SK Hynix fremskynder HBM-plan

SK Hynix har lanceret et roadmap, der indikerer, at virksomheden vil fortsætte med at dominere produktionen af high-bandwidth memory (HBM), der er uundværlig for AI.

28 jun. 2024 kl. 09:36 Af Maria DEL:

Den føring, som virksomheden har opnået overfor rivalerne Samsung og Micron, vil dog møde hårdere konkurrence, siger industrieksperter til kilder i industrien.

SK Hynix sagde sidste måned til en industri-begivenhed, at de kan være de første til at introducere næste generations HBM4 i 2025. På begivenheden viste virksomheden en præsentations-slide med to HBM3E-moduler pakket ind i Nvidias Grace Hopper GH200 GPU.

SVP Ilsup Jin, der leder virksomhedens udvikling af DRAM og NAND teknologi, sagde på ITF World i Antwerpen forrige måned, at virksomhedens næste generations HBM4 kan være tilgængelig før forventet. "HB4M kommer ret hurtigt," sagde Jin. "Det kommer næste år."

SK Hynix har den førende markedsandel inden for HBM, med over 85% i HBM3 og over 70% i total HBM, fortalte SemiAnalysis Chief Analyst Dylan Patel EE Times tidligere i år. Konkurrencen forventes at blive stærkere, ifølge Sri Samavedam, SVP of CMOS teknologier hos den globale R&D organisation imec.

"SK Hynix var tidligt ude, og de kom foran," fortalte Samavedam EE Times. "Micron er ikke langt efter. De kom med nogle virkelig konkurrencedygtige HBM tilbud sidste år og et HBM3E tilbud i år, også."

I februar annoncerede Micron kommerciel produktion af deres HBM3E, der vil være en del af Nvidias H200 Tensor Core GPU'er, der skal sendes i andet kvartal 2024. Avanceret pakning er kritisk for den brede adoption af HBM. Ifølge en artikel i den koreanske økonomiske avis vil Samsung tilbyde 3-dimensionel (3D) pakningstjeneste for HBM i år, efterfulgt af deres egen HBM4 i 2025.

Samsung har meldt ud, at de planlægger at introducere HBM3E produkter med 12 lag inden andet kvartal 2024. Samsung har lovet at styrke deres HBM leveringsevner og teknologiske konkurrenceevne. Leveringen af HBM er en potentiel hindring for udvidelsen af AI-modeller og -tjenester.