersøgelser viser, at antallet af tilsluttede enheder i gennemsnittet inden 2020, vil være tæt på 50, og disse enheder bruges i løbet af dagen til alt fra streaming af musik og underholdning til at holde os sikre inden for hjemmets fire vægge.

Implementeringen af 10G vil spille en stor rolle i at sikre, at alle disse enheder fungerer til deres fulde potentiale, og et område som online gaming, vil opleve et markant boost i det visuelle uden nogen form for lag, og områder som streaming af indhold på enheder i alle husets rum, vil ikke længere være et problem

Vejen til målet tages i bider

Vejen til 10 gigabit internethastigheder begynder med 1 gigabithastigheder, der i øjeblikket er tilgængelige for mere end 80% af amerikanerne, som er en lille stigning fra kun 4% i 2016.

10G er ikke kun fokuseret på rekreativt brug; platformen sigter mod at transformere forbrugeroplevelser på stort set alle berøringspunkter og i en række industrier, herunder sundhedsvæsnet, uddannelse og landbrug.

10G-fremtiden er i øjeblikket ved at blive bygget af et flertal af kabeloperatører i USA, herunder Comcast, Charter, Cox, Mediacom, Midco og andre - plus internationale operatører, herunder Rogers, Shaw, Vodafone, Taiwan Broadband Communications, Telecom Argentina, Liberty Global, og mange flere.

Hvornår rulles 10G ud?

Teknologien testes i øjeblikket i laboratoriet, og de første forsøg uden testbaser, vil begynde i 2020. Efter forsøgene kan vi forvente at se 10G blive tilbudt forbrugerne inden for 12 til 18 måneder.

Er du interesseret i flere informationer, kan du besøg det officielle websted for at lære mere om 10G og tilmelde dig nyhedsopdateringer om platformens udvikling.





Source & Image credit:

10gplatform