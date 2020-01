AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-07-19 11:23:00

ADATA XPG Spectrix D80 og Spectrix D41

Markedet for RAM er blevet endnu en slagmark, hvor producenterne forsøger at vinde RGB krigen. ADATA har med deres XPG Spectrix serie taget kampen op, og med deres Spectrix D80 er der endda vandkøling med i mixet.

RAM var måske engang noget man ikke tænkte synderligt meget over, når man skulle samle dele til en ny computer. Men den seneste tid er det begyndt at fylde mere i mediebilledet. Dels er priserne på RAM steget markant, så det bider noget mere i budgettet end tidligere, men det er også blevet noget man kan tage højde for i forhold til looket i ens system. Hvor RAM før i tiden var en anonym del i computeren, så fylder det en del mere siden RGB har haft sit indtog. Vi har taget et kig på to sæt RAM fra ADATA i deres XPG Spectrix serie, hvor jeg kigger på deres Spectrix D80 og Spectrix D41 sæt.

Det første sæt jeg kigger på er deres Spextrix D80 sæt, som er deres top model. Spextrix D80 kommer med hvad ADATA kalder hybrid køling. Hvor de fleste almindelige RAM sæt har en aluminiums heatspreader yderst, så tager ADATA det lige en tand videre og har ud over det, også et rør med en væske med et lavt kogepunkt i toppen af modullerne, som er forbundet til resten af modulet i et hermetisk lukket kammer. Varmen overføres til væsken, som via faseskift fører varmen væk efter samme princip som i de heatpipes der ses i andre køleløsninger.

Det giver selvfølgelig lidt et specielt look på sættet, og ser man efter så kan man sagtens se væsken i toppen. Men når først sættet er placeret i et system så er det ærligt talt ikke til at se. Der er naturligvis også RGB led lys i Spectrix D80 og det er endda digital RGB, så selv om man måske ikke kan se væsken under brug, så er der stadig mulighed for at sættet kan gøre sit for at stjæle opmærksomheden.



Generelt er sættet afdæmpet uden de store udskejelser, som en del andre nyere RAM sæt ligger for dagen. Siderne er præget af et cirkulært design med XPG logoet i midten, og sættet fås i en metallisk rød farve, men i en nuance som jeg ikke helt forstår de har valgt. Den skiller sig nemlig ud fra de røde farver som de fleste producenter bruger, hvis de har røde elementer på for eksempel bundkort, grafikkort eller andre hardware dele.

Det betyder at Spectrix sættet stikker lidt ud på den front, hvilket jeg synes er synd. Jeg ville have foretrukket hvis de havde holdt sig til sort, hvid eller endda Titanium Gray, som de har valgt på Spectrix D41 sættet, som jeg kigger på senere. I sidste ende er det måske et lille klagepunkt men stadig noget der stak mig lidt i øjnene.

Nu er der selvfølgeligt ikke en lang liste af specielle features ved RAM som kan trækkes frem, men hvis vi lige skal gennemgå de øvrige tekniske specifikationer på det sæt jeg har fået til test, så er det et 16 GB sæt DDR4 RAM fordelt på to gange 8 GB og sættet her er rated til 3600 MHz ved 1.35 volt, men de kan fås op til 4133 MHz, med enten en enkelt 8 GB stang eller to gange 8 GB som jeg har modtaget. Alle sættene understøtter Intels XMP 2.0 men er desværre ikke officielt på ADATA’s liste af AMD understøttede RAM.

RGB lyset kan styres via XPG RGB Sync appen eller via RGB software fra de fleste større bundkort producenter som ASUS, Gigabyte, MSI og ASRock. Jeg vil dog sige, at det har været en anelse problematisk igennem MSI Mystic Light software, som følger med til det X299 Gaming Pro Carbon bundkort, som jeg har testet på, men det lader mere til at ligge på MSI skuldre end noget andet, da deres software ikke er helt optimal.

Hvis man har installeret bundkortets RGB software så kan der også være problemer med de ændringer man laver igennem ADATA's eget XPG software, der i mit tilfælde ikke bliver registreret, så software delen er ikke helt optimal. Jeg skulle vælge om jeg ville bruge det ene eller det andet ekslusivt.

TEST:

Jeg har testet Spectrix D80 sættet på et par forskellige måder, for at se hvordan de ydede både på en standard 2133 MHz indstilling og så på den ratede 3600 MHz hastighed. Spring forbi YouTube videoen, hvor jeg gennemgår resultaterne i flere detaljer. Opsummeret vil jeg sige, at det er RET begrænset hvor meget der faktisk er at hente af ekstra ydelse med de højere hastigheder. De bedste resultater så jeg i FarCry 5 på 1920x1080 opløsning, hvor der var en forbering på næsten 8%, mens der næsten ikke var noget at spore andre steder.

Nu har jeg naturligvis kun testet et lille udsnit af opgaver her, så de resultater der kom her betyder selvfølgelig ikke at der ikke er tilfælde hvor der ikke vil være noget at vinde ved at vælge hurtigere RAM, men generelt så er det begrænset hvor meget der er at hente, og de steder hvor der er noget at hente, vil det som regel ligge i det leje som vi så på FarCry 5 Full HD, med en forbedring omkring 5%



Så man skal i hvert fald tage prisforskellen med i udregningen, når man shopper RAM, for hvis der er for stor forskel så forsvinder fornuften hurtigt i forhold til pris kontra ydelse. Heldigvis er der dog på nuværende tidspunkt ikke SÅ stor forskel på priserne på tværs af hastighederne, da vi desværre bare er der hvor alt RAM bare er dyrt.

Hvis vi skal omkring næste salgspunkt ved de nye RAM fra ADATA, som er kølingen, så vil jeg også anbefale folk at slå koldt vand i blodet, pun intended, for generelt har DDR4 RAM ikke brug for køling, hvis man har bare nogenlunde fornuftigt airflow i sit kabinet. I forhold til tidligere generationer af RAM, kører DDR4 ved en lav spænding og genererer ikke for meget varme, med mindre man leger med ekstrem overclockning på dem. De fleste af de heatsinks som vi ser på RAM kits i dag er mere for looks end for noget andet.

Løsningen på Spectrix D80 er måske en anelse mere effektiv end normale løsninger på andre RAM, men det er en løsning på et problem, som egentligt ikke var der til at begynde med. Så det skal efter min mening i hvert fald ikke være derfor man vælger at købe et sæt Spectrix D80.



Men der er ingen tvivl om, at løsningen giver et specielt look, som jeg synes er rigtigt fedt og det i sig selv er for mig at se, mere grund til at købe dem end bedre køling.

Spectrix D80 Pris:

Spectrix D80 kan findes med en pris på omkring 2200 kr. for et 16 GB kit, som det jeg har haft til test her. Det ligger i samme leje som andre lignende RGB kits på markedet, så på den front skiller de sig ikke ud, men er et fornuftigt køb, hvis man synes om stilen og et stort plus er selvfølgeligt at de uden problemer, via XMP profilen, når den ratede hastighed, i hvert fald på det bundkort jeg testede på.

Spectrix D41:

Hvis man er til lidt mere traditionelle RAM, men stadig gerne vil have de nyeste RGB effekter, så har ADATA også i deres XPG serie deres Spectrix D41 RAM, som jeg også har modtaget et 16 GB kit af, så jeg havde mulighed for at kigge nærmere på dem.

Designmæssigt ligner de D80 sættet en del, men har i stedet et mere kantet design på siderne og så selvfølgelig ikke den samme væskekølede top, men stedet for en frosted plast top. Vi får dog stadig digital RGB LED lys, som giver mulighed for lækre effekter, og personligt synes jeg faktisk lyset ser endnu bedre ud på D41 kittet end det gjorde på D80 sættet, da den frostede top fordeler lyset bedre. Kontrol af lyset foregår på helt samme måde, som med Spectrix D80 sættet.

Det sæt jeg har modtaget her er rated til 2666 MHz, hvilket de via XMP profilen klarede uden nogen problemer overhovedet. Det er også muligt at få sættet med hastigheder op til 3600 MHz og så kan de fås i farven Titanium Gray, som jeg har modtaget, eller en Crimson Red udgave, som er mere rød end den farve som Spectrix D80 sættet har.

Uden at drukne jer i endnu en ny stak benchmarks, så vil jeg sige at jeg har testet dem og hvis sættene kører på de samme hastigheder, så yder de stort set identisk. Så på den front er der ikke noget der skiller de to sæt synderligt fra hinanden, hverken i den basale RAM test, Cinebench eller gaming.

Spectrix D41 pris:

Spectrix D41 sættet er desværre så nye på markedet, at jeg på nuværende tidspunmt ikke har nogen dansk pris på sættet, så den kan jeg ikke kommentere så meget på. Men hvis jeg kigger i retningen af prisen på D80 kittet, som faldt fint i linje med de fleste lignende kits, så tror jeg godt vi kan regne med at Spectrix D41 i den 16 GB udgave, som jeg har her kommer til at lande i området omkring 1500 kr.

Konklusion:

De nye Spectrix RAM fra ADATA gør det godt, men uden at skille sig synderligt ud. Men det synes jeg også er et svært område at gøre det på. Det er begrænset hvor meget specielt producenterne kan gøre ud af RAM trods alt.

Væsekølingen på D80 kittet ser jeg mest af alt som en gimmick, men når det ikke ender med at ligge en masse på prisen, så gør det mig ikke det mindste, og det får dem i hvert fald til at skille sig ud fra flokken.



Begge kits ydede super fint og XMP profilerne sparkede hurtigt og let den ratede hastighed af sig. Implementeringen af RGB lyset er gjort godt begge steder. Så er det selvfølgelig også lidt op til personlig smag, om man kan li’ netop det design som er blevet valgt. Personligt synes jeg generelt fint om looket, men det er lidt synd med den specielle røde farve på D80 kittet, mens andre måske synes det er lige netop dét, som de har ledt efter til deres setup.

Godt:

Lækkert RGB lys

Anderledes look

Skidt:

RGB softwaren halter en smule