AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-11-01 10:00

De bedste Wi-Fi mesh netværk 2019

Har du et større hjem med elendigt trådløs dækning, så vil et Wi-Fi mesh netværk kunne få husfreden genoprettet. Her er nogle af de bedste Wi-Fi mesh systemer på markedet.



Med eksplosionen i popularitet af smart home enheder og utallige streamingtjenester som Netflix og Spotify, er Wi-Fi dækning i hele huset blevet et must. Mange af de nyeste trådløse routere kan give god dækning til de fleste rum i et typisk mellemstor hus, men større huse og boliger med begrænsende vægge, flere etager, metal og betonstrukturer og andre strukturelle hindringer, kan kræve yderligere tiltag for at bringe det trådløse signal helt ud i hjørnerne, hvor din router ikke kan nå.

Diverse former for Wi-Fi Range Extender gør et godt stykke arbejde med at udfylde døde zoner, men giver typisk kun med halvdelen af den potentielle båndbredde, som du får fra din hoved router. Accesspoints tilbyder mere båndbredde end den typiske Range Extender, men kræver til gengæld en kablet forbindelse til hoved routeren. Begge løsninger opretter typisk et nyt netværks SSID, som du skal logge på, når du flytter fra et område af huset til et andet.

Lyder for kompliceret, skal du overveje at installere et Wi-Fi-system i stedet.





Mesh Wi-Fi system: Tips og tricks:

Målet for alle er bedst tænkelige dækning af vores hustande med områder som hurtigere hastigheder, bedre forældrekontrol, lettere opsætning og forbrugeroptimeret styring af det hele. Selv Google er trådt ind på Mesh området med deres bud på den perfekte løsning.....

Læs mere HER





Hvad er et mesh Wi-Fi system?





Wi-Fi systemer er designet til at dække dit hjem med trådløs signal og er en slags hybrid, der består af flere netværkskomponenter. Der er en router, der opretter forbindelse til dit modem, og en række satellitmoduler eller hvad man ofte kalder for noder, som du placerer i hele dit hus. De er alle del af et enkelt trådløst netværk og deler samme SSID og adgangskode. I modsætning til Range Extender, der kommunikerer med routeren via 2,4 GHz eller 5 GHz båndet, bruger de fleste Wi-Fi systemsatellitter mesh-teknologi til at tale med routeren og med hinanden. Hver node fungerer som et mellemled for andre satellitmoduler i systemet. Dette hjælper noden længst væk fra routeren til at levere et stærkt Wi-Fi signal, da de taler til andre satellitmoduler og ikke er afhængige af en-til-en-kommunikation med routeren. Ikke alle Wi-Fi-systemer bruger mesh netværk, dog; nogle bruger et dedikeret radiobånd til at kommunikere med routeren og med hinanden. Som med mesh frigiver det dedikerede bånd standardbåndene 2,4 GHz og 5 GHz til klientbrug.





Meget brugervenlig opsætning

Opsætning og vedligeholdelse af et traditionelt trådløst hjemmenetværk kan være skræmmende og ende med grå hår og for tidlige rynker - også selvom du er teknisk velbevandret. Wi-Fi systemer er derimod rettet mod brugere med ringe eller ingen teknisk viden og kan installeres på få minutter. De leveres typisk med en brugervenlig mobilapp, der leder dig gennem installationsprocessen med illustrerede instruktioner, der er nemme at følge. Appen fortæller dig, hvor du skal placere hver satellitmodul for maksimal dækning og vælger den bedste Wi-Fi kanal og radiobånd for optimal kapacitetsperformance, så du kan opretholde en stærk trådløs forbindelse, når du bevæger dig rundt i huset.

Wi-Fi-systemer er lette at udvide (ofte uden nogen grænse for antallet af satellitmoduler, du kan tilføje) og administrere ved hjælp af din smartphone, så du kan deaktivere Wi-Fi adgang til specifikke enheder med et tryk på en knap og give bestemte enhedsnetværk prioritet uden at skulle logge på en kompliceret netværkskonsol.





Design og funktionaliteter

Wi-Fi systemer ligner ikke en typisk traditionel opsætning med en router og Range extenders. Routeren og satellitmoduler bruger interne antenner og er næsten altid smagfuldt designet, så du med god samvittighed over for fruen i huset, placere dem ude i stedet for gemt væk i et skab eller under et skrivebord. De har normalt mindst en LAN port til at oprette forbindelse til enheder somfjernsyn og spilkonsoller, men USB-forbindelse er en sjælden option.

Wi-Fi systemer er ofte omtalt som multi-band netværksenheder, og fungerer på 2,4 GHz og 5 GHz radiobånd og bruger 802.11ac trådløs teknologi. Nogle modeller tilbyder understøttelse af MU-MIMO-teknologi (Multi-User Multiple Input Multiple Output), som streamer data til flere kompatible trådløse klienter samtidigt i stedet for sekventielt. De fleste Wi-Fi systemer bruger båndstyring til automatisk at vælge det mindst overfyldte radiobånd for den bedste performance og tilbyde brugervenlige punkter som forældrekontrol, gæste netværk og enhedsprioriteringsindstillinger. Selvom de er designet til optimal brugervenlighed, giver de dig normalt mulighed for at konfigurere port forwarding og trådløs sikkerhedsindstillinger, men mangler de avancerede netværksadministrationsmuligheder såsom individuel båndstyring, firewallindstillinger og trådløs transmissionshastighedsindstillinger, som du får gennem en traditionel router. Du kan heller ikke bruge tredjeparts WRT firmware til at tilpasse systemet til forbedret ydelse og netværksovervågning.

Dette ender vores korte gennemgang af Wi-Fi mesh netværk og dets funktion. Nedenstående forslag til Wi-Fi mesh systemer, er konkluderet efter egne tests på redaktionen eller i privat regi.





TP-Link Deco M9 Plus Mesh Wi-Fi





TP-Link Deco M9 Plus systemet er for dig med et stort hus der ønsker fuld dækning ud i alle kroge, men måske ikke er den store netværkshaj. Med Deco appen hentet bliver du trin for trin guidet igennem opsætningen, og efterfølgende har du adgang til alle de mest gængse indstillinger plus lidt ekstra såsom portforwarding. Vi er også nødt til at nævne rækkevidden og ikke mindst hastigheden som Deco M9 Plus systemet leverede. Vi har allerede set på highend routere fra TP-Link tidligere, men dette Mesh system dominerer dem alle med flere længder. I vores tests så vi hastigheder på over 300 Mbps i hele huset og endda også udenfor. Oven i hatten kører netværket klippestabilt og er yderst diskret at se på.

Læs også test af TP-Link Deco M5 Mesh Wi-Fi Router





Godt:

+ Super enkel opsætning via app

+ Let og enkel administration af netværket

+ Imponerende dækning med gode hastigheder

+ Mulighed for tilslutning af USB-enheder (stort plus i vores bog!)

+ Integreret Smart HUB med Alexa

Knap så godt:

- Begrænsede avancerede muligheder – kun kontrol via app

- Ingen mulighed for væg/loft montering



Læs testen af TP-Link Deco M9 Plus Mesh Wi-Fi



TP-Link Deco M9 Plus Mesh Wi-Fi kan i en pakke med tre finder til omkring 2500 kroner.





Netgear Orbi





Der er ingen tvivl om, at det til store hjem, er Orbi en klart stærkere løsning, end hvis man kun havde en almindelige router stående, der skulle nå det hele, og også klart bedre end med en repeater, som ikke vil kunne levere samme hastigheder som Orbi. Som Wi-Fi løsning er Netgears Orbi system en god og solid løsning, hvis man har et stort hjem, der skal dækkes godt ind med stabilt og hurtigt trådløst netværk. Opsætningen går som en leg, og selv folk uden den store tekniske snilde, burde kunne sætte systemet op på kort tid og være i gang.

Godt:



+ Stærkt signal og god hastighed

+ Let opsætning

+ Mulighed for udvidelse

Knap så godt:

+ Høj pris sammenlignet med lign. produkter

+ Filter mulighederne koster ekstra

+ Enhederne fylder en del

Læs testen af Netgear Orbi - solid Wi-Fi dækning til 350 kvadratmeter

Netgear Orbi kan findes fra omkring 1500 kroner og op forbi 4000 kroner. Vores test-samplede kostede omkring 3000 kroner.





Google WiFi





Google WiFi vinder meget frem efterhånden som en af de mest simple mesh løsninger på markedet til en ganske fornuftig prissætning.

Med automatisk opsætning, der involverer scanning af en QR-kode og brug af Googles simple telefongrænseflade, er det lettere at få dit mesh-system op og køre med Google Wifi end det er måske med nogen anden mesh-router på markedet. Hver Google Wifi enhed har et Infineon Trusted Platform Module (TPM) indbygget og opdaterer firmwaren automatisk, når nye sikkerhedsrettelser kommer ud. En fordel i en ofte travl hver dag. Men Google Wifi er muligvis ikke den bedste mulighed alle. Bortset fra at sætte internetforbindelsen på pause for at samle familien ved middagstid, er der blandt andet ingen indbygget forældrekontrol.

Godt:

+ Imponerende nem opsætning

+ Design



Knap så godt:



- Meget begrænset kontrol og indstillinger

- Pris

En enkelt enhed koster omkring 1100 kroner, og dækker kun små 90 kvadratmeter. 3 enheder koster ca. 2500 kroner, og dækker omkring 170+ kvadratmeter.





Ubiquiti Amplifi HD





Hvis du er den type person, der elsker Apples designfilosofi og kan lide at have smarte gadgets i dit hjem, uden at være meget opmærksom på prisen, så er Ubiquiti Amplifi HD den perfekte gadget til dig. Ubiquiti Amplifi HD tilbyder fantastisk dækning og simpel opsætning. Ubiquiti Amplifi HD kan være et dyrt bekendtskab, men samtidig betaler du for et stykke tech, der har både stil og substans.





Godt:

+ Moderne, rent look, der vil passer ind i de fleste hjem

+ Let at konfigurere

+ Intuitiv app

+ Stærk signalydelse

Knap så godt:



- Dyr

Ubiquiti Amplifi HD kan findes fra omkring 2800 kroner.





Lad os høre fra dig. Hvilke erfaringer har du, og hvilken løsning har du valgt.