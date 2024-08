Elegoo Resin test

Hvis man lige er startet med resin 3D Print kan det være lidt af en jungle at finde ud af, hvilken Resin man skal vælge. Der er mange forskellige typer og farver og hvilke giver de bedste detaljer og hvilke er mest holdbare?

I dag tager vi et kig på et udvalg af forskellige 3D Print resin typer fra Elegoo. Vi ser dels på hvor lette de er at printe med, om der er nogen nævneværdig forskel i detaljerne, på de færdige print og så ikke mindst hvor holdbare de er.





Water Washable eller almindelig resin

En af de helt store kategorier indenfor 3D Print resin er adskillelsen mellem de almindelige typer af resin, som skal efterbehandles med sprit eller lign, og så Water Washable typer, som kan efterbehandles med almindeligt vand.

På overfladen lyder det tiltalende at bruge Water Washable resin, da man på den måde kan undgå de kraftige kemikalier, som almindelige resin typer kræver. Det er både billigere og lugter betydeligt mindre end normal resin.

Water Washable resin har dog typisk et ry for at være mere skrøbeligt end almindelig resin. Det kan derfor være et dårligt valg til print som skal håndteres meget, eller mindre print som fx spilfigurer.

Almindelig resin kræver som sagt sprit eller lign. til at rense dine print når de er færdige. Det koster naturligvis penge og lugter betydeligt mere end vand. Det er dog også en resintype, som i mange sammenhæng, siges at være mere holdbar end Water Washable.

Eller sådan har det i hvert fald været tidligere. I dag tager vi et kig på om den teori stadig holder, når vi sammenligner begge typer.





En VIGTIG note omkring 3D Print Resin

Det er vigtigt at understrege, at uhærdet resin er en giftig substans og man derfor bør bruge den rette beskyttelse, som handsker osv når man håndterer det. Det samme gør sig gældende for de spildprodukter, som kommer ud af det når man renser sine resin 3D Print.

Det gælder uanset om man bruger almindelig resin eller Water Washable typer af resin. Selv plante baserede eller Eco resin typer skal regnes som giftige, og derfor skal resin rester og forurenet rensevæske IKKE hældes ud i kloakken eller naturen, da det kan skade dyr og vandmiljø.

I stedet for skal man skille sig af med tingene som kemi, via din lokale genbrugsstation. Så selv Water Washable resin skal altså regnes som giftig. Så det går IKKE bare at skylle dem under vandhanen, som visse producenter ellers viser i deres materiale.





Standard eller ABS-Like

En anden adskillelse som man kan løbe ind i med 3D Print resin er opdelingen mellem typer, der typisk angives som “standard” og så “ABS-Like”

ABS-Like er resin typer, der henviser til den mere holdbare ABS type af plastik filament, som bruges i FDM print. Det er altså en resin type, som er designet til at være mere holdbar end standard typerne.

En af ulemperne ved ABS-Like resin har været, at de har ry for at kunne miste lidt at detaljegraden, til fordel for den forbedrede holdbarhed. Så det ender med at være et spørgsmål om, man vil gå efter super sprøde detaljer, eller et mere holdbart print.

I dagens sammenligning ser jeg naturligvis også nærmere på om den sammenligning holder.





Kandidaterne

Elegoo har sendt et udvalg af deres forskellige resintyper. Det er et mix af Plante baseret resin, water washable, standard og ABS-Like.

Vi har i alt syv kandidater at se nærmere på i sammenligningen.

Elegoo Standard 2.0 (Grey) - Elegoos primære standard resin og den resin som jeg personligt har mest erfaring med.

Elegoo Standard Plat-based (Grey)

Elegoo Rapid Standard Resin (Grey)

Elegoo Water Washable (White)

Elegoo ABS-Like Plant-based (Grey)

Elegoo ABS-Like 3.0 (Yellow)

Elegoo ABS-Like (Smoky Black)





Testen

Min sammenligning af de forskellige resin typer har, som jeg var inde på tidligere, til formål at se på hvor lette de er at printe med, om der er nogen nævneværdig forskel i detaljerne på de færdige print, og så ikke mindst hvor holdbare de er.

Alle mine tests med de syv resin typer er lavet på Elegoos Mars 5 Ultra printer. Jeg startede med at finde den optimale eksponeringstid for hver af resin typerne. Det blev gjort i en kombination af Cones of Calibration v. 3 fra TableFlip Foundry og en test med to figurer fra Artisans Guild. Med de to tests fik jeg tunet mig ind på eksponeringstiderne, og i samme omgang fik jeg printet figurer, som jeg senere vil bruge til at teste holdbarheden af de forskellige resins i testen.

Ud over det har jeg også printet en række forskellige figurer i større skala. Det gjorde jeg for at sammenligne detaljer og dobbelttjekke de indstillinger, som jeg har tunet mig ind på.

Eksponeringstiderne varierede ret meget mellem top og bund, men der ser dog ud til at være en rød tråd, som jeg kommer ind på om lidt, når jeg gennemgår de enkelte resin typer.





Elegoo Standard 2.0 (Grey)

Eksponeringstid: 1,8 sekunder





Dette er en let resin at gå til, i den forstand at det var den hurtigste, som jeg fik tunet ind. Samtidigt var det også den resin, som klarede den laveste eksponeringstid i hele testen.

Lugten på denne resin er mærkbar og tydelig kemisk, men jeg finder den ikke udpræget ubehagelig og mest når man står direkte ved siden af den og arbejder.

Den lysegrå farve betyder også, at det er let at vurdere kvaliteten af printene efterfølgende.

Med de indstillinger, som jeg fik tunet ind, fik jeg print med en super fin grad af detaljer og selv små detaljer på test figurerne var tydelige efterfølgende.





Elegoo Standard Plant-based (Grey)

Eksponeringstid: 2 sekunder





Endnu en resin der er let at gå til. Eksponeringstiden skulle hæves en lille smule for at være sikker på succes men det var virkeligt ikke meget.

Lugten er igen ret afdæmpet og adskiller sig ikke meget fra den almindelige Standard Resin.

Igen er den lysegrå farve god til vores formål, da detaljerne efterfølgende er lette at se i de færdige print.

Detaljerne adskiller sig ikke fra den almindelige standard resin. Uden markering af de printede figurer kunne jeg faktisk ikke adskille dem fra hinanden. Så også her får man altså en resin med en høj detaljegrad.





Elegoo Rapid Standard Resin (Grey)

Eksponeringstid: 2 sekunder





På overfladen endnu en resin der er let at gå til med en lav eksponeringstid. Men oplevelsen af denne resin gik dog hurtigt i den anden retning.

Dels var dette klart den resin i sammenligningen her, som havde den mest ubehagelige lugt.

Dette var også en resin type, som var svær at arbejde med, da den allerede da printene skulle pilles af pladen var meget skrøbelig. Det betød, at printene var meget svære at få af pladen, da supports og raft på mine print simpelthen splintrede.

Selve figuren overlevede uden de store problemer, men processen med at få dem af pladsen var super irriterende og resulterede i, at jeg havde små splinter af hærdet resin spredt over hele bordet.





Elegoo Water Washable (White)

Eksponeringstid: 3,6 sekunder.





Så kom vi til den første Water Washable resin i vores lineup. Her viste det sig dog hurtigt, at jeg skulle give eksponeringstiden et stort bump op, før jeg fik brugbare resultater ud af det. Denne resin endte med at toppe listen med en eksponeringstid på 3,6 sekunder.

Her skal det også siges, at farven på resin kan påvirke eksponeringstiderne en smule. Hvor meget det har spillet ind her, kontra resin typen skal jeg ikke kunne sige, da jeg kun havde denne ene farve.

Den hvide farve betød også, at det var noget sværere for mig at vurdere detaljerne i printet efterfølgende. Ved at vende og dreje den under lyset kunne jeg dog umiddelbart ikke se nogen stor forskel i detaljegraden. Alt det på trods af at eksponeringen er tæt på dobbelt så høj, som den korteste i vores sammenligning.

Lugten på denne resin adskiller sig ikke synderligt fra den almindelige standard resin. Personligt synes jeg ikke den er specielt kraftig.

Bortset fra den højere eksponeringstid, så var det dog en resin, der var let at arbejde med.





Elegoo ABS-Like Plant-based (Grey)

Eksponeringstid: 3,2 sekunder





Så er vi kommet til den første ABS-Like resin i testen. Jeg startede med den som lå tættest på den Standard 2.0 grå resin, som jeg er vant til.

På overfladen var det stort set det samme med en konsistens og lugt, der minder meget om hinanden.

Ser vi på eksponeringstiden, så kan vi dog se at der ER forskel på trods af at de visuelt ligner hinanden stort set på en prik.

Efter at have tunet mig ind på eksponeringstiden var den dog dejlig let at arbejde med og gav ikke anledning til udfordringer.

Detaljegraden her er også i top og kan med det blotte øje ikke adskilles nævneværdigt fra nogen af de andre i testen.





Elegoo ABS-Like 3.0 (Yellow)

Eksponeringstid: 3 sekunder





Endnu en ABS-Like resin. Dette er Elegoos mest opdaterede formel og man må antage mest solide i deres ABS segment.

Der kunne skæres en smule af eksponeringstiden i forhold til den første ABS-Like i testen.

Lugt og konsistens adskiller sig heller ikke fra de andre i testen. Det gør farven dog på den flaske, som vi har fået forbi. Den er dog tilgængelig i andre farver også, hvis ikke lige den gule version vi har her tiltaler en.

Igen var der ingen problemer med at få gode print ud af denne resin, eller med at få de færdige print af pladen og efterbehandlet.

Detaljegraden her er også på samme høje niveau, som vi har set med de tidligere resins i testen.





Elegoo ABS-Like (Smoky Black)

Eksponeringstid: 3 sekunder





Vi runder flokken af med endnu en ABS-Like resin. Denne gang i Elegoos standard version i en Smokey Black version. Som de andre ABS-Like kan vi også her se at den kræver en længere eksponeringstid.

Konsistens og lugt er igen ikke specielt meget anderledes end den Standard 2.0 resin, som jeg bruger som baseline. Den er kemisk og bestemt til stede og ikke noget jeg ville bruge som deodorant, men en lugt som jeg godt kan holde ud at være i nærheden af.

Her spillede farven også en del ind og gjorde det ret svært at vurdere detaljerne bagefter. Ved at vende og dreje den under forskelligt lys, var det dog til at få et godt indtryk alligevel. Også her var detaljegraden super fin, på trods af at det var lidt svært at se.

En anden ting at bemærke her, som dog nok mest skyldes farven, er at man skal have en meget ren rensevæske, hvis man vil undgå at printet ser lidt beskidt ud. Jeg bruger en to trins rens for at opnå det bedste resultat, men alligevel var der en smule rester at se på den færdige figur.





Holdbarhed

For at teste holdbarheden på de forskellige resin typer, har jeg printet et udvalg af ens figurer i hver af de forskellige resin typer. Det er to forskellige 32 mm tabletop gaming figurer fra Artisans Guild.

Begge to er valgt fordi de havde dele, som stikker lidt ud og altså vil være oplagte svage punkter på en figur.

Jeg har lavet testen todelt, hvor jeg i første omgang tester fleksibiliteten i delene. Jo mere fleksible de er, jo bedre vil de typisk være til at modstå at blive håndteret og bumpet rundt på et bord.

Anden del af testen er en simpel drop test, hvor jeg fra almindelig bordhøjde (73 cm) lader figurerne falde ned på gulvet, og ser hvordan de klarer den oplevelse.





Elegoo Standard 2.0 (Grey)

Med denne resin var fleksibiliteten ikke specielt høj. Der skulle altså ikke meget til, før delene begyndte at knække.

Den klarede heller ikke drop testen specielt godt, og stort set hver gang brækkede der noget af figurerne.





Elegoo Standard Plat-based (Grey)

Helt som jeg har oplevet tidligere, minder denne resin utroligt meget om Standard 2.0. Der er begrænset fleksibilitet.

Også på drop testen klarede denne resin sig dårligt og ingen af figurerne overlevede turen på gulvet.





Elegoo Rapid Standard Resin (Grey)

Denne resin klarede sig endnu dårligere end de to forud. Helt som jeg oplevede, da de færdige print skulle af pladen, så er denne resin meget “sprød”. Det betyder, at fleksibiliteten er dårlig og delene let brækker.

Her fejlede den også helt og holdent på drop testen, med ødelagte figurer til følge.





Elegoo Water Washable (White)

Jeg må indrømme, at jeg var lidt overrasket over denne resin. Water Washable typer har et ry for at være meget skrøbelige, men det var altså ikke tilfældet her. Fleksibiliteten var super god og jeg skulle næsten anstrenge mig for at brække dele af figurerne.

Drop testen klarede den også en tand bedre end de to tidligere resin typer. Den var dog ikke immun, og ved andet drop gik tingene også i stykker her.





Elegoo ABS-Like Plant-based (Grey)

Her kommer vi til den første ABS-Like i vores test. Altså resin som er designet til at være mere holdbar.

Min oplevelse var lidt todelt, for på den ene side var fleksibiliteten ikke specielt høj. På samme tid skulle der dog mere press på, før delene rent faktisk knækkede. Så det er altså en resin, som er mere holdbar end standard typerne.

I drop testen klarer den sig også en smule bedre. Det står dog klart ret hurtigt, at selv ABS-Like resin printede 32 mm figurer ikke er specielt godt egnede til at blive kastet med.

Ingen af figurerne overlevede at ryge på gulvet mere end to gange, før de gik i stykker.





Elegoo ABS-Like 3.0 (Yellow)

Med Elegoos, på papiret, pt bedste ABS-like resin var min oplevelse meget i tråd med den, som jeg havde med den plantebaserede version forinden. Fleksibiliteten er ikke specielt høj, men der skal mere kraft til før dele går i stykker.

Drop testen er også en gentagelse af tidligere. Holdbarheden er bedre end standard resin, men efter to ture på gulvet måtte også denne resin give op.





Elegoo ABS-Like (Smoky Black)

Den sidste ABS-Like i rækken skiller sig lidt ud fra de andre. Her var der en del mere fleksibilitet i de færdige figurer. Det kombineret med, at der skulle tilsvarende mere kraft til før tingene rent faktisk knækkede betød, at den samlede holdbarhed her var større.

Droptesten var dog igen for stor en mundfuld for vores tapre små figurer, som efter et par ture på gulvet måtte lade livet.





Konklusion

Hvad er jeg så nået frem til, efter at have været syv forskellige af Elegoos 3D Print resin typer igennem?

Generelt vil jeg sige, at der ikke er super meget forskel på tværs af Elegoos forskellige typer. Naturligvis med forbehold for, at jeg ikke har testet hele deres udvalg.

Jeg vil tro det kan skyldes, at de holder en nogenlunde ens formel på deres resin med mindre variationer fordelt over de forskellige typer.

Der er dog et par gennemgående ting, som vi kan se på tværs af de forskellige typer.

ABS-Like resin fra Elegoo skal generelt have en længere eksponeringstid end Elegoos Standard 2.0 resin.

Da det ikke påvirker detaljegraden i nævneværdig grad i mine tests her, så betyder det naturligvis kun noget, hvis man gerne vil printe rigtigt hurtigt. Over et sekund mere per eksponeret lag kan samle sig sammen hvis man printer store ting.

I mit tilfælde drejede det sig om en halv times forskel imellem det hurtigste og det langsomste print. Det betyder naturligvis også, at der slides mere på LCD skærmen i din printer.

Som jeg var inde på herover, så oplevede jeg heller ikke nogen nævneværdig forskel i detaljegraden og den generelle visuelle kvalitet i printene på tværs af de forskellige resin typer. Jeg skal naturligvis ikke kunne afvise, at der er mindre forskelle, hvis man printer meget detaljerede modeller med en lavere lag højde end jeg har gjort i min test her.

Hvis man skal printe figurer og lign. med en laghøjde på 0.05 mm, i samme stil som jeg har gjort her, så er der dog ikke nogen reel forskel imellem de testede resin typer. Ikke en som jeg har kunnet spotte under min test.

Når det kommer til holdbarheden, så var forskellene også relativt små. Der er helt klart en gevinst i holdbarheden, når man skifter til ABS-Like typerne i forhold til standard typerne.

Det er dog ikke nat og dag, og man får ikke en holdbarhed, der kan måle sig med fx plastik. Ingen af min testfigurer overlevede gentagende faldt fra bordhøjde, uanset hvilken resin type der var blevet brugt.

Den store overraskelse i min test her var den hvide Elegoo Water Washable resin. Denne type har en ry for at være skrøbelig, men det var faktisk en af de mest fleksible i min test. Den var ikke synderligt meget bedre til at overleve drop testen, men den havde den bedste fleksibilitet i testen.





Hvilken resin skal du så vælge?

Det vil afhænge lidt af hvad du værdsætter. Hvis det skal være hurtigt og let at printe, med et godt detaljerigt resultat, så er Standard Resin 2.0 et godt bud.

Vil du gerne have et lidt mere holdbart, men ikke udødeligt resultat, så er ABS-Like 3.0 også et rigtigt fint bud. Det er faktisk en smule billigere end den almindelige standard resin, men her skal man så leve med en lidt længere eksponeringstid. Det vil sige længere tid for at printe de samme modeller, og lidt mere slid på din printers LCD skærm.

Endelig så har jeg heller ikke, baseret på min test her, noget at udsætte på Elegoos Water Washable resin i forhold til holdbarheden. Du skal dog her leve med en længere eksponeringstid, og så er det en resin, der koster lidt mere end både standard og ABS-Like typerne.

Den eneste resin som jeg decideret ikke vil anbefale er Rapid Standard Resin. Den lugter mere, var besværlig at arbejde med og meget skrøbelig.

Jeg håber I har kunnet bruge testen her til noget og om ikke andet så har jeg da ihvertfald lært at ikke alle Water Washable resin typer lever op til deres skrøbelige ry.

Vi arbejder på at få flere typer af resin ind fra flere forskellige producenter, så vi kan lave en bredere test på et senere tidspunkt.