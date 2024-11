Sunlu Filament

I dag skal vi tage endnu et kig på et udvalg af 3D print filament. Denne gang er det fra Sunlu og vi tager et kig på både PLA og ABS filament.

26 nov. 2024 kl. 09:19 Af Kenneth Johansen DEL:

Har man kastet sig over 3D Print med en FDM (filament) printer, så er der et hav af filament producenter og typer på markedet. På den ene side er der naturligvis et udvalg af forskellige materialetyper, som hver har deres styrker og svagheder. Herefter er der så et hav af forskellige farver.

Vi har naturligvis ikke mulighed for at teste alle typer og farver der er på markedet, men i det omfang det er muligt, tager vi et kig på et udvalg af forskellige typer og farver fra forskellige producenter.

Forhåbentligt giver det os en ide om, hvilken kvalitet man kan forvente for de pågældende producenter.

Filament typer

Vi har som sagt ikke mulighed eller for den sags skyld tid til at teste alle typer filament. Derfor tager vi udgangspunkt i de mest almindelige hobbybrug.

PLA: PLA er den mest normale type af filament til FDM 3D print. Det er dels fordi det er relativt billigt at producere, men også fordi det er noget af det letteste at printe med. PLA er rigtigt fint til de fleste ting, som skal bruges indendørs.

PLA er ikke specielt godt egnet til udendørs projekter, da det ikke er specielt UV eller varme bestandigt og det kan begynde at miste sin form ved relativt lave temperaturer. Så har man et PLA print stående i solen eller i bilen, kan det hurtigt miste formen.

ABS: Hvis man vil have holdbare print, der kan klare at bruges udenfor, så har det typisk været ABS der har været vejen frem. Det kræver højere temperaturer at printe med ABS, men det færdige produkt er også mere varmebestandigt end fx PLA. Det kan dog over tid falme, da UV bestandigheden på ABS ikke er i top.

En af de store ulempter med ABS er, at det er ret svært at printe med og kræver man har en lukket printer. Det betyder, at langt fra alle hobby 3D Printere kan være med når det kommer til ABS filament. Samtidigt lugter ABS filament også betydeligt mere, når man printer med det end PLA.

Metode

Alle forsøg jeg har lavet her er lavet på enten en Bambu Lab A1 eller en Bambu Lab P1S. De er som udgangspunkt lavet med de standard print profiler, som findes i Bambu Studio softwaren. Det har vi valgt dels for at gøre testen så let at gå til som muligt, men også for at få en ide om, hvor let de forskellige filament typer er at gå til.

Som test har jeg printet et udvalg af forskellige projekter, for at få en ide om hvordan de forskellige elementer klarer sig.

Fælles for alle de filamenter jeg har set på, er dog en standard Benchy fil sammen med et lille “materiale testkort”. De to ting tilsammen kan bruges til at sammenligne meget direkte og som fremtidig reference.

Filamenter i dagens guide

PLA+ - Orange

PLA Silk Dual-Color - Red+Gold

Helt som sidst starter vi med PLA, da det alt andet lige er den mest anvendte filament type til hobbybrug.

Dual farve Silk PLA varianten fra Sunlu endte med at give et meget flot resultat med skiftende farver på printet. Der var ikke antydning af problemer med standardprofilen fra Bambu Studio softwaren.

Overfladen var flot silkeblank og rigtigt fin til de mere dekorative projekter. Sunlu har deres dual color silk PLA i ni forskellige farvekombinationer.

Den almindelige orange PLA+ var der ikke helt så meget spræl i, men den var heldigvis lige så let at arbejde med som Silk varianten.

Også her oplevede jeg ingen problemer med mine test print, og resultaterne var stabile og gode hele vejen igennem. Sunlu har i alt 20 forskellige farver at vælge imellem i deres PLA+ serie.

Jeg rundede af med ABS filamentet fra Sunlu, her i en normal sort version. Igen var det filament, som ikke gav anledning til problemer. Det skal naturligvis printes i en lukket printer for at man kan forvente gode resultater.

Jeg brugte Sunlu ABS til taget og monteringsbeslag på et foderbræt til havens fugle og ud over et problem med visse dele af printet, som skyldes filen og mangel på support/brim, var det et fint og super brugbart resultat.

Priser

PLA:

PLA Silk

ABS

Afrunding

Endnu engang har det været en fornøjelse at tage et kig på et udvalg af filament. Sunlu klarer at levere tre varianter af filament, som alle sammen kommer igennem vores lille test uden anledning til problemer.

Sunlu har et fornuftigt udvalg af filament typer og farver og klarer tilmed at kunne levere til de billigste priser som jeg pt kan finde.