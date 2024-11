Elegoo Formnext nyheder

For fans af 3D Print kommer der for tiden spænende nyt fra Formnext messen i Tyskland. Her har Elegoo blandt andet løftet sløret for nogen af de nye ting vi kan se frem til fra dem i løbet af den nærmeste fremtid.

19 nov. 2024 kl. 10:16 Af Kenneth Johansen DEL:

Elegoo snart klar med deres egen LCD-slicer software

Elegoo præsenterer sin første LCD-slicer-software, Elegoo SatelLite, på Formnext 2024, en af verdens største 3D-printudstillinger. Lanceringen sker sammen med nye hardwareprodukter og markerer et vigtigt skridt for Elegoo i udvidelsen af deres økosystem ved at kombinere hardware og software.

SatelLite indeholder det innovative EVO Support System, som automatisk tilbyder optimerede supports på dine print ved hjælp af avancerede algoritmer, der forbedrer stabilitet og fleksibilitet sammenlignet med eksisterende slicers. Det kan forbedre brugeroplevelsen for både begyndere og professionelle.

"Elegoo SatelLite er den perfekte indgang til resinprintning, især for FDM-brugere, der er klar til at udforske," siger Chris Hong, CEO for Elegoo. "Ligesom en satellit kredser om sin planet, kredser Elegoo SatelLite om vores flagskibsprodukter som Mars, Saturn, Jupiter og mere, og guider brugerne sikkert gennem deres resinprintrejse."





Næste niveau: Enkel, men kraftfuld

Elegoo SatelLite er en unik alt-i-en 3D-slicer, der tilbyder omfattende løsninger til 3D-printning, modelredigering, slicing, enhedshåndtering og meget mere. Den understøtter ikke kun Elegoo-resinprintere, men fungerer også med printere fra andre mærker.





Centrale funktioner inkluderer:

EVO Support System:

Navnet "EVO" stammer fra "evolution" og afspejler dets kontinuerlige forbedring. Elegoos EVO Support System analyserer automatisk din model og foreslår de ideelle supports for perfekte prints.

Med omfattende tilpasningsmuligheder henvender det sig også til avancerede brugere, der ønsker fuld kontrol. Uanset om du prioriterer hastighed eller præcision, garanterer EVO professionelle resultater hver gang.





Brugervenligt interface:

Elegoo SatelLite tilbyder en tilpasselig værktøjslinje og et intuitivt interface med trin-for-trin-vejledninger, der gør det nemt at bruge for alle niveauer. Nye brugere kan hurtigt komme i gang, mens erfarne brugere nemt kan navigere i komplekse opgaver.





Omfattende materialebibliotek:

At vælge den rigtige resin og de rette indstillinger har ofte været en udfordring for mange brugere. Elegoo SatelLite løser dette med et personaliseret materialestyringssystem, der forenkler håndteringen af resinindstillinger. Med ét klik kan brugerne få adgang til officielle profiler og nemt konfigurere deres printere for optimal ydeevne.

Den intuitive, visuelle grænseflade gør materialevalg enkelt, mens cloud-baserede funktioner som bedømmelser og favoritter yderligere effektiviserer arbejdsflowet.





Avancerede værktøjer til modelreparation:

Elegoo SatelLite er udstyret med avancerede reparationsalgoritmer, der automatisk opdager og korrigerer modelfejl, hvilket sikrer mere glatte prints og højere succesrate.

Disse kraftfulde værktøjer minimerer behovet for fejlfinding, så brugerne kan fokusere mere på deres design og mindre på potentielle fejl, hvilket holder projekter på sporet for optimale resultater.





Tilgængelighed

Elegoo SatelLite forventes at blive lanceret inden årets udgang, og Mac-versionen forventes i første kvartal af 2025.





Elegoo Saturn 4 Ultra 16K - Med indbygget varme

Det er ikke ret lang tid siden, at Elegoo lancerede deres Saturn 4 Ultra resin 3D Printer, som vi har anmeldt her. På Formnext har Elegoo dog løftet sløret for en kommende opdatering til Saturn 4 Ultra, som nu får koblet 16K på navnet.

Elegoo fokuserer på den opdaterede skærm i den nye model.

Den tidligere Saturn 4 Ultra kom “kun” med en 10” 12K (11520x5120) opløsning, mens den nye opdaterede version kommer med en nu opdateret 10” skærm med en 16K (15120 x 6230) opløsning.

Det betyder på papiret, at der nu er mulighed for skarpere print. Min oplevelse er dog at forskellen er så minimal, at det ikke kommer til at gøre en super stor forskel for de fleste.





Opvarmet Resin kar

Den feature, som efter min mening giver MEGET mere mening, er tilføjelsen af et opvarmet resin kar. Det er en af de mest efterspurgte features og nu har Elegoo tilføjet det til den opdaterede Saturn 4 Ultra 16K.

Temperatur kan have en stor indflydelse på kvaliteten af Resin 3D Print, og for os der lever i et koldere klima er det en fantastisk feature at have i en resin 3D Printer.

Det nye opvarmede kar registrerer automatisk temperaturen, og kan i løbet af en halv time opvarme din resin fra 5 grader til en mere optimal temperatur på 25 grader.

Herefter holdes temperaturen løbende stabil, og med en pre-heat funktion kan man sørge for, at Saturn 4 Ultra 16K først begynder at printe, når din resin har opnået den rette temperatur.





Smarte features

Ud over den opdaterede skærm og det opvarmede resin kar kommer den nye Saturn 4 Ultra 16K stadig med den samme række smarte features som vi så på den tidligere Saturn 4 Ultra. Så det er stadig med et tilt release kar, AI kamera, netværks funktionalitet og sensorer der kontrollerer resin status og om der er fremmedlegemer i dit kar inden et print.

En anden lille opdatering er også, at der nu er tilføjet et lys i printkammeret, så man rent faktisk kan bruge det indbyggede kamera, uden at skulle have lyset tændt i det lokale hvor printeren står.

Pt har Elegoo ikke oplyst, hvornår vi kan se frem til at den nye Saturn 4 Ultra 16K lanceres, men forventningen er i starten af det nye år.