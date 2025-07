Bambu Lab Store fylder tre år

3-års jubilæumsudsalget starter den 24. juni og varer frem til den 15. juli, med store rabatter på printere, filamenter, tilbehør – samt giveaways, rabatkuponer og lyn-tilbud.

20 jun. 2025 kl. 16:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Bambu Lab fejrer at deres online butik fylder tre år. Det sker med en lang række tilbud og konkurrencer.





Før udsalget officielt begynder, kan kunder tilmelde sig Bambu Labs nyhedsbrev her mellem den 20.–24. juni for chancen til at:

Vinde én af 20 printere (5 H2D, 5 X1 Carbon, 10 A1 Mini)

Modtage en rabatkupon på $30 til ordrer over $350





Periode for præmieindløsning: 24. juni – 15. juli





I perioden 24. juni – 15. juli er der gode besparelser at hente, hvis du køber en Bambu Lab 3D Printer via hjemmesiden. I perioden kan du spare:

150€ på Bambu Lab X1C

150€ på Bambu Lab P1S

100€ på Bambu Lab P1P





Øvrige rabatter (24. juni – 15. juli):