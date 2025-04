Elegoo nyheder på Rapid TCT messen

Elegoo annoncerer på Rapid TCT messen i USA deres Jupiter 2 storformat resin 3D-printer.

9 apr. 2025 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Med et helt nyt dobbelt-dørs design, der adskiller sig fra tidligere Jupiter-modeller, har printeren til formål at skubbe grænserne for resin 3D-printteknologi og give både hobby brugere og professionelle mulighed for at realisere deres store idéer med intelligent og præcis ingeniørkunst.

"Jupiter 2 er vores dristige skridt fremad i at løfte resin 3D-printoplevelsen," siger Chris Hong, CEO for Elegoo.

"Vi sætter en ny standard i branchen ved at levere en pålidelig, højtydende printer, der kan håndtere krævende projekter med ensartede resultater."





Næste generations teknologi og design til professionel resin-printning

Jupiter 2 har et stort printvolumen på 302,40 x 161,98 x 300,00 mm – det største i Jupiter-serien – hvilket gør den ideel til store projekter. Den hæver barren med en 14-tommer 16K LCD-skærm og opnår seriens højeste XY-opløsning på 20×26µm, hvilket sikrer knivskarpe detaljer og ultrajævne overflader.

En fuldt lukket lyskilde sikrer fejlfri print, mens multi-punkts automatisk nivellering garanterer præcis kalibrering med minimal indsats. For avancerede brugere tilbydes også manuel nivellering for øget kontrol.





Forbedret effektivitet med modulært design og resin-håndteringssystem

Jupiter 2 fokuserer på effektivitet med sit modulære design, der gør det muligt at udskifte LCD-skærmen på 10 minutter – fem gange hurtigere end traditionelle opsætninger. Udskiftning af frigivelsesfilmen tager kun 10 sekunder, hvilket er ti gange hurtigere end konventionelle metoder.

Printeren introducerer også et intelligent resin-håndteringssystem, der automatisk tilfører og genanvender resin via en aftagelig beholder, der kan rumme en 2 kg resinflaske. Dette smarte system giver brugerne mulighed for at fokusere på deres design uden konstant at skulle overvåge resin-niveauet. Den opvarmede resin-tank sikrer, at resinen holder den ideelle temperatur, hvilket giver ensartede resultater under hele printprocessen.





Smartere overvågning for pålidelige resultater

Brugere kan overvåge prints eksternt via det indbyggede kamera, som har adaptiv belysning for klar synlighed i alle miljøer. Automatiske overophedningsadvarsler øger sikkerheden, mens integration med Elegoo’s SatelLite resin slicer muliggør problemfri enhedsstyring og optimering af produktionen.





Tilgængelighed og anvendelser

Jupiter 2 lanceres i tredje kvartal af 2025. Flere spændende funktioner vil blive afsløret snart.