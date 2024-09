Bambu Lab udvider sortimentet

Bambu Lab lancerer et nyt hårdfør filament til de krævende opgaver og får følgeskab af E3D og DiamondBack der lancerer en banebrydende opgradering til Bambu-printere.

19 sep. 2024 kl. 06:05 Af Kenneth Johansen DEL:

Som en start har Bambu Lab selv annonceret deres nye PPA-CF filament, som er perfekt til dem, der har store krav til deres printede dele.

Dette højtydende filament er designet til krævende applikationer. Kendt for sin metal-lignende styrke, industrielle præcision og enestående ydeevne under fugtige forhold og ved høje temperaturer, er Bambu PPA-CF det perfekte valg for ingeniører og designere, der søger resultater i topklasse.

Det nye PPA-CF filament er tilgængeligt nu og kan købes via Bambu Labs hjemmeside.





Nozzle opgradering der er klar til de krævende materialer

FDM-kraftværket, E3D, og de banebrydende diamantproducenter med over 40 års erfaring, DiamondBack Nozzles (US Synthetic Company), annoncerer stolt lanceringen af en eksklusiv eftermarkedsopgradering, den mest ekstreme løsning til dato. Kompatibel med Bambu Lab X1- og P1-seriens 3D-printere, blev dette produkt udviklet i samarbejde med Bambu Lab-teamet.

Denne banebrydende forbedring lover at løfte Bambu-printeres kapaciteter og tilbyde deres brugere en problemfri og opgraderet 3D-printoplevelse, der kan håndtere de mest ekstreme materialer på markedet uden kompromis.

Vigtige funktioner ved E3D x DiamondBack-opgraderingen:

Drop-in-erstatnings HotEnd: E3D x DiamondBack-opgraderingen fungerer som en drop-in-erstatnings HotEnd til Bambu X1-C- og P1-seriens printere, hvilket sikrer en problemfri integrationsproces. Brugere kan nemt overgå til den forbedrede ydeevne uden komplekse ændringer og fortsætte med at bruge deres standard Bambu Lab-profiler.

Officielt godkendt og licenseret Bambu Lab-produkt: Denne opgradering er officielt godkendt og licenseret af Bambu Lab, hvilket garanterer kompatibilitet og overholdelse af de højeste standarder. Brugere kan stole på produktets ægthed og dets problemfri integration med Bambu X1-C- og P1-seriens printere. E3D er fortsat den eneste officielt godkendte producent af eftermarkeds HotEnds til Bambu Lab.

Hvorfor diamanter? Den hurtige udvikling af fibre, metal- og keramikfilamenter har øget behovet for slidstærke dyser. Sammenlignet med alle dyseoptioner på markedet leverer DiamondBack’s diamanter en uovertruffen slidstyrke og alsidighed.

Præcisionsprint. DiamondBack HotEnds anvender en solid diamantspids for at forbedre præcisions 3D-printning. Spidsen er ikke en diamantbelægning, men snarere en solid diamantindsats lavet af verdens hårdeste materiale.

Holdbarhed. De polykrystallinske diamanter (PCD), der anvendes i disse nye HotEnds, forlænger dysernes levetid betydeligt. De giver førsteklasses termisk ledningsevne, hvilket forbedrer vedhæftningen mellem lagene for stærkere print.

Diamantværdi: E3D x DiamondBack-opgraderingen giver enestående værdi for dem, der søger en langsigtet HotEnd-løsning. Prissat konkurrencedygtigt til £125/$160 (ekskl. skat) er denne premium-opgradering ideel til professionelle og industrielle brugere, der har brug for, at deres printer kan håndtere de hårdeste filamenter uden problemer, og som ønsker sikkerhed for, at dysen kan modstå selv de mest krævende materialer uden behov for udskiftning.

"Som med alle vores produkter stræber vi efter at muliggøre en bedre 3D-printoplevelse for enhver bruger. Bambu Lab-kunder kan nu tilføje eksotisk materialetrykning til deres portefølje uden at bekymre sig om at slide dysen op og den konstante vedligeholdelse, som dette tidligere krævede," sagde Clare Difazio, Head of Product Strategy and Marketing hos E3D.

”Med Bambu’s udviklingsteam, der arbejder sammen med os på dette projekt, kan brugere også være sikre på, at deres printergaranti forbliver intakt.”

Harris Taylor, Managing Director hos DiamondBack Nozzles, sagde: "Vi er begejstrede for at bringe vores diamantteknologi til 3D-printverdenen i samarbejde med E3D og Bambu Lab. Denne opgradering er designet til at give brugerne mulighed for at udvide grænserne for 3D-printning med ekstreme materialer, samtidig med at den sikrer holdbarhed og præcision. Vi tror, at dette er en game-changer for dem, der kræver mere af deres printere."

E3D x DiamondBack-opgraderingen til Bambu X1-C- og P1-seriens printere er nu tilgængelig for køb, og X1E-varianten kommer senere i oktober.

E3D er glade for, at Bambu Lab fortsætter med at donere 100 % af deres licensgebyr fra salget af dette produkt tilbage til samfundet. Både Sanjay Mortimer Foundation og en fond, der støtter fremadstormende talenter inden for 3D-print fra udviklingslande, bliver støttet gennem salget af denne opgradering.