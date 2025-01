Elegoo Saturn 4 Ultra 16K

Selv om det ikke er længe siden, at Elegoo sendte deres Saturn 4 Ultra på gaden, er de nu allerede klar med en opdatering, der kommer med en række rigtigt gode features og opdateringer til Saturn 4 Ultra platformen.

22 jan. 2025 kl. 15:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Features

16K LCD Screen

Tilt Release TechnologyFor Ultra Fast Printing

Smart Auto Leveling

Smart Sensor: Resin Shortage Alert, Foreign Object Detection Alert

AI Camera: Real-time Monitoring + Time-Lapse Photography

Build volume of 211.68(L) ×118.37(W) ×220(H) mm

Resin Tank with Built-in Heater

En af de helt store opdateringer, og i min bog langt den bedste, er helt klart, at den opdaterede Saturn 4 Ultra nu kommer med et opvarmet Resin kar. I kolde dele af verden, som vores, kan det gøre en stor forskel.





En tur rundt om Elegoo Saturn 4 Ultra 16K

Hvis man har stiftet bekendtskab med den tidligere Saturn 4 Ultra, så vil der på overfladen ikke være den store forskel her. De to maskiner her nøjagtige de samme ydre dimensioner og det samme design.

Hvis ikke der stod 16K på UV skjoldet, så ville man ikke kunne skelne de to maskiner fra hinanden når de står side om side. Så hvis I har læst vores anmeldelse af den almindelige Saturn 4 Ultra, vil en del lyde bekendt.

Der er dog naturligvis forskelle på den nye maskine. Nogen af dem er små og andre ret store.

Designet på Saturn 4 Ultra 16K følger den nye designstil, som vi har set fra Elegoo på det seneste. Så ikke mere rød og sort, men i stedet for en, efter min mening, stilfuld monokrom grå farve spicet op med lidt grafiske elementer hist og her.

Den største ydre forskel fra tidligere generationer af Saturn maskiner fra Elegoo er låget. Det kan nu vippes tilbage og skal altså ikke løftes helt af, for at komme til maskinen.

Det betyder dog også, at man skal bruge lidt ekstra plads bag maskinen, da låget vippes tilbage her. Jeg synes dog at det er en utrolig lækker detalje, da det letter den daglige betjening af maskinen, når man ikke skal løfte hele låget af og finde et sted at stille det.

Jeg ville dog have ønsket, at Elegoo havde lavet et greb eller et håndtag af en art. Som det er nu er låget stort set umuligt at betjene med en hånd.

Tilslutningerne på maskinen finder vi, en anelse upraktisk på bagerste højre hjørne af maskinen. Her finder vi dog også den første lille men gode forbedring i den nye version. Vi får både power stik og knap sammen en USB port. Ud over det er Elegoo gået væk fra den eksterne WiFI antenne, som normalt også sidder her. Så nu får vi en mere strømlinet maskine med en intern WiFi antenne.

Selve betjeningen af maskinen sker heldigvis via et 4” Capacitive Touch Display på fronten af maskinen. På den front er der ikke noget nyt og skærmen er både tydelig og responsiv.

På bagsiden af maskinen er der mulighed for montering af et udluftningssystem. Det kunne være elegoos eget Mars Mate system eller blot et andet udluftningssystem. Der følger ikke en intern luftrenser med til Elegoo Saturn 4 Ultra 16K.

En anden lille detalje, som er super lækker, men bestemt ikke standard på resin 3D Printere, er de justerbare gummifødder. De sørger for at maskinen står fast og de kan justeres, hvis dit underlag ikke er helt lige. Det er blot at skrue på dem for at justerer længden, så man har en maskine der står helt lige.

Springer vi ind i maskinen er er det har vi finder de store opdateringer. Det helt centrale er naturligvis den 10” store “16K” mono LCD skærm med en opløsning på 15120 x 6230. Det giver en XY opløsning på 14x19μm. Det er på papiret en solid opdatering fra den tidligere Saturn 4 Ultra, som havde en opløsning på 11520x5120 og en XY opløsning på 19x24μm.

Jeg tvivler dog på, at det er noget som man i praksis vil kunne se med det blotte øje.

Under skærmen er Saturn 4 Ultra forsynet med en COB UV lyskilde, som sammen med en Fresnel Collimating linse sørger for en ensartet lysstyrke over hele printarealet.

Skærmen er også central, da den fortsat er bundet op på den måske største nye udvikling fra Elegoo, nemlig Tilt Release systemet. Det blev introduceret med Saturn 4 Ultra og Mars 5 Ultra maskinerne.

Kort fortalt virker det ved at hele skærmen og resin beholderen imellem hver eksponering tilter. På den måde frigøres printet fra din build plate med mindre trækkraft på printet. Samtidigt betyder denne løsning også, at man sparer en masse tid i sine print, da man nu slipper for at hele build plate delen skal løftes op og ned for hver eksponering.

Med Tilt Release systemet skal build plate delen kun hæves et minimalt stykke, svarende til din layer height, hver gang.

På overfladen er det en løsning der betyder, at man får en maskine der kan printe betydeligt hurtigere end traditionelle maskiner, uden behov for specielle resintyper eller ACF film.

Det betyder dog også, at man nu har flere bevægelige dele i maskinen og dermed flere potentielle fejlpunkter. Som jeg var inde på i vores test af Mars 5 Ultra og Saturn 4 Ultra, er min største bekymring er dog, at maskinen nu reelt er åben ned til UV lyskilden under skærmen. Så hvis man er uheldig og får et hul i sin FEP film eller spilder resin, kan det potentielt løbe ned i maskinens indre dele. Sker det mens man printer, så kan man i værste tilfælde risikere at den spildte resin hærdes af UV lyset, og man står med en død maskine.

I forbindelse med min test af både Saturn 4 Ultra og Mars 5 Ultra har jeg dog ikke oplevet noget, der har givet anledning til reel bekymring. Jeg er også aktiv i en del online fællesskaber omkring 3D Print og Elegoo maskiner. Jeg har ikke oplevet det beskrevet som et stort problem fra andre brugere af Tilt Release maskiner.

En af de nye tiltag i Saturn 4 Ultra var et AI kamera i det ene hjørne i printkammeret. Det kan være med til at opdage, hvis du starter et print med noget på din build plate og burde endda kunne opdage, hvis dit print undervejs river sig løs.

En del af de features kan være med til at undgå episoder, hvor man kan gå hul på din FEP film med en resin lækage som konsekvens.

Ud over de praktiske funktioner kan kameraet også bruges til live overvåge sine print eller optage timelapse videoer.

Til de formål har Elegoo nu opdateret maskinen med et lys i kammeret. Tidligere var det indbyggede kamera ret begrænset, hvis det stod i et mørkt lokale, da det jo naturligt nok ville være for mørkt til at kameraet kunne bruges til ret meget.

Det er nu løst med et kraftigt lys, som betyder at kamerafunktionerne kan bruges meget mere, og man nu rent faktisk kan få brugbare Time Lapse videoer ud af det.

Den medfølgende build plate til Saturn 4 Ultra kommer med den samme lasergraverede overflade, som efterhånden er standard på Elegoos maskiner. Den fastgøres med et Quick Release klemme system, som gør det betydelig lettere at få pladen af og på.

Også her har vi en lille opdatering, da der er kommet små vinger på hver side, hvor man holder, når man fjerner eller sætter sin build plate på plads. Det er en lille detalje, men en som er med til at forbedre brugeroplevelsen betydeligt.

Systemet kommer med indbygget “auto leveling", hvilket vil sige, at man ikke skal bruge tid på at indstille maskinen, men kan printe lige ud af kassen. Det burde ikke være nødvendigt at gennemføre en leveling process.

Det hele klares ved hjælp af fjedre i build plate delen, hvilket også er årsagen til at den ser noget anderledes ud, end de build plate løsninger som vi er vant til.

Elegoo har dog gjort det lettere at lave en manuel level proces, hvis man skulle få brug for det.

Indbygget i den nye build plate er der også en række sensorer, som måler på dit resin niveau, men det burde også kunne opdage fremmedlegemer i din resin beholder.

Den nye resin beholder gemmer på den største opdatering til Saturn 4 Ultra 16K. Det umiddelbare design er som på den tidligere Saturn 4 Ultra. Der er lavet en hældetud på begge sider af beholderen, for at lette opgaven med at hælde resin tilbage i flasken, når man har brug for det.

Beholderen er en god del større end skærmen i Saturn 4 Ultra, hvilket betyder at der kan være en del resin i den. Der er plads til en hel liter i karret af gangen, men det er vigtigt ikke at fylde for meget i.

Der skal være et større overskud i toppen, da der skal være plads til at tingene kan vippe uden at der løber resin ud over kanten. Så her er det altså SUPER vigtigt ikke at fylde mere resin i beholderen end op til MAX stregen.

Den helt store opgradering er dog, at resin karret nu kan opvarme din resin til en optimal temperatur på 25 grader. Kolde omgivelser kan have en negativ indflydelse på dine print og gøre det helt umuligt at printe med visse typer resin. Samtidigt kan temperaturen på din resin også have indflydelse på hvor nøjagtigt du kan tune dine resin og indstillinger.

Derfor er et opvarmet resin kar en super lækker opdatering for brugere som os i kolde egne af verden. Det betyder at vi nu har en stabil temperatur, som er ens hver gang og fjerner endnu en variabel.

Det opvarmede kar er en løsning der udelukkende kan bruges på den nye Saturn 4 Ultra 16K og ikke flyttes over på den “gamle” maskine. Strømmen til opvarmningen kommer til resin karet via pogo pins i bunden af karet. Så det er bare at placere det på sin plads og så er der forbindelse.

Det er en elegant løsning, som ikke kræver ekstra kabler eller andet.

Med i kassen er der også igen en spildbakke i plast, som man kan sætte omkring resin beholderen, når man skal fjerne print eller fylde resin i. Den beskytter området omkring beholderen, så man er bedre sikret mod spild og dryp der evt kunne ende med at løbe ned i maskinen via Tilt Release åbningen.





Software

Software oplevelsen med Saturn 4 Ultra 16K er opdelt imellem interfacet på selve maskinen og så den Chitubox Basic software, som skal bruges for at klargøre filer til print.

Selve interfacet på maskinen er stadig super fint og let at bruge. Det er let at navigere i det nye interface og det er hurtigt at sætte maskinen op og tilslutte WiFi.

Når man er på WiFi kan maskinen også automatisk tjekke om der er firmware opdateringer, hvilket der var i vores tilfælde.

Når man starter maskinen op gennemgår den en automatisk selvtest hvor den blandt andet kalibrerer den mekaniske sensor, tjekker status på dele som motor, lyskilde og holder endda øje med hvornår det anbefales at skifte FEP filmen.

Når du har sat et print i gang kan du let tilgå oplysninger om printet og tilmed ændre på detaljer, som eksponering osv undervejs, hvis der er behov for tilpasninger.

En af de bedste ting i softwaren er den indbyggede resin kalibrering. Her kan man i felter af fire, seks eller otte med variable eksponeringstider let tune sin eksponeringstid på en let og hurtig måde.

Du kan også via softwaren slå resin opvarmning til eller fra alt efter hvilke behov man har. Efter som det er vinter og jeg kun har omkring 13 grader i det værksted hvor printeren testes, så slog jeg det naturligvis til under mine tests af Elegoo Saturn 4 Ultra 16K.

Den anden del af software oplevelsen er via Chitu box softwaren, som skal bruges til at slice filerne til Elegoo Saturn 4 Ultra 16K. Elegoo har også lavet deres egen software i deres SateLite slicer. Det er dog ikke rullet helt ud endnu, så jeg har holdt mig til Chitubox i denne test.

Det er den nye Chitubox Basic version, som skal bruges. Her har softwaren fået et løft i forhold til interfacet, men det er eller på mange måder, som vi kender det fra Chitubox. Det er ikke Elegoo der udvikler softwaren, så i sidste ende falder ansvaret ikke helt tilbage på dem.

Integrationen var dog fin og uden problemer og der var en print profil klar i softwaren til Saturn 4 Ultra 16K maskinen, så det var lige til at gå i gang.

Den største nyhed i Chitubox er muligheden for netværksadministration af printeren igennem ChituManager udvidelsen som kom med ved sidste generation af printere fra Elegoo. Her er det muligt at oprette forbindelse til maskinen så man kan sende filerne direkte fra Chitubox til den interne hukommelse på maskinen. Det er også muligt at starte print direkte fra Chitubox.

Undervejs i printet er det muligt at tjekke status via ChituManager delen af softwaren.





Test

Som jeg altid gør med tests af 3D printere, så forsøger jeg at teste den så meget “out of the box" som muligt. Det var naturligvis også tilfældet her, hvor jeg blot pakkede maskinen ud og samlede de få dele, der skulle samles og justeres, inden jeg var klar til at printe.

“Auto Level” funktionen betød, at den proces var ret kort, og i løbet af 15 minutter var jeg klar til at printe. Det inkluderede også en firmware opdatering, som maskinen klarede automatisk, da den blev tilsluttet WiFi.

Jeg har under min test brugt Elegoos egen Elegoo Standard Plant-based resin. Så med den resin printede jeg den Skakbrik test-fil, som lå på den medfølgende USB stik.

Den opgave klarede maskinen uden problemer og med et fint resultat. Herfra gik jeg i gang med at tune lidt og testede den nye eksponeringsfunktion af. Her fik jeg i et hug testet mig frem til en velfungerende eksponeringstid på 1,8 sekunder når der printes med en laghøjde på 0,05 mm og 1,2 sekunder ved 0,02 mm.

Jeg havde som sagt slået Pre-heating funktionen til under alle mine print. Det betyder naturligvis, at opstarten kan være en smule længere, da man venter på at tingene varmes op.

Under opvarmningen kører maskinen sin build plate næsten helt ned og kører den stille og roligt op og ned, mens der varmes op. Så ikke nok med at din resin opvarmes til 25 grader, så sørger maskinen også for at røre i det, imens så processen går hurtigere og med et mere ensartet resultat.

Det er blevet en betydeligt lettere proces at slice filer med Saturn 4 Ultra 16K, da en del af de variabler man normalt kan stille på, som lift height, lift speed osv, slet ikke er relevante variabler mere med Tilt Release systemet.

Efter at have testet den medfølgende fil kastede jeg mig over et udvalg af andre filer fra blandt andet Artisans Guild og Loot Studios.

I stort set alle tilfælde forløb printprocessen dejligt hurtigt og uden problemer. Jeg oplevede en enkelt gang en fejl, hvor det så ud som om maskinen var stoppet midt i printet. Jeg genstartede maskinen og slicede filen igen i Chitubox og oplevede ikke problemer igen.

Om fejlen skyldes Saturn 4 Ultra 16K maskinen eller en fejl i softwaren skal jeg ikke kunne sige, men det var den eneste fejl jeg oplevede under min test.

Ser vi på resultaterne af mine testprint så er jeg super tilfreds. Elegoo Saturn 4 Ultra 16K printer hurtigt og giver skarpe og detaljerede print selv ned i de små detaljer.





Pris

Elegoo har oplyst prisen på Elegoo Saturn 4 Ultra 16K fra deres egen EU-webstore til 499. Svarende til lige knap 3700 kroner. Altså sammenligneligt med den oprindelige Saturn 4 Ultra, da den den blev lanceret. Pt er der tilbud på den oprindelige Saturn 4 Ultra, så den lander på lige knap 3000 kroner. Så springet op til 16K versionen med de nye features er omkring 700 kroner.

Elegoo underbyder dog stadig andre mærker på markedet med opvarmede resin kar, som Uniformation eller Anycubic.





Konklusion

Jeg var super glad for min tid med Elegoo Saturn 4 Ultra, som leverede super gode innovative funktioner og smukke print.

Elegoo har med Saturn 4 Ultra 16K lavet en endnu bedre maskine, som kommer med både store og små opdateringer, der løfter både brugervenligheden og funktionaliteten.

Jeg var en anelse skeptisk i forhold til Tilt Release systemet, da Elegoo introducerede det på deres sidste generation af printere. Jeg har dog nu efterhånden adskillige hundrede timers print bag mig med systemet fordelt på Mars 5 Ultra, Saturn 4 Ultra og nu også Saturn 4 Ultra 16K maskinerne, og har ikke oplevet problemer med systemet.

Jeg har i min testperiode oplevet stort set problemfri print, med en høj grad af brugervenlighed og ikke mindst kvalitet på de færdige print.

De opdateringer som Elegoo har lavet til Saturn 4 Ultra 16K tjekker stort set alle punkterne på min ønskeliste til en resin 3D Printer af.

I min bog er det specielt et opvarmede kar der scorer flest point, da det betyder at man nu kan tage endnu en variabel ud af ligningen når man skal tune sine indstillinger. Samtidigt har Elegoo lavet en simpel løsning sammenlignet med fx Anycubics løsning.

Oven i det har Elegoo leveret det hele til den samme pris, som da de lancerede Saturn 4 Ultra serien.

Jeg kan ærligt talt ikke finde meget at brokke mig over, efter min tid med Elegoo Saturn 4 Ultra 16K. Jeg ved at nogen er trætte af det lidt specielle design på maskinens build plate, men personligt er det ikke et problem her. Den er mere besværlig at gøre ren, hvis man har behov for det, men i mit normale workflow er det så sjældent, at jeg ikke kan hidse mig op over det.

Et mere fladt og kompakt design, som fx på Uniformation GK2 og GK3 havde været en fin bonus, men det er trods alt maskiner der er betydeligt dyrere.

Prisen er naturligvis til den tunge side men kombinationen af stor build volumen, gode features, netværk, bedre kamera og opvarmet resin kar koster, men gør det samtidigt til den klart bedste resin 3D Printer jeg har prøvet til dato.

Elegoo klarer det stadig til en pris der er en god del lavere end Uniformation maskinerne, som koster en del mere med mange af de samme features.

Vi lander med en endelig karakter på 10 og en Great Product Award, for en super solid Resin 3D Printer med en featureliste, der rammer alle mine ønsker til en Resin 3D Printer, og som leverer super gode print let og hurtigt.





Fordele

Opvarmet resin kar

Opdateret kamera

Hurtige print

Mere strømlinet design





Ulemper