Bambu Lab A1 Mini

Hvis man følger med i udviklingen indenfor 3D print, så er Bambu Lab ikke til at komme uden om. Selv om det er et ret nyt brand, så har de gjort et stort indtryk på markedet for 3D Print, med deres på mange måder innovative produkter. I dag tager vi et kig på deres helt lille A1 Mini FDM 3D Printer.

5 apr. 2024 kl. 11:52 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

Full-auto Calibration

4-Color Printing with AMS lite

Under 48 dB Low Noise in Silent Mode

Full-metal Linear Rails and Bearings

Vibration and Flow Rate Compensation

Det første punkt er en af de mest centrale, som i den grad adskiller A1 Mini fra de fleste andre FDM printere til hobbyfolket. Hvor godt det så lever op til den feature kommer vi ind på senere i testen.





En tur rundt om Bambu Lab A1 Mini

En lækker feature ved A1 Mini printeren er, at den kommer fuldt samlet. Det betyder, at man ikke skal gøre ret meget andet end åbne kassen, og så arbejde sig igennem de mange lag af skum og pap, der holder printeren på plads under transporten.

Det er et par sikringsskruer og et lille beslag der skal fjernes, men ellers er man klar til at tage printeren i brug lige ud af kassen.

A1 Mini fås i en stand alone version og så en Combo version, hvor Bambu Labs AMS (Automatic Material System) enhed også er med. AMS enheden giver systemet mulighed for automatisk at skifte imellem flere farver eller materialer i løbet af et print. Vi har fået Combo version til test.

Det første man lægger mærke til med Bambu Lab A1 Mini er at den meget naturligt lever op til sit navn. Det betyder, at den har en relativ lille build volumen på 180x180x180mm.

Byggekvaliteten og materialerne på A1 Mini er super lækre og ligger en god del over andre FDM 3D Printere, som jeg har stiftet bekendtskab med. Der er ikke nogen steder på printeren, som ikke ser og føles gennemtænkte og velbyggede. Det giver samlet set mere indtryk af at være et stykke hardware man ville som en del af et hospital, end noget der står i hobbyrummet.

På trods af den lille størrelse, så fylder det samlede Combo setup alligevel den del, når AMS enheden også kommer på plads ved siden af selve printeren.

AMS Lite enheden har plads til fire ruller filament, som alle sammen gennem bowden tubes sendes videre til printeren.

AMS Lite enheden tilsluttes strøm via en stik, der sættes i printeren og herfra er de to også forbundet, så de kan tale sammen.

Til vores test sendte Bambu Lab tre ruller af deres PLA filament med. Det er naturligvis muligt at bruge tredjeparts filament, men hvis man vil have alle fordelene med, så skal man bruge Bambu Labs eget filament.

Hver rulle har en lille RFID chip, så AMS Lite enheden og printeren ved hvilken type materiale og farve der er tale om. Hvis man har et udvalg af farver og materialetyper man er glad for, så kan man købe refills, så man kan genbruge plast rullerne med RFID igen og igen.

A1 Mini kan arbejde med PLA, PETG, TPU og PVA inden for hvad Bambu Lab selv kalder “Ideal”. ABS, ASA, PC, PA, PET og Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer nævnes også, men står listet hos Bambu Lab som understøttet men ikke anbefalet.

Bambu Lab A1 Mini er en 3D Printer af “bedslinger” typen. Det vil sige at printplatformen i bunden bevæger sig frem og tilbage på Y aksen mens printhovedet står for bevægelserne til siderne på X aksen samt op og ned på Z aksen.

Det er en fleksibel PEI buildplate, som monteres magnetisk på A1 Mini. Den har en tekstureret overflade, der burde sikre at printet sidder godt fast, mens man printer uden behov for ekstra tiltag. Den kan vendes så begge sider kan bruges, hvis man har behov eller får skader på den ene side.

Meget praktisk har Bambu Lab sørget for at der er små fremspring på pladen, som passer med tilsvarende på selve printeren, så den fleksible build plate er super let at line up med sin plads på printeren.

Input på selve printeren kan klares via den lille 2,4” touch display på fronten. På siden finder vi stik til AMS tilslutning og en MicroSD kortlæser, som bruges til at få filerne på printeren.

Til at starte med var jeg lidt skuffet over det valg, men A1 mini kommer også med WiFi indbygget og god software integration, hvilket betyder at man let kan sende filer trådløst. Det betød at jeg stort set aldrig have SD kortet ude af maskinen, hvilket jeg kommer nærmere ind på senere i testen.

A1 Mini bruger en Direct Extruder motor, som er samlet i printhovedet sammen med Print Nozzle og sensorer.

På fronten af printhovedet er der en lille indikator, som kan bruges til at holde øje med motorens fremdrift. Det er også bag dette panel, at man finder Bambu Labs hotends, som er en lille genistreg i sig selv.

Her har Bambu Lab nemlig sørget for at gøre tingene lige så let tilgængelige og plug and play, som resten af printeren. Hele hotend delen er lige til at tage ud uden behov for værktøj og kan skiftes på under et minut.

Den holdes magnetisk på plads og låses fast med en klemmemekanisme. Det er en løsning som får de fleste andre producenters løsninger til at virke utroligt besværlige og gammeldags.

Der følger en 0.4 mm hotend med til printeren, men Bambu Lab sælger også kits med 0.2, 0.6 eller 0.8 hvis man vil skifte ud til specifikke opgaver. Man skal dog være opmærksom på, at de findes både i en Hærdet stål og en rustfri stål version, alt efter hvilke opgaver og filament typer man vil bruge, så kan det variere, hvilken man skal vælge. Bambu Lab har dog en fin oversigt på deres hjemmeside i forhold til deres egne filament typer.

En anden lille lækker detalje som Bambu Lab har inkluderet er et indbygget kamera. Via det lille kamera kan man overvåge sine print eller lade systemet optage en automatisk timelapse af sine print. Det er lækkert at have den lille feature med, for selv om kameraet bestemt ikke vinder priser for sin kvalitet, så giver det i samspil med softwaren en masse praktiske muligheder.

Inden jeg slutter den fysiske gennemgang af, så vil jeg også lige komme forbi de ekstra ting som fulgte med A1 Mini printeren. Det var blandt andet en samling af farve- og materialeprøver på hele Bambu Lab udvalget af filamenter. Det var en lille æske med firkantede printede brikker af de forskellige farver og materialer.





Det var en fin lille tilføjelse, så man har mulighed for at se med egne øjne hvordan de forskellige materialer tager sig ud.

Med i kassen var der også dele til en skraber til at rense af din build plate. Det var dog ikke, som ved mange andre printere, hele skraberen, men i stedet som sagt bare delene til den. Resten kan man så selv printe og samle med de filer som følger med på det MicroSD kort der sidder i maskinen.





Opsætning

Som altid er opsætning af en 3D Printer todelt imellem software og den fysiske opsætning og klargøring af maskinen.

Den fysiske del af opsætningen af Bambu Lab A1 Mini er dog overstået super hurtig, som jeg var inde på tidligere. Hele printeren er samlet i kassen og den er tilmed kalibreret og klar til brug stort set lige ud af kassen.

Hvis man skal bruge AMS Lite enheden, så er der dog en smule mere opsætning, da de to enheder skal forbindes. Hvis man ikke bruger AMS enheden så kan en enkelt rulle filament hænges på A1 Mini på holderen på bagsiden.

Samlet set tog det mig dog ikke ret meget mere end en halv time at få tingene ud af kassen og klar til brug.

Med A1 Mini er der heller ikke noget behov for en leveling proces, da alt det klares automatisk af maskinen. Faktisk er der ikke nogen umiddelbar måde at tilgå nogen af indstillingerne, hvis man skulle ønske at tilpasse noget manuelt.

Opsætningen sker gennem Bambu Labs’ Bambu Handy app på din telefon og minder på mange måder om opsætningen af et Smart Home device.

Via app’en finder du printeren, opretter en profil, hvilket er et krav, og forbinder til dit trådløse netværk, så printeren kan tilgås via en cloud forbindelse.





Software

På software siden er der også en opdeling, da du både kan bruge Bambu Handy app’en og Bambu Studio sliceren på din PC.

Hvis vi starter med app’en, som vi allerede har været kort omkring i forbindelse med opsætningen, så fungerer det på den ene side, som en let måde at overvåge sin printer.

Du kan til enhver tid åbne app’en og tjekke fremskridtet på det print du har kørende. Du får endda en notifikation på din telefon når et print er færdigt. Så hvis man printer meget, er det en god måde at optimere tiden.

Du kan via app’en se hvor langt dit print er og se temperaturen på både hotend og printbed. Du kan endda tilgå det indbyggede kamera og se om alt kører som det skal.

Hvis du har en AMS Lite tilsluttet, kan du også se hvilke materialer og farver du har monteret på de fire pladser.

Den anden side af Bambu Handy app’en er som en kilde til filer at printe. Der er et hav af filer i et væld af forskellige kategorier med alt fra legetøj og tossede figurer til praktiske print af alle afskygninger.

Hvis der er nogen af de mange modeller der kræver betaling, har jeg ikke kunne finde dem, og det betyder altså, at man allerede når printeren er pakket ud har et kæmpe bibliotek af filer at gå om bord i.

Ud over at browse filerne via app'en, så kan man nemlig også sætte printene i gang direkte fra app’en med et par klik. Det eneste det kræver er, at filen er tilgængelig med en A1 Mini profil. Hvis den er det får man et overblik over hvor lang tid printet vil tage, samt hvor meget materiale der skal bruges, og så er det bare at trykke print.

Herefter sendes filerne via Bambu Labs cloud tjeneste til din printer og slices endda, som en del af den process.

Hvis man har sine egne filer og gerne vil lidt mere i detaljen med indstillinger osv, så kan man springe forbi sin PC og bruge Bambu Studio sliceren til at klargøre filerne.

Normalt bruger jeg Orca Slicer til mine FDM print, men en stor del af de funktioner den indeholder er taget netop fra Bambu Studio, så softwaren føles meget velkendt for mig.

Der er naturligvis en indbygget profil til A1 Mini printeren i Bambu Studio og herfra er der adgang til at tilpasse og gennemse stort set alle tænkelige parametre i forhold til sit print.

I forhold til min test har jeg dog søgt at holde det så simpelt som muligt. Det betyder. at jeg har har brugt de standardindstillinger, som kom med A1 Mini profilen i softwaren.





Test

Inden jeg gik i gang med at finde andre filer, så tog jeg, helt som med tidligere tests, en af de filer, som følger med printeren på det MicroSD kort, der sidder i maskinen.

Her er naturligvis den klassiske bency test, som var mit første valg. Da printet startede, fik jeg muligheden for at se hele den automatiske process, som printeren kører hver gang inden den starter et print.

Det inkluderer blandt andet en automatisk bedleveling process, som sørger for at tingene passer hver gang. En anden proces, som den også kører igennem, er en rensning af din hotend. Det betyder, at maskinen kører en smule filament igennem for at være sikker på at der er fint flow og så renser den mekanisk spidsen på din nozzle.

Den lille klump af filament sparker maskinen ud til siden, inden den går videre. Den samme proces kører den også igennem når der skiftes farve eller filament type, hvis du kører et print med mere end en farve.

Det betyder naturligvis, at der er løbende er et spild af filament, men det betyder samtidigt også, at jeg på intet tidspunkt under min test har oplevet en tilstoppet dyse.

Den mekaniske rens sker på en lille renseplads bagerst på din build plate, hvor der er en lille silikone børste monteret til formålet. Det var en fornøjelse at se det hele køre så automatisk, inden printeren startede op på selve printet.

Ikke overraskende klarede A1 Mini printeren Bency filen uden problemer og filen var klar efter kun et lille kvarter. Så der er altså også tale om en hurtig printer!

Herefter gik turen til den samme Red Skull fil, som jeg bruger som benchmark på tværs af alle mine 3D Printer tests.

Her var jeg forbi Bambu Studio for at slice filen og brugte de almindelige indstillinger der fulgte med A1 Mini profilen til programmet sammen med Auto Tree Supports. Så altså ikke nogen tilpasninger på den front.

Jeg valgte dog at gøre brug af muligheden for Variable Layer Height, for at gøre toppen af figuren så pæn som muligt. Toppen af runde objekter er typisk en af de svage sider ved FDM print, med mindre man bruger en lav laghøjde, som så betyder man får et langsommere print.

Via Bambu Studio er det dog muligt at gøre det variabelt, så jeg brugte en 0.20 mm laghøjde til printet generelt, men skiftede til 0.08 mm på den øverste top af printet, for at maksimere kvaliteten der.

Resultatet var en super fin Red Skull bust, som havde nogen af de bedste overfalder jeg endnu har set på et FDM print.

Det er ikke i nærheden af at måle sig med Resin print udgaven fra Elegoo Jupiter SE printeren, men klart det bedste FDM bud jeg har set.

Der kan uden tvivl gøres noget ved indstillingerne på supportsiden, så overhang detaljerne bliver bedre, men alt i alt et super fint resultat.

Herfra kastede jeg mig over et væld af forskellige filer både via Bambu Handy app’en og via min PC og Bambu Studio sliceren.

Over hele linjen var jeg super imponeret både over kvaliteten i printene, men også over brugervenligheden. Inkluderet på MicroSD kortet var der et par praktiske filer. Det var blandet andet som jeg var inde på tidligere filerne til skraberen, men også en holder fil til de mange filament og farveprøver, så de er lettere at organisere.

Alle mine test print kom ud uden problemer og jeg har ikke på noget tidspunkt tilpasset indstillinger, lave leveling på printeren eller nogen af de andre ting, som normalt er en fast del af FDM print.

Oven i det så klarede A1 Mini også sammen med AMS enheden at lave smukke print i flere farver. Det fungerede let og ligetil og det eneste minus er det spild af filament, som man skaber når printeren løbende skifter frem og tilbage imellem farverne.

Jeg må dog tage hatten af for Bambu Lab og deres arbejde med både selve printeren og deres software. Det er næsten magisk at kunne springe rundt i deres app, udvælge modeller og med kun et par klik have printeren i gang med at producere smukke resultater.





Pris

Jeg kan pt finde Bambu Lab A1 Mini i AMS Combo versionen, som vi har haft på besøg, med en online pris hos danske forhandlere på lige under 3500 kroner. A1 Mini alene kan findes til lige knap 2300 kroner. Der kan spares et par hundrede kroner, hvis man bestiller direkte fra Bambu Lab via deres hjemmeside, hvor der i skrivende stund er tilbud.





Konklusion

Jeg har leget on/off med FDM 3D Print i omkring 10 år og i alt den tid har jeg været nødt til at adoptere 3D Printer service og tweaking. som en fast del af hobbyen. Alt det på trods af. at jeg faktisk ikke interesserer mig synderligt for selve det mekaniske i 3D Print.

Jeg er interesseret i resultatet og de figurer og modeller jeg får ud af det, og vil gerne frem til dem med så lidt tuning, tilpasning og indstilling af printeren som muligt.

Det er nu endeligt muligt med Bambu Lab A1 Mini. Det har været mere eller mindre Plug and Play fra start til slut i min testperiode, hvilket har været en sand fornøjelse!

Som jeg var inde på tidligere, så er der noget magisk over at kunne scrolle rundt mellem et hav af filer i Bambu Handy app’en, og blot med et par tryk sende dem direkte videre til printeren, som så uden min indblanding klarer et smukt resultat.

Det betyder, at jeg nu uden at tøve ret meget vil kunne anbefale en printer som A1 Mini til folk som er interesserede i 3D Print hobbyen, fx sammen med deres børn, men som måske ikke er super teknisk anlagte.

Bambu Lab A1 Mini har været en fornøjelse at have på besøg fra ende til anden og Bambu Lab har formået at skabe en super velfungerende oplevelse fra hardware, byggekvalitet, materialer og til software.

Vi lander med en endelig karakter på 10 og en Great Product Award. Det er en af de produkter der har overrasket mig mest i lang tid og som formår at flytte mine forventninger til teknologien generelt. Den her grad af brugervenlighed og kvalitet burde være standard.





Godt:

Plug and play opsætning

Rigtigt god byggekvalitet

Gennemført software oplevelse

Printer smukt uden behov for timers tilpasning





Skidt: