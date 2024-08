Elegoo Saturn 4 Ultra

For ikke så længe siden tog vi et kig på Elegoo Mars 5 Ultra printeren, og nu er turen kommet til storebror Saturn 4 Ultra, som har en del af de samme features, men blot i en større pakke.

31 jul. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale features:

Build Volume: 218.88 x 122.88 x 220 mm³

XY Resolution:: 19x24μm(11520x5120)

Tilt Release Technology,

One-Click Automatic Leveling,

Self-Check & Overheat Protection,

AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording),

Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm),

Power-Loss Resume Printing

En tur rundt om Elegoo Saturn 4 Ultra

Designet på Saturn 4 Ultra følger den nye designstil, som vi har set fra Elegoo på det seneste. Så ikke mere rød og sort, men i stedet for en, efter min mening, stilfuld monokrom grå farve spicet op med lidt grafiske elementer hist og her.

Den største ydre forskel fra tidligere generationer af Saturn maskiner fra Elegoo er låget. Det kan nu vippes tilbage og skal altså ikke løftes helt af, for at komme til maskinen.

Det betyder dog også, at man skal bruge lidt ekstra plads bag maskinen, da låget vippes tilbage her. Jeg synes dog at det er en utrolig lækker detalje, da det letter den daglige betjening af maskinen, når man ikke skal løfte hele låget af og finde et sted at stille det.

Jeg ville dog have ønsket, at Elegoo havde lavet et greb eller et håndtag af en art. Som det er nu er låget stort set umuligt at betjene med en hånd.

Tilslutningerne på maskinen finder vi, en anelse upraktisk på bagerste højre hjørne af maskinen. Her er både power stik og knap sammen med WiFi antenne og USB porten.

Selve betjeningen af maskinen sker heldigvis via et 4” Capacitive Touch Display på fronten af maskinen. Helt som på Mars 5 Ultra, så er den drejet i lodret orientering.

På bagsiden af maskinen er der mulighed for montering af et udluftningssystem. Det kunne være elegoos eget Mars Mate system eller blot et andet udluftningssystem. Der følger ikke en intern luftrenser med til Elegoo Saturn 4 Ultra.

Springer vi ind i maskinen er det helt centrale naturligvis den 10” store “12K” mono LCD skærm med en opløsning på 11520x5120. Det giver en XY opløsning på 19x24μm, hvilket er en anelse mindre end vi så på Mars 5 Ultra, men det er så lille en forskel at det ikke burde gøre en forskel. Det er også nøjagtigt den samme opløsning, som den tidligere Saturn 3 maskine havde, så på den front er der ingen opgradering.

Under skærmen er Saturn 4 Ultra forsynet med en COB UV lyskilde, som sammen med en Fresnel Collimating linse sørger for en ensartet lysstyrke over hele printarealet.

Skærmen er også central, da den er bundet op på den måske største nye udvikling, nemlig Tilt Release systemet. Kort fortalt virker det ved at hele skærmen og resin beholderen imellem hver eksponering tilter. På den måde frigøres printet fra din build plate med mindre trækkraft på printet. Samtidigt betyder denne løsning også, at man sparer en masse tid i sine print, da man nu slipper for at hele build plate delen skal løftes op og ned for hver eksponering.

Med Tilt Release systemet skal build plate delen kun hæves et minimalt stykke, svarende til din layer height, hver gang.

På overfladen er det en løsning der betyder, at man får en maskine der kan printe betydeligt hurtigere end traditionelle maskiner, uden behov for specielle resintyper eller ACF film.

Det betyder dog også, at man nu har flere bevægelige dele i maskinen og dermed flere potentielle fejlpunkter. Som jeg var inde på i vores test af Mars 5 Ultra, er min største bekymring er dog, at maskinen nu reelt er åben ned til UV lyskilden under skærmen. Så hvis man er uheldig og får et hul i sin FEP film eller spilder resin, kan det potentielt løbe ned i maskinens indre dele. Sker det mens man printer, så kan man i værste tilfælde risikere at den spildte resin hærdes af UV lyset, og man står med en død maskine.

Det er alt sammen worst case tanker her, og hvis jeg tænker tilbage på min efterhånden årelange erfaring med Resin 3D Print, så har jeg endnu ikke oplevet situationer, som ville have været et problem. Men med Tilt Release systemer så kan man altså ikke sikre sig med Screen Protectors, da det naturligt nok ikke virker med et system, hvor hele skærm og resin beholder skal vippe.

En af de nye tiltag i Saturn 4 Ultra er et AI kamera der kan ses i det ene hjørne i printkammeret. Det kan være med til at opdage, hvis du starter et print med noget på din build plate og burde endda kunne opdage, hvis dit print undervejs river sig løs.

En del af de features kan være med til at undgå episoder, hvor man kan gå hul på din FEP film med en resin lækage som konsekvens.

Ud over de praktiske funktioner kan kameraet også bruges til live overvåge sine print eller optage timelapse videoer.

Den medfølgende build plate til Saturn 4 Ultra kommer med den lasergraverede overflade, som efterhånden er standard på Elegoos maskiner. Den fastgøres med et Quick Release klemme system, som gør det betydelig lettere at få pladen af og på.

Systemet kommer med indbygget “auto leveling", hvilket vil sige, at man ikke skal bruge tid på at indstille maskinen, men kan printe lige ud af kassen. Det burde ikke være nødvendigt at gennemføre en leveling process.

Det hele klares ved hjælp af fjedre i build plate delen, hvilket også er årsagen til at den ser noget anderledes ud, end de build plate løsninger som vi er vant til.

Indbygget i den nye build plate er der også en række sensorer, som måler på dit resin niveau, men det burde også kunne opdage fremmedlegemer i din resin beholder.

Den nye resin beholder har også et nyt design. Der er lavet en hældetud på begge sider af beholderen, for at lette opgaven med at hælde resin tilbage i flasken, når man har brug for det.

Beholderen er en god del større end skærmen i Saturn 4 Ultra, hvilket betyder at der kan være en del resin i den. Der er plads til en hel liter i karret af gangen, men det er vigtigt ikke at fylde for meget i.

Der skal være et større overskud i toppen, da der skal være plads til at tingene kan vippe uden at der løber resin ud over kanten. Så her er det altså SUPER vigtigt ikke at fylde mere resin i beholderen end op til MAX stregen.

Software

Software oplevelsen med Saturn 4 Ultra er opdelt imellem interfacet på selve maskinen og så den Chitubox Basic software, som skal bruges for at klargøre filer til print.

Selve interfacet på maskinen har fået et fint løft siden de tidligere Saturn maskiner. Det ser pænere ud og der er en masse gode funktioner. Det er let at navigere i det nye interface og det er let at sætte maskinen op og tilslutte WiFi.

Når man er på WiFi kan maskinen også automatisk tjekke om der er firmware opdateringer, hvilket der var i vores tilfælde.

Når man starter maskinen op gennemgår den en automatisk selvtest hvor den blandt andet kalibrerer den mekaniske sensor, tjekker status på dele som motor, lyskilde og holder endda øje med hvornår det anbefales at skifte FEP filmen.

Når du har sat et print i gang kan du let tilgå oplysninger om printet og tilmed ændre på detaljer, som eksponering osv undervejs, hvis der er behov for tilpasninger.

Den bedste nye tilføjelse i softwaren er dog den indbyggede resin kalibrering. Her kan man i felter af fire, seks eller otte med variable eksponeringstider let tune sin eksponeringstid på en let og hurtig måde.

Den anden del af software oplevelsen er via Chitu box softwaren, som skal bruges til at slice filerne til Elegoo Saturn 4 Ultra.

Det er den nye Chitubox Basic version, som skal bruges. Her har softwaren fået et løft i forhold til interfacet, men er eller på mange måder, som vi kender det fra Chitubox. Det er ikke Elegoo der udvikler softwaren, så i sidste ende falder ansvaret ikke helt tilbage på dem.

Integrationen var dog fin og uden problemer og der var en print profil klar i softwaren til Saturn 4 Ultra maskinen, så det var lige til at gå i gang.

Den største nyhed i Chitubox er muligheden for netværksadministration af printeren igennem ChituManager udvidelsen. Her er det muligt at oprette forbindelse til maskinen så man kan sende filerne direkte fra Chitubox til den interne hukommelse på maskinen. Det er også muligt at starte print direkte fra Chitubox.

Test

Som jeg altid gør med tests af 3D printere, så forsøger jeg at teste den så meget “out of the box" som muligt. Det var naturligvis også tilfældet her, hvor jeg blot pakkede maskinen ud og samlede de få dele, der skulle samles og justeres, inden jeg var klar til at printe.

“Auto Level” funktionen betød, at den proces var ret kort, og i løbet af 15 minutter var jeg klar til at printe. Det inkluderede også en firmware opdatering, som maskinen klarede automatisk, da den blev tilsluttet WiFi.

Elegoo havde sendt noget af deres Rapid Standard Resin sammen med Saturn 4 Ultra. Så med den resin printede jeg den Skakbrik test-fil, som lå på den medfølgende USB stik.

Den opgave klarede maskinen uden problemer og med et fint resultat. Herfra gik jeg i gang med at tune lidt og testede den nye eksponeringsfunktion af. Her fik jeg i et hug testet mig frem til en velfungerende eksponeringstid på 1,8 sekunder når der printes med en laghøjde på 0,05 mm og 1,2 sekunder ved 0,02 mm.

Det er blevet en betydeligt lettere proces at slice filer med Saturn 4 Ultra, da en del af de variabler man normalt kan stille på, som lift height, lift speed osv, slet ikke er relevante variabler mere med Tilt Release systemet.

Som en lille opdatering i mine Resin 3D Printer test bruger jeg nu en ny testfil som benchmark. da den tidligere Red Skull buste ikke var helt detaljeret nok til rigtigt at udfordre en resin 3D printer.

I stedet for er jeg skiftet til denne Driga Blood Mage bust fra DM Stash. da den indeholder nogen flere detaljer og derfor hurtigere kan afsløre om printeren halter.

Det var dog ikke tilfældet, som det kan ses på resultatet her. Filen er printet med en laghøjde på 0.02 mm. for at lande så tæt på Satun 4 Ultra maskinens 19x24μm XY opløsning.

Resultatet kan ses på billederne her og det er i den grad tilfredsstillende. Normalt vil jeg printe ved 0,05 mm for at spare lidt tid under print, men her er jeg gået efter højest mulige kvalitet for at vise hvad maskinen kan.

Herefter gik jeg videre med at teste et udvalg af filer fra producenter som Loot Studios, Artisans Guild og Lord of the Print. Her var alle print lavet med en laghøjde på 0,05 mm og også her synes jeg, at resultaterne fra Elegoo Saturn 4 Ultra er super fine.

Sammenligner jeg med print fra Saturn 3 Ultra, som vi også har testet, så er der dog ikke nogen nævneværdig forskel i kvaliteten.

Det som adskiller Saturn 4 Ultra er de nye “smart” funktioner som “auto level”, tilt release, resin sensor og AI kamera.

Den helt store forskel rent praktisk er dog tilt release, som betyder at printtiden er resuceret betydeligt. Driga Blood Mage filen ville på Saturn 3 Ultra tage omkring 3 timer og 16 minutter, mens den på Saturn 4 Ultra kan klares på lige over 2 timer og 20 minutter.

Helt som på Mars 5 Ultra har det også her været en fornøjelse at arbejde med den nye Chitubox software. Specielt mulighederne for at sende filer via WiFi samt styre og overvåge print har været lækre. Det betyder, at jeg ikke siden jeg lavede det første test print har brugt USB stick til at flytte filer.

Min testperiode var dog ikke helt uden fejl og udfordringer. En del var grundet indstillinger der skulle tunes lidt, men andet var problemer jeg fik sporet tilbage til den Rapid Resin, som Elegoo havde sendt med.

Jeg oplevede et par fejlprint under min test, men det løste jeg ved at vælge normal profilen i printerens indstillinger i stedet for fast, som den stod på som standard.

Den anden udfordring fik jeg som sagt sporet tilbage til Rapid Resin. Jeg oplevede, at mine færdige print simpelthen sad så solidt fast på printeren build plate, at det var en kamp uden lige at få dem af uden brug af til tider lidt overdrevet vold. Det førte til figurer, der blev beskadiget og en frygt for at beskadige build plate delen.

Da jeg testede samme filer, men med Elegoos “normale” standard resin var problemet slet ikke så udtalt. Mit bedste bud, baseret på mine oplevelser, er at Rapid resin typen fra Elegoo er mere “sprød” og ikke specielt fleksibel når den er eksponeret. Den almindelige standard resin 2.0 fra Elegoo er en anelse mere fleksibel. Det betyder, at det var lettere at få printene lirket af maskinens build plate efter brug.

Udfordringen her er ser ud til at være at “auto level” funktion skaber et ret stort press på de første lag i et print. Det gav problemer med visse typer resin som her, hvor print ender med at sidde som limet til pladen.

Jeg har læst andre som oplever at de indledende lag på et print “klemmes sammen” og bliver deforme, hvis der printes direkte uden supports, der løfter selve figuren.

Vi arbejder på at få stablet en test af forskellige resin typer på benene inden længe, så hvis I vil opdateres på de forskellige fordele og ulemper, så læs med når den test er klar.

Som jeg har været inde på tidligere, så er der en del variabler i 3D Print der kan betyde en del for, hvor gode resultater man får. Her er valget af resin bestemt også en faktor.

Pris

Man kan pt finde Elegoo Saturn 4 Ultra i pre-order direkte fra Elegoos hjemmeside, med en pris på lige under 2780 kroner med fri fragt inden for EU. Efter Pre-order perioden står den opført med en normalpris på 3725 kroner.

Konklusion

Elegoo har med deres Saturn 4 Ultra lavet en resin 3D Printer der i den grad tilføjer noget nyt til markedet.

Selv om jeg gerne havde set indbygget temperaturstyring, så er de nye features som Tilt release, “auto level” og de forskellige sensorer gode skridt i den rigtige retning.

Resultatet er en maskine med en række gode smart features, som gør livet lettere som hobby 3D Printer. Samtidigt leverer maskinen også super gode resultater med detaljeret print af høj kvalitet, selv helt ned i de små detaljer.

Hvis man er fristet så er pre-order prisen på 2780 kroner super god og værd at overveje. Den endelige “normal” pris på lige omkring 3700 kroner er ikke helt så skarp, men lander i nogenlunde samme felt som sammenlignelige Resin 3D Printere fra fx Anycubic.

Pt er Elegoo dog de eneste med funktioner som Tilt Release.

Vi lander på en endelig karakter på 9 for en high end printer med gode features og fantastiske print. Prisen er lidt til den tunge side, men hvis man vil nyde godt af en stor build volumen, så er det svært at komme uden om.

Fordele:

Solid byggekvalitet og gode materialer

Tilt release reducerer printtiden betydeligt

Gode “AI” funktioner

Ulemper:

Det “åbne” Tilt Release system betyder man skal være mere forsigtig med spildt resin