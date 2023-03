Ecoflow River 2 Max

Powerbanks kommer i mange størrelser og former. Men nogen gange er de små powerbanks som kan være i lommen eller rygsækken ikke nok. Står du med ønsket om at kunne oplade din computer på farten eller være sikker på din telefon holder hele turen når du er på telttur, så er det måske en lidt større af slagsen du er på udkig efter. Vi har fået lov til at tage et nærmere kig på Ecoflow River 2 Max. En forvokset powerbank, med nok strøm til at kunne holde et mindre køleskab kørende i næsten 12 timer.

Inden vi går videre med at kigge nærmer på Ecoflow River 2 Max, har jeg fundet specifikationerne hos Ecoflow.

Specifikationer:

Kapacitet : 512Wh

: 512Wh Solar input : 11-50V 13A, 220W Max

: 11-50V 13A, 220W Max AC-Indgang : 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 660W Max

: 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 660W Max AC-udgang : 12.6V, 10A/3A/3A/3A, 126W Max

: 12.6V, 10A/3A/3A/3A, 126W Max Indgang til bil : 12V/24V, 8A, 100W Max

: 12V/24V, 8A, 100W Max USB-A udgange : 5V, 2.4A, 12W Max

: 5V, 2.4A, 12W Max USB-C Indgang/Udgang: 5/9/12/15/15/20V, 5A, 100W Max

5/9/12/15/15/20V, 5A, 100W Max Mål : 270 x 260 x 196 mm

: 270 x 260 x 196 mm Garanti : 5 år

: 5 år Vægt : ca. 6 kg

: ca. 6 kg App-kontrol: Wifi, Bluetooth

Rundt om Ecoflow River 2 Max

Med i kassen får vi udover selve River 2 Max, nogle kabler og en manual. River 2 Max gør brug af LiFePO4 batteri, som er med til at sikre 10 årsbrug. En opladning fra 0-100% tager omkring én time. Hvilket gør den hurtigt kan blive klar igen til yderligere brug.

Ecoflow River 2 Max kan også bruges som backup strøm til hjemmet, skulle du have nogle enheder som vil være kritisk for dig, hvis de mister strøm. Den har mindre en 30 ms i omstillingshastighed, hvilket gør den hurtigt skifter over til at tage fra batteriet, hvis du bruger den som mellemled.

River 2 Max har en AC-udgang på 500W, men står du og akut at skulle bruge mere, så kan du gøre brug af X-boost som åbner op for 1000W.

River 2 Max, kan oplades på flere måder. Den traditionelle er AC-opladning igennem strømudtag i hjemmet. Men med de medfølgende kabler, kan den også oplades i bilen, igennem USB-C og til sidst kan du tilkøbe til at kunne oplade via solceller.

Det er muligt at tilslutte River 2 Max, til Ecoflow APP. Her er det muligt at følge med i hvor meget strøm som bliver brugt, hvor lang tid tilbage af opladningen samt hvor mange watt som den oplader med.

Oplevelsen af Ecoflow River 2 Max

For at se hvad den kunne trække, valgte jeg at smide min testmaskine til River 2 Max, og startede den ellers op. Efterfølgende simulerede jeg en strømafbrydelse ved at tage AC stikket ud, som opladte River 2 Max.

Der var på intet tidspunkt hvor strømmen gik på computeren, men River 2 Max, kom dog hurtigt på overarbejde, og blæseren gik i en kort periode op på 100%. Hvor den efterfølgende stabiliserede sig, og havde 22.9 dBa. Hvilket godt kan virke til at være en del støjende, men hvis du sidder med headset er det ikke noget som du ligger mærke til.

Da jeg skulle oplade min telefon, var den helt lydløs og opladte telefonen stille og roligt med 15W igennem USB-C.

Pris

River 2 Max fra Ecoflow kommer med en pris på 4499,- DKK.

Konklusion

Vi er nået til slutningen af testen af River 2 Max fra Ecoflow. Da jeg først modtog den, var jeg godt nok skeptisk for hvem, vælger at købe en forvokset powerbank. Men som jeg fik tygget lidt på tingene under testen og afprøvet den i praksis kom der flere scenarier op, hvor den kunne være et godt addon. Selvom jeg tvivler på nogle kunne finde på at tage den med i rygsækken, hvis de skal på telttur. Men jeg kunne godt se folk som tit er på farten, og skal have opladt bærbaren, dronen, kameraet mm. Eller dem som køre et sted hen, sætter telt op og er i området, med behov for at skulle have strøm i lejren, kan få stor nytte af River 2 Max.

Med en opladning på én time, vil det også være muligt at få den klar, mens du pakker resten af dit udstyr og skal ud af døren. Det er heldigvis ikke en ting som skal stå natten over. Jeg kan endda også se muligheden i at kunne oplade med solceller, om dagen og have strøm til et lille køleskab eller en højtaler om aften, og derved kunne skabe lidt ekstra til sin luksuscamping tur.

River 2 Max, har mange tilslutningsmuligheder, om det er USB-A, USB-C eller AC indgange, så er man godt dækket ind. Ved siden af det kan du også holde øje med hvor meget strøm der er tilbage, eller opladningstiden via deres Ecoflow APP, som giver dig en god fleksibilitet, specielt hvis den bruges som backup batteri til din server eller NAS som man måske ikke vil have mister strøm.

Det hele kommer dog med et lidt stort prisskilt, hvor en pris på 4500 kroner, også gør denne luksus ting, nok er de færreste som vælger at kaste penge efter, hvor det helt klart er behovet som afgør det sker, fremfor et behov som bliver skabt på grund af River 2 Max.

Jeg vælger dog stadig at give River 2 Max fra Ecoflow en scor på 8 ud af 10, sammen med enthusiast only award. For det er ikke en alle mands eje, men en mindre gruppe, som ved de har behovet og derfor ville vælge at kigge nærmere på Ecoflow River 2 Max.

Pros:

Gode materialer

God kvalitet

Hurtig opladning

Mange tilslutninger

App overvågning

Cons:

Høj pris

Specielle brugs scenarier.

Score: 8 + Enthusiast only