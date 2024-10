3D Print renoverer historisk spøgelseshus

Hvis man er nysgerrig på hvad 3D Print kan bruges til ud over hobby projekter i hjemme, så skal man bare se i retning af Melbourne i Australien. I den historiske Luna Park forlystelsespark, har deres Ghost Train spøgelseshus gennemgået en renovering, i anledning af dens 90 års jubilæum, og i den forbindelse er der blevet brugt en del 3D print.

10 oct. 2024 kl. 16:34 Af Kenneth Johansen DEL:

Ghost Train-forlystelsen i Luna Park Melbourne er en af verdens ældste fungerende "mørke forlystelser" og den har netop gennemgået en renovering for at fejre dens 90-års jubilæum. Renoveringen, ledet af Edward Felix og hans kreative team, ærer historien om denne kulturarvslisteattraktion, mens den omfavner banebrydende teknologi, hvor 3D-printning spiller en nøglerolle i projektets succes.

Oprindeligt bygget i 1934 af Pretzel Amusement Ride Company er Ghost Train i Luna Park et unikt stykke forlystelseshistorie. Som den sidste tilbageværende forlystelse af sin art på den sydlige halvkugle har denne ikoniske attraktion underholdt generationer af besøgende. For dette jubilæum samarbejdede Luna Park Melbourne med Edward Felix, som gentænkte forlystelsen, mens han bevarede dens tidløse charme.





“At revitalisere Ghost Train var en sjælden mulighed for at ære en historisk skat, mens vi tilførte nyt liv,” sagde Edward Felix. “Vi ønskede at forblive tro mod forlystelsens rødder, samtidig med at vi sikrede, at den forbliver en spændende oplevelse for gæster i alle aldre. Takket være Bambu Labs 3D-printteknologi var vi i stand til at opnå et niveau af detaljer og tilpasning, der ville have været utænkeligt, da forlystelsen først åbnede.”





Bambu Labs avancerede 3D-printere var afgørende gennem hele projektet. Hvert element, fra udsmykkede lysarmaturer til komplekse scenedetaljer, blev skabt med præcision. Ghost Trains nyudformede belysningssystem, specialfremstillede dekorationer og renoverede scener blev alle produceret ved hjælp af 3D-printteknologi, hvilket sikrer, at forlystelsen ikke kun bevarer sit vintage udseende, men også drager fordel af moderne effektivitet og holdbarhed.

“Ved at bruge Bambu Lab 3D-printere kunne vi skabe et helt nyt sæt oplevelser til forlystelsen, mens vi sikrede, at alle dele var nemme at vedligeholde og udskifte,” sagde Felix. “Printerne arbejdede utrætteligt og producerede alt fra specialfremstillede bogrygge i den nye biblioteks-scene til realistiske lysestager og endda strukturelle elementer skjult for øjet. Vi kunne ikke have gjort det uden dem.”





Nathan, administrerende direktør for Luna Park Melbourne, udtrykte sin begejstring for den renoverede Ghost Train, som nu hylder parkens fastboende spøgelse, Den Hvide Dame. “Denne renovering er mere end blot en opdatering – det er en fejring af Luna Parks rige historie og et engagement i at holde den historie i live på en måde, som moderne publikum kan sætte pris på. Vi er begejstrede for at have arbejdet sammen med Edward og hans team om dette projekt.”

Den omtematiserede Ghost Train forlystelse er nu åben for offentligheden og tilbyder en blanding af nostalgi og innovation, som Luna Parks besøgende ikke vil gå glip af.