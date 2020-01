AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-03-18 05:00:00

Corsair Dominator Platinum RGB 3600 MHz DDR4

Corsair er på markedet med nye Dominator RAM. De har nemlig udviklet Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 kittet, der sjovt nok er blevet spækket med RGB lys. Vi har fået lov til at kigge nærmere på herlighederne, og det skal I da ikke snydes for.

Corsair Dominator serien er et highend lineup af RAM, som vi efterhånden har testet en del af gennem tiden her på redaktionen. Derfor er vi da også klar til at kigge på de seneste Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 RAM. Corsair har sendt os et 32 GB kit med en clock frekvens på 3600 MHz.

Memory Color: BLACK

BLACK LED: Lighting RGB

Lighting RGB Single Zone / Multi-Zone Lighting Individually Addressable

SPD Latency: 15-15-15-36

15-15-15-36 SPD Speed: 2133MHz

2133MHz SPD Voltage: 1.2V

1.2V Speed Rating: PC4-28800 (3600MHz)

PC4-28800 (3600MHz) Compatibility:

Intel 100 Series

Intel 200 Series

Intel 300 Series

Intel X299

AMD 300 Series

AMD 400 Series

Anodized Aluminum Package Memory Format: DIMM

DIMM Performance Profile: XMP 2.0

XMP 2.0 Package Memory Pin: 288

288 Fan Included: No

No Memory Series: DOMINATOR PLATINUM RGB

DOMINATOR PLATINUM RGB Memory Type: DDR4

DDR4 Memory Size: 32GB Kit (4 x 8GB)

32GB Kit (4 x 8GB) Tested Latency: 18-19-19-39

18-19-19-39 Tested Voltage: 1.35V

1.35V Tested Speed: 3600MHz

I forhold til indpakningen er der intet nyt under solen her. Corsair sender stadig deres Dominator RAM i en fin indpakning, hvor ens RAM ligger godt beskyttet under transporten.

Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 modulerne er lavet med en fullcover plate, der hjælper til med at holde ens RAM køligere. Derudover får det også bare ens RAM til at se mega lækre ud.

På fronten af modulerne har Corsair smækket et stort logo på. Modulerne er ret tunge, og mellem lamellerne på toppen har man smidt en masse LED dioder ind, der ligesom dioderne på toppen kan styres enkeltvis.

Corsair har skåret modulerne lige tilpas, og når de sidder side om side, er der stort set ingen luft imellem dem. Det får det hele til at se ekstra råt ud.

Som standard kører lyset et rainbow mode, hvor farverne løber henover modulet. Det hele kan styres med Corsairs iCue software, hvis man gerne vil have en statisk farve eller bare ønsker en anden effekt.

Her ser vi Corsair iCue softwaren, der som sagt kan bruges til at styre lyset i ens Corsair produkter, som understøtter iCue. Her er både vist den lange liste over effekter. I første omgang har jeg sat mine til en statisk effekt, da jeg absolut ikke er til de vilde RGB effekter. Men omvendt kan man også med de rette indstillinger få det vildeste lysshow i sin PC, hvis det er, hvad man ønsker.

Vi tager lige lidt ekstra stemningsbilleder i mørket af standard LED effekten, som ens Corsair Dominator Platinum DDR4 RAM starter ud med.

Test

I testfasen anvender jeg FinalWare AIDA 64 Extreme Edition til at benchmarke med.

Testsetup:

ASUS ROG Strix X299 Gaming-E

Intel Core i9-7900X

4* 8 GB Corsair Dominator Platinum 3600 MHz DDR4 (XMP2.0 aktiveret)

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

Western Digital Black 1 TB M.2 NVMe SSD

Samsung EVO 860 500 GB SSD

Seasonic Prime Titanium 750 watt PSU

Læse: 69.221 mb/sekund

Skrive: 63.350 mb/sekund

Kopiere: 66.116 mb/sekund

Latency: 60,3 nanosekunder

Ydeevnen fra Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 har egentlig været rigtig godt tilfredsstillende. Vi har at gøre med en latency, der ville blive lavere, hvis vi kom over på en anden platform. Hvis vi spændte dem for en i9-9900K, ville det uden tvivl synke. Men nu tester jeg med samme bænk hver gang, og her får vi et resultat, der er supergodt, og der er ingen tvivl om, at de 3600 MHz kombineret med en okay timing har givet pote. Hvis man strammede timings lidt op, kunne man hente noget mere, men vi tester out-of-box på forbrugerniveau.

Pris

I skrivende stund, den 15. marts 2019, er et 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB 3600 MHz kit set med et prisskilt på 3.646,00 kroner og opefter.

Ønsker I at læse om Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 på Corsairs hjemmeside, kan I klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det altid er en spændende oplevelse at få Corsairs Dominator RAM i hænderne, og det har absolut ikke været nogen undtagelse med Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 kittet.

Først og fremmest har vi byggekvaliteten, der ligger i en klasse for sig selv med Dominator RGB modulerne. Heatsinken er lavet i kraftigt anodizeret aluminium, der efterfølgende er malet sort. Modulerne vejer godt til, og de føles virkelig lækre at stå med. Den matsorte overflade er virkelig lækker. RGB lyset er desværre meget kraftigt, men man har heldigvis rigtig mange muligheder i forhold til indstilling af lyset, og derved kan man få mere ro på dem.

Corsairs iCue software er et rigtig brugervenligt stykke software til personliggørelse af ens RGB understøttede Corsair hardware. Dominator Platinum RGB DDR4 kittet er selvfølgelig også fuldt understøttet af iCue, og det er her igennem, man kan sætte sit lys efter eget temperament.

Vores benchmarking af Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 kittet gav nogle rigtig fine resultater på vores i9-7900X processor, og det er endda med en fornuftigt respons (søgetid) for modulerne. Hele vejen igennem har kittet været fedt at arbejde med, og det pynter virkelig meget i min maskine. Den eneste reelle hage, som jeg kan finde i kittet er, at man virkelig også får lov til at betale for dem. Men pengene er godt givet ud, hvis man bare vil have det bedste af det bedste, som også ser mega lækkert ud. Men man kan selvfølgelig få samme eller lignende performance fra billigere 32 GB DDR4 kits. Lige her betaler man også for Dominator mærket, og hvis man ikke bygger på budget, så er der virkelig noget at vise frem med disse RAM i ens maskine.

Corsair Dominator Platinum RGB 3600 MHz DDR4 kittet bliver sendt ud af døren med en flot score på 9 og en Enthusiasts Only Award.

Godt:

Lækkert design

Kanon byggekvalitet

God ydeevne

Gode indstillingsmuligheder med iCue softwaren

Knapt så godt:

Man får lov til at betale for Dominator mærket

Dioderne lyser meget kraftigt

Score: 9 + Enthusiasts Only Award