Elegoo lancerer Nextprint

Elegoo lancerer i dag Nexprint – en open source-platform designet til at forbinde skabere verden over ved at muliggøre nem deling og download af 3D-modeller. Platformens mål er at skabe et globalt kreativt knudepunkt, der forenkler printarbejdsflowet for 3D-printerbrugere på alle niveauer, forbinder kreative fra hele verden og belønner deres originale designs.

4 aug. 2025 kl. 08:58 Af Kenneth Johansen

Elegoos udgangspunkt er, at alle skal kunne nyde glæden ved 3D-print uden at bekymre sig om kompliceret 3D-modellering.

Nexprint er skabt for at tilbyde et hav af 3D-designs og et problemfrit ét-klik-arbejdsflow for alle:

Den er optimeret til Elegoo-printere ved at kombinere officielle modelbibloteker med bruger-genereret indhold for en forbedret oplevelse af 3D Print.

Den er integreret med Elegoo Slicer og OrcaSlicer for at sikre et gnidningsfrit arbejdsflow fra modelvalg til print med de fleste 3D-printere på markedet.

Den samler 3D-modeller fra andre platforme end Nexprint, hvilket gør det let at browse og downloade modeller i høj kvalitet uden at skifte mellem forskellige hjemmesider.

Elegoo har lavet et system der på forskellig vis skal belønne de designere der tilføjer design til Nextprint platformen. De vil blive belønnet med følgende fordele:

Et pointbaseret belønningssystem for kreative designs.

Løbende konkurrencer med præmier til de bedste designs.

Prioriteret eksponering og fremhævning af topmodeller på hele platformen.

Dedikerede supportkanaler, herunder supportsager og aktiv community-deltagelse, der sikrer hurtig feedback til skabere.

“Nexprint er mere end en platform – det er et knudepunkt, hvor skabere kan mødes, innovere og bringe deres idéer til live, samtidig med at alle får nem adgang til en verden af inspirerende modeller og medrivende oplevelser,” siger Ryan Siu, Vice President hos Elegoo.

“Vores vision er at opbygge et åbent, samarbejdsbaseret økosystem drevet af community-feedback, der giver skabere på alle niveauer mulighed for at dele, udvikle og forme fremtidens digitale skabelse. Vi glæder os virkelig til det, der venter forude.”

Nexprint er i øjeblikket i en tidlig fase og inviterer skabere på alle niveauer til at deltage, bidrage og være med til at forme platformens fremtid som et globalt fællesskab.

For mere information, besøg venligst: www.nexprint.com