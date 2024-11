Prusa præsenterer Prusa CORE One

Prusa er efterhånden et velkendt og på mange måder trendsættende brand inden for 3D Print. De har i dag præsenteret deres første Core X/Y printer med navnet Prusa Core One.

19 nov. 2024 kl. 14:14 Af Kenneth Johansen DEL:

Med et lukket kammer og CoreXY-design kombinerer denne printer højhastighedsprintning og maksimal printkvalitet med et stort printområde på 250×220×270 mm. Der er også mange smarte designvalg, f.eks. en ramme af stål i exoskelet-stil, der sikrer maksimal stabilitet og robusthed. Takket være intuitiv software og ét-klik-printning kan du være i gang med dit første print på få minutter. Og med næsten en million 3D-modeller på Printables.com vil du altid have noget fantastisk at printe!









Enestående printkvalitet med Nextruder

Med Prusas internt udviklede, kvalitetsfokuserede printprofiler kan du være sikker på, at dine modeller bliver præcis som designet med perfekt dimensionel nøjagtighed. CORE One udnytter den opgraderede Nextruder med 360° køling, som muliggør fejlfri printning af 75° overhæng, hvilket sparer både tid og materiale.





Maksimal hastighed uden kompromis

CORE One er hurtig med alle filamenter, ikke kun specialudviklede

Begræns ikke dine projekter til et lille udvalg af specialiserede "højhastigheds"-filamenter. Brug enhver PLA, PETG eller avancerede materialer. CORE One er vores hurtigste printer til dato, takket være robust CoreXY-kinematik, high-flow dyse, Input Shaper og fabriksjusterede printprofiler for 200+ filamenter. Den går dog aldrig på kompromis med kvaliteten for at opnå hurtigere printtider.





Kompakt størrelse, stor volumen

Perfekt til hjemmet, arbejdspladsen eller en printfarm.

Prusa CORE One fylder 50 % mindre end MK4S, når den står i en lukket ramme, men leverer en imponerende 30 % forøgelse i printvolumen. Pladsudnyttelse er vigtigt – også for os! Med en massiv 3D-printfarm med over 600 maskiner gør CORE One's kompakte design det muligt for os at få plads til endnu flere printere og øge produktionen.





Robust stål-exoskelet

Prusa CORE One er bygget som et exoskelet i stål. Den lukkede ramme er en integreret del af printeren, hvilket giver enestående stabilitet og stivhed. Vedligeholdelse er dog stadig enkel, og hvis en del skal udskiftes om et par år, er det en smal sag. Alt kan skilles ad med en skruetrækker.