Verdens Største 3D Printer

Verdens største 3D Printer blev tirsdag afsløret på University of Main i USA. Den er stor nok til at kunne printe huse og kan være med til at løse husmangel.

24 apr. 2024 kl. 08:24 Af Maria DEL:

Maskinen, der blev afsløret tirsdag på University of Maine, er fire gange større end den første, bestilt for mindre end fem år siden, og er i stand til at printe stadig større genstande. Det inkluderer at skalere sin 3D-printede hjemmeteknologi op ved hjælp af bio-baserede materialer for at demonstrere, hvordan printede kvarterer kan tilbyde en mulighed for billig bolig for at tackle hjemløshed i regionen.

Termoplastiske polymerer presses ud af en printer kaldet "Factory of the Future 1.0," sagde Habib Dagher, direktør for UMaines Avancerede Strukturer & Kompositcenter, hvor begge de nuværende printere er placeret. Det kombinerer robotoperationer med nye sensorer, højtydende databehandling og kunstig intelligens, sagde Dagher.

Og der kunne være endnu større printere i fremtiden, efter at University of Maine lægger grundstenen til en ny bygning denne sommer.

"Vi lærer af dette for at designe den næste," sagde han.

Printerrammen fylder den store bygning, hvor den er placeret på UMaines campus, og kan printe genstande på 29 meter x 10 meter x 5,5 meter.

Den har en grådig appetit og forbruger op til 227 kilogram materiale i timen.

Den originale printer, indviet i 2019, blev certificeret af Guinness World Records som verdens største polymer 3D-printer, sagde universitetet. Den blev brugt til at skabe et 600 kvadratfod, enfamiliehus lavet af træfiber og bio-harpiks materialer, der kan genanvendes. Kaldet "BioHome3D," viste det en evne til hurtigt at producere hjem. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter boliger, vil Maine alene have brug for yderligere 80.000 boliger i løbet af de næste seks år, ifølge MaineHousing.

Dagher sagde, at der er mangel på både billig bolig og arbejdskraft til at bygge boliger. Universitetet vil vise, hvordan hjem kan opføres næsten udelukkende af en printer med et lavere CO2-aftryk. Bygge- og anlægssektoren står for ca. 37% af de globale drivhusgasemissioner, hovedsageligt på grund af produktion og brug af materialer såsom cement, stål og aluminium, der har et betydeligt CO2-aftryk, ifølge FN's Miljøprogram.

Sådanne printede bygninger kan genanvendes, hvilket er unikt i forhold til nuværende byggeri. "Du kan i princippet nedbryde det, du kan male det, hvis du vil, 3D-printede dele, og printe med dem igen, gøre det igen," sagde Dagher før begivenheden.

Hærens ingeniørkorps har leveret størstedelen af finansieringen til den nye printer, der kostede flere millioner dollars, sagde Dannel Malloy, kansler for University of Maine System. Den blev bygget af universitetet i samarbejde med Ingersoll Rand til konstruktion af printeren og Somatex til den støttende struktur, sagde embedsmændene.

I fremtiden planlægger forskerne at eksperimentere med det materiale, maskinen forbruger, herunder flere bio-baserede råvarer fra trærster, der er rigelige i Maine, USAs mest skovklædte stat.

Men det kan bruges til en række andre kreationer og er allerede blevet brugt til forskellige ting, fra både til forsvarsdepartementets strukturer. Universitetet viste tidligere en 25-fods båd skabt af den første printer. Kommende projekter med den nye printer inkluderer en 50-fods båd og huse til hjemløse, sagde Dagher.