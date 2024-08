SK Hynix lancerer 60% hurtigere GDDR7

SK Hynix lancerer branchens bedste GDDR7 grafikhukommelse, der er 60% hurtigere. GDDR7 kan behandle data svarende til 300 Full-HD film i sekundet. Perfekt til AI og high-end grafikkort!

31 jul. 2024 kl. 10:25 Af Maria DEL:

SK Hynix introducerede mandag den 29. juli 2024 industriens hurtigste GDDR7 - et grafisk hukommelsesprodukt i næste generation, som vil være 60% hurtigere. Grafik DDR (GDDR) er en standard specifikation for grafisk DRAM defineret af Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) og er specialiseret til at behandle grafik hurtigere.

Versionerne af grafik DDR er udviklet fra GDDR3, GDDR5, GDDR5X, GDDR6 til GDDR7. GDDR7 behandler data ækvivalent til 300 Fuldt-HD-film på et sekund, når det kombineres med high-end grafikkort. Med den nyere generation, der lover hurtigere hastighed og højere strømeffektivitet, er GDDR nu blevet en af de mest populære hukommelseslag for AI.

SK Hynix GDDR7 er industriens bedst ydende grafiske hukommelse med en forbedring på 60% i hastighed. "Det nye produkt kommer med en driftshastighed på 32Gbps, en forbedring på 60% fra den forrige generation, og hastigheden kan nå op på 40Gbps afhængigt af omstændighederne", siger virksomheden. "Når det anvendes i high-end grafikkort, kan produktet også behandle data på mere end 1.5TB per sekund, hvilket svarer til 300 Fuldt-HD-film (5GB hver), på et sekund", tilføjer det.

Desuden er strømeffektiviteten af den nyeste GDDR7 forbedret med mere end 50% i forhold til den forrige generation ved at vedtage den nye pakningsteknologi, der adresserer varmeudfordringen som et resultat af den ultrahurtige databehandling. "Vi har øget antallet af varmeafledende substrater fra fire til seks, samtidig med at vi anvender Epoxy Molding Compound (EMC) til emballagematerialet for at reducere termisk modstand med 74% i forhold til den forrige generation, samtidig med at produktets størrelse er uændret", siger SK Hynix.

De nye hukommelseskort vil blive masseproduceret i tredje kvartal af det igangværende år (3Q24). Med hovedkvarter i Korea er SK Hynix en førende leverandør af halvledere, der tilbyder Dynamic Random Access Memory chips ("DRAM"), flashhukommelseschips ("NAND flash") og CMOS Image Sensors ("CIS") til en bred vifte af fremtrædende kunder globalt."