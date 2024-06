Store Elegoo nyheder på RAPID + TCT 2024

Elegoo har meldt ud at de ved den kommende RAPID + TCT 2024 messe i Los Angeles er klart til at præsentere en ny forbruger orienteret FDM 3D Printer, som de selv kalder "Real Game-Changing"

5 jun. 2024 kl. 11:33 Af Kenneth Johansen DEL:

I en presse meddelelse melder Elegoo at de vil være til stede på RAPID + TCT 2024 messen i Los Angeles som foregår fra den 25. til den 27 juni. RAPID + TCT 2024 er en messe med fokus på netop 3D Print med Keynotes og over 400 udstillere fra forskellige dele af industrien.

Elegoo vil også være til stede og vil benytte RAPID + TCT 2024 til at præsentere to nye 3D Printere. Elego skriver selv følgende i deres pressemeddelelse:

ELEGOO, et hurtigt udviklende brand inden for global smart manufacturing, er klar til at introducere en reel game changer på RAPID + TCT 2024 fra den 25.-27. juni, Nordamerikas største event for additiv fremstilling. Dette markerer ELEGOOs første offline udstilling i USA, hvilket giver kunder og brugere en unik mulighed for at opleve de nyeste innovationer inden for 3D-printteknologi. Ved stand 2160 i Los Angeles Convention Center vil ELEGOO afholde en række taler og aktiviteter for at fremvise sin ekspertise og indsigt i branchen.

ELEGOO, en fremtrædende leder inden for forbrugerorienteret resin 3D-printning, har fastholdt sin dominans med bestsellerserier som Mars og Saturn. Nu er ELEGOO klar til at debutere en "reel game-changing" FDM (Fused Deposition Modeling) 3D-printer. Teknologisk og designmæssigt adskiller denne nye tilføjelse sig fra de tidligere FDM-serier og sigter mod at revolutionere forbrugermarkedet med avancerede funktioner, der tilbyder øget pålidelighed og overkommelighed for begyndere, hobbyister, designere og små virksomheder. Derudover vil deltagerne få en eksklusiv forhåndsvisning af den næste generation af Mars-serien, der er planlagt til udgivelse i slutningen af juni.

Kevin Wang, VP og medstifter af ELEGOO, sammen med Coco Lee, Brand Director, vil være tilgængelige for diskussioner om virksomhedens nyeste innovationer og fremtiden for 3D-printning. De vil tilbyde værdifuld indsigt i ELEGOOs strategiske retning og engagement i at gøre 3D-printteknologi mere tilgængelig gennem sin robuste forsyningskæde.

Eventen lover også engagerende diskussioner med førende influencere inden for 3D-printfællesskabet, som vil holde taler ved ELEGOO-standen. Disse interaktioner har til formål at fremme fællesskabsengagement og dele værdifuld brancheekspertise.

ELEGOOs nyeste produkter, inklusive Saturn 4, Saturn 4 Ultra og OrangeStorm Giga, vil også blive præsenteret ved eventen.