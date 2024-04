Bambu Lab tilbagekalder A1 3D-printere

Bambu Lab tilbagekalder officielt deres A1 3D-printere pga. problemer med kablet til enhedens hot bed. Stop brug og returner for fuld tilbagebetaling eller udskiftning af hot bed.

Bambu Lab, der ellers har haft stor succes på 3D Printer markedet den seneste tid, er løbet ind i problemer med deres A1 printere. Efter at have fjernet deres A1 3D-printer fra salg, har Bambu Lab officielt udstedt en tilbagekaldelse for alle deres A1 3D-printere på grund af bekymringer om sikkerheden omkring deres hot bed.

Selvom virksomheden har konstateret, at kun 0,1% af alle solgte A1 3D-printere har haft dette specifikke problem, ønsker Bambu Lab at sikre deres kunders absolutte sikkerhed. Bambu Lab har også opfordret alle A1-brugere til at stoppe med at bruge deres 3D-printere. Bambu Lab har opdaget, at kablet til hot bed delen på deres A1 3D-printere kan blive beskadiget. Dette kan ske under transit, opsætning eller på grund af andre eksterne faktorer. Denne skade kan resultere i uhensigtsmæssig opførsel fra de påvirkede enheders hot bed, som ustabile temperaturer. Beskadigede kabler kan også overophede og blive svedne, og der er en rapport om, at en bruger havde deres kabel antændt.

Ejere af Bambu Lab A1 3D-printere kan nu returnere deres 3D-printer til Bambu Lab for en fuld refusion, uanset printerens tilstand. Desuden vil de, der refunderer printeren, modtage en ekstra rabatkupon på $80 for Bambu Lab-butikken. Alternativt kan Bambu Lab sende reservedele, som A1-brugere kan installere selv. Brugere, der vælger denne mulighed, vil modtage en rabatkupon på $120 for Bambu-butikken.

Givet de udfordringer, kunderne står overfor med pålideligt at vurdere kabelskader på egen hånd, og for at sikre kundernes absolutte sikkerhed, udvider Bambu Lab tilbagekaldelsen til at omfatte alle A1-printere, der aktuelt er på markedet, uanset deres tilstand. Bambu Lab opfordrer kraftigt alle kunder til at stoppe med at bruge deres A1-printere, indtil problemet er løst.

Tilbagekaldelsen er naturligvis en betydelig ulejlighed for brugere af A1 printerne fra Bambu Lab. Firmaet har dog taget en meget proaktiv tilgang til problemet og opstiller på deres hjemmeside følgende muligheder til deres kunder:

Mulighed 1 - Returner for refusion Vi ved, at ingen ønsker at stoppe deres printer og vente måneder på en erstatning, så alle kunder kan returnere deres A1 og modtage en 100% refusion af deres køb. Dette betyder, at du skal pakke din printer igen og sende den tilbage til os, nøjagtigt som du ville gøre med en almindelig returnering. Denne proces kan tage op til 15 arbejdsdage, indtil refusionen er behandlet afhængigt af forsendelsesbetingelser og andre potentielle forsinkelser, men vi vil gøre vores bedste for at løse dette så hurtigt som muligt og refundere dig omkostningerne. Hvis du ønsker at skifte til en anden Bambu Lab-model med det samme og fortsætte med at printe, vil vi give en ekstra rabatkupon på $80 (tilsvarende rabatter vil blive leveret på tværs af forskellige butikker og regioner) for kunder, der returnerer printeren. Denne rabat gælder for A1 Mini, P1 og X1-seriens printere fra vores butik, så du kan bestille en erstatning og komme tilbage til printning på kortest mulig tid. Selvfølgelig kan du også bruge den til at købe en A1-printer, når den igen bliver tilgængelig. Vi forventer, at den nye batch af A1-printere med det reviderede kabel vil være tilgængelig omkring maj.

Mulighed 2 - Vent på en ny hot bed bliver tilgængelig og udskift den. Nogle af vores kunder ønsker måske at beholde deres printer for at undgå besværet med tilbagelevering og simpelthen udskifte deres hot bed, når den nye bliver tilgængelig (forventet omkring slutningen af marts, da vi planlægger at flyve den til lokale lagre). Hvis du foretrækker at beholde din A1-printer og udskifte delen, når den nye opgraderede enhed er tilgængelig, vil vi give en rabatkupon på $120 (tilsvarende rabatter vil blive leveret på tværs af forskellige butikker og regioner) gyldig for ethvert produkt i vores onlinebutik som kompensation for den forlængede ventetid, som vil blive leveret, når den nye hot bed er leveret. Vi har en detaljeret Wiki-artikel om dette emne og en YouTube-video for at guide dig gennem processen, som skulle tage omkring 20 minutter. Vi vil sikre, at denne vejledning er yderligere forbedret, indtil de nye hot beds bliver tilgængelige. Tjek venligst informationen omhyggeligt, før du beslutter dig for at vælge denne mulighed, for at sikre, at du er tryg ved processen med at udskifte varmesengen. Vi vil også gerne nævne, at garantiperioden i dette tilfælde er øget med yderligere 6 måneders dækning. Bemærk også, at i nogle lande, på grund af reguleringer, er denne udskiftning foretaget af kunden kunden muligvis ikke en mulighed, og i dette tilfælde er den eneste løsning at returnere printeren for en refusion.

Bambu Lab planlægger at gøre erstatningsdele tilgængelige for deres A1 3D-printere i marts. Virksomheden forventer også, at reviderede A1 3D-printermodeller bliver tilgængelige "omkring maj". Disse reviderede modeller skulle være sikret imod denne specifikke fejl.

Selv om det naturligvis aldrig er rart at den slags fejl dukker op, så fortjener Bambu Labs håndtering af sagen alligevel anerkendelse. Vi er altid glade for at se, når virksomheder tager en proaktiv tilgang til problemer af den her slags. På trods af det tilsyneladende påvirker en ret lille andel af kunderne, så lader Bambu Lab deres tilbud og ombytning eller erstatningsdele gælde alle printere, uanset stand, hvilket er kundeservice som burde være standard.

Mere information om Bambu Labs tilbagekaldelse af deres A1 3D-printer er tilgængelig her.