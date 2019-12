AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-08-09 08:12:40

[Powerbanks] - hvad skal du vælge?

Vi har fra tid til anden haft Powerbanks til test på Tweak.dk, og har derfor også et ønske om at teste dem grundigt. Men hvordan tester man en Powerbank, og hvordan ved man om den rent faktisk har den lovede kapacitet? Vi bringer i dag en lille guide, til dig som går rundt med en Powerbank i lommen, eller dig som overvejer at købe en Powerbank

Vi har fra tid til anden haft Powerbanks til test på Tweak.dk, og har derfor også et ønske om at teste dem grundigt. Men hvordan tester man en Powerbank, og hvordan ved man om den rent faktisk har den lovede kapacitet? Vi bringer i dag en lille guide, til dig som går rundt med en Powerbank i lommen, eller dig som overvejer at købe en Powerbank

En af de bedste grunde til at anskaffe sig en Powerbank med stor kapacitet i 2017 er, selvfølgelig lanceringen af Nintendos nyeste konsol, Nintendo Switch. Der gik ikke lang tid fra lanceringen af Switch, til de første meldinger om meget kort levetid på batteriet kom. Derudover er der selvfølgelig også din bedste ven, aka din Smartphone, som også har det med at være et strømslugende monster fra tid til anden.

Er du meget på farten, og har du en Nintendo Switch, så er det derfor ikke bare ønskværdigt med en Powerbank med stor kapacitet, men nærmest et must have. Batteriet på Switch er på sølle 4.310 mAh, hvilket kun er omtrent 25% større end et batteri i de største smartphones i dag. Det er ikke meget, og det er derfor en virkelig god idé at have udstyret på plads, inden man tager sin Switch med på farten.

Derfor har vi sat os for at fortælle dig lidt om Powerbanks, og hvordan du rent faktisk finder en PowerBank, som dækker dit behov.

I denne artikel tager vi udgangspunkt i en Powerbank som vi har haft på testbænken i et stykke tid. Det drejer sig om en Powerbank med en opgivet kapacitet på 9.000 mAh. Den burde i teorien kunne oplade en almindelig smartphone med en kapacitet på 3.000 mAh tre gange, før den løber tør for strøm. Det er et enkelt regnestykke, men også et regnestykke der ikke stemmer overnes med virkeligheden.

I den virkelige verden passer den opgivne kapacitet på en Powerbank nemlig ikke overens med den kapacitet, som den kan levere til en smartphone eller tablet.

Hvad den opgivne kapacitet virkelig fortæller dig er, hvad der rent faktisk er kapaciteten af batteriet i din Powerbank. En Powerbanks batterier er normalt 3,7V lithium-ion batterier, som samlet set giver den opgivne kapacitet fra producenten, i dette tilfælde, 9.000 mAh. Og det er 100% korrekt.

USB stikket i en Powerbank har dog en spænding på 5V, og ikke de 3,7V som batterierne har, da USB standarden er 5V. Mellem batteriet og USB stikket er der derfor en konverter, som ændrer batteriets 3,7V til USB stikkets 5V. Og når man konverterer til en højere spænding, bliver man også nødt til at beregne kapaciteten på 9.000 mAh over den nye spænding på 5V.

Vi vil her gennemgå, hvordan man kan beregne den teoretiske kapacitet på to måder. Den ene er rent teoretisk, mens den anden er den lette metode, som faktisk bare er en tommelfinger regel, men en tommelfingerregel, som har vist sig at holde stik i vores tests af Powerbanks.

Den teoretisk beregning:

Den første måde man kan beregne den faktiske kapacitet på, er ved at lave et regnestykke baseret på de tal som producenten opgiver om Powerbanken. I dette tilfælde har vi fået oplyst, at der er en kapacitet på 9.000 mAH på batteriet, og vi ved at der er 3,7V batterier i powerbanken, samt en konverter på 5V ved USB stikket.

Den teoretiske kapacitet ved 5V vil derfor være:

(3,7V x 9.000 mAH)/5V = 6.660 mAH

Vi har derfor en Powerbank med en opgivet kapacitet på 9.000 mAH, men teoretisk er kapaciteten kun på 6.660 mAH. 6.660 mAH kan levere lidt over to fulde opladninger til en smartphone, hvis den har en kapacitet på 3.000 mAh.

Det svarer til en teoretisk reduktion af kapaciteten på 2.340 mAh, som bliver til et kapacitetstab på 26% af Powerbankens opgivne kapacitet på 9.000 mAH.

Om det teoretiske regnestykke passer, bliver man dog nødt til at teste i praksis, for at finde ud af. Og det vil vi komme ind på senere.

Tommelfingerreglen:

Den anden måde som man kan regne sig frem til den ”brugbare” kapacitet på en Powerbank, er ved at bruge følgende tommelfingerregel, som kommer af den første beregning vi lavede.

Mange kilder på nettet foreslår nemlig, at når man skal finde den sande kapacitet af en PowerBank, og ikke har mulighed for, eller lyst til at åbne den op og tjekke om der er 3,7V batterier inden i, trækker man 25-30% fra af den opgivne kapacitet fra producentens side fra. Derved opnår man et resultat der er tæt på resultatet af vores teoretiske beregning fra tidligere.

Test i praksis:

Sidst, men ikke mindst, så har man også muligheden for at teste det i praksis. Det kan man gøre, hvis man anskaffer sig et USB voltmeter, som kan findes på diverse webstores, såsom eBay, AliBaba osv til meget få penge. Sådan en tester kan registrere spænding, strømstyrke, tid, og den sande kapacitet i milli-ampere timer (mAh), som bliver overført til eller fra Powerbanken. Hvis du læser med i den kommende tid, gør vi netop dette, når vi tager emnet mobile Powerbanks op, endnu en gang.

En tester, kan se sådan her ud:

Det eneste man skal være opmærksom på, er at der under konversion fra 3,7V til 5V er et mindre tab, som vi ikke har kunnet finde data på, men har fundet frem til at flere omtaler tabet til at være omkring 2% for de dyrere Powerbanks, som bruger bedre dele, og helt op til 20% for de billigere.

Står du og leder efter en Powerbank, er det derfor vigtigt for dig først at afklare dit behov, og finde ud af om du har brug for at kunne lave fast charging, som nogle Powerbanks understøtter med deres 2A USB indgange.

Dernæst om du har et stort eller lille behov for bærbar strøm. Har du brug for en eller flere opladninger i løbet af dagen, kan det godt betale sig at lede efter en større Powerbank af en producent der er kendt for deres kvalitet.

Det er en jungle derude, og alle Powerbanks bliver ikke skabt lige, som vi har været inde på i artiklen. Det kan derfor godt betale sig at investere i kvalitet. Interesserer du dig for mobile Powerbanks, skal du derfor følge godt med i den kommende tid, hvor vi vil teste en række nye Powerbanks på markedet, så du kan få et fingerpeg om hvilken retning du skal kigge i, næste gang du skal shoppe efter en Powerbank.

Vi kan allerede nu godt løfte sløret for, at den opgivne kapacitet sjældent stemmer overens med hvad man får for pengene.