Elegoo lancerer Creator Fund

Elegoo, som netop har lanceret deres Nexprint hjemmeside, går nu benhård efter at tage konkurrencen op mod andre sites, som fx Makerworld fra Bambu Lab. For at sætte skub i udviklingen, og belønne deltagende 3D Designere, har Elegoo lanceret deres Creator Fund med en million dollars til fordeling blandt de deltagende 3D Skabere.

Elegoo lancerer en $1 million Creator Fund for at opmuntre og belønne fremragende, originale skabere, der deler deres indhold på Nexprint. Fonden vil blive fordelt over ét år og tildeles Nexprint-skabere, der indsender deres originale designs til platformen. Den inkluderer også en alliance reward, som er målrettet dem, der hjælper med at invitere andre til platformen.

Hver måned vil Elegoo investere i en præmiepulje, der giver $5 til hver godkendt indsendelse. Der er ingen eksklusivitetskrav på designet. Exceptionelle designs vil blive belønnet med yderligere $5 hver og blive fremhævet med prioriteret eksponering på Nexprint. Der er ingen begrænsning på antallet af månedlige indsendelser pr. skaber. For specielt udvalgte skabere der uploader specielt godt indhold skabere kan Elegoo også tilbyde langsigtede samarbejder.

For alliance reward kan skabere modtage ekstra trinvise invitationsbonusser ved at invitere andre skabere til at deltage og uploade modeller, med et maksimum på $100 pr. måned. Belønningen gives månedligt efter first-come-first-served-princippet, med første fase fra 9. august til 31. august. Det resterende tilgængelige beløb hver måned vil blive opdateret live på Nexprint.com. Fra september vil det samlede tilgængelige beløb blive fornyet den første dag i hver måned.

"Denne fond viser vores engagement i at levere den bedst mulige brugeroplevelse til Nexprint-community’et ved at tilbyde en enorm mængde 3D-modeller tilgængelige for alle," sagde Chris Hong, CEO hos Elegoo. "Vi værdsætter originalitet højt i denne branche. Nexprint vil være en perfekt platform til at fremvise skabernes originale idéer. Vi tror på, at hvert design her vil betale sig."

Nexprint, som blev lanceret 4. august, er et open-source-community designet til at forbinde makers over hele verden ved at muliggøre problemfri deling og download af 3D-modeller.

For mere information om, hvordan du deltager og vinder belønningen, besøg www.nexprint.com.