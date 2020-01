AUTHOR : Michael Hermansen

XPG GAMMIX D30 3000 MHz DDR4 RAM

XPG er endnu engang på banen med et sæt DDR4 RAM, og denne gang skal vi kigge i retning af deres XPG GAMMIX D30 3000 MHz DDR4 kit på 16 GB.

XPG har været lidt meget i søgelyset her på Tweak.dk redaktionen i den sidste tid, hvor vi blandt andet har testet XPG SX8200 PRO NVMe SSD, XPG GAMMIX S5 NVMe SSD og XPG GAMMIX D10 3200 MHz DDR4 RAM. Denne gang skal vi så kigge på endnu et sæt DDR4 RAM. Vi skal nemlig lege lidt med XPG GAMMIX D30 3000 MHz DDR4 RAM kittet.

Speed: DDR4 2666MHz – 4600MHz Module size: 8GB – 32GB (2* 8 GB)

Supports Intel X299 platform

Fast speeds up to 4600MHz Compatibility: DDR4 2666 CL 16-18-18 at 1.2V (1.35 volt for overclocking)

Intel XMP 2.0 – more accessible overclocking Operating temperature: 0°C to 85°C

Storage temperature: -55°C to 100°C

Operating voltage: 1.2V - 1.5V

Dimensions (L x W x H): 133.3*44.7*8.1mm

Warranty: Lifetime

XPG, der er en forkortelse af Xtreme Performance Gear, er et datterselskab til ADATA, der er en velkendt producent af RAM- og SSD produkter. De laver egne DRAM flash chips, og XPG er et segment, der udelukkende henvender sig til gamer segmentet.

Som med de andre XPG produkter, vi har testet på Tweak.dk redaktionen, så kommer XPG GAMMIX D30 3000 MHz DDR4 modulerne i en sort kasse med en plastikramme indeni, som modulerne ligger godt og trygt i under transporten.

Modulerne er lavet med børstet stål på forsiden og bagsiden af heatsinken. På toppen af modulerne har man monteret et rødt plastikcover, som giver anledning til at tro, at der skulle være RGB i toppen. Det er imidlertidigt ikke tilfældet, og jeg må ærligt erkende, at selvom jeg godt kan lide designet på heatsinken, så synes jeg ikke, at det røde plastikcover passer helt ind. Derudover har man også valgt at placere et sølv XPG logo på den røde plastikdel.





Modulerne kører stock 2666 MHz med en voltage på 1,2 volt, hvorimod de kan fås med overclocking muligheder op til 4600 MHz, hvor de skal have 1,35 volt for at kunne imødekomme overclocket. Vores kører 3000 MHz med Intels X.M.P 2.0 profil på 1,35 volt under testfasen.

Her har vi monteret XPG GAMMIX D30 3000 MHz DDR4 RAM modulerne i vores MSI MEG Z390 ACE bundkort, og de passer meget godt ind i et setup, hvor man gerne vil kombinere et sort og sølv look med røde undertoner. Modulerne kan dog også fås med et gennemsigtigt plastikcover, som trods alt får modulerne til at se mere neutrale ud på trods af deres ret hidsige design.

Test

I testfasen anvender jeg FinalWare AIDA 64 Extreme Edition til at benchmarke Adata XPG GAMMIX D10 modulerne.

Testsetup:

ASUS ROG Strix X299 Gaming-E

Intel Core i9-7900X

2* 8 GB Adata XPG GAMMIX D30 3000 MHz DDR4 (XMP2.0 aktiveret)

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

Western Digital Black 1 TB M.2 NVMe SSD

Samsung EVO 860 500 GB SSD

Seasonic Prime Titanium 750 watt PSU

FinalWire AIDA64 Extreme DDR Benchmark

Read: 82.742 Megabytes pr. sekund

Write: 78.033 Megabytes pr. sekund

Copy: 69.886 Megabytes pr. sekund

Vi ser faktisk nogle rigtig stabile resultater, når vi benchmarker XPG GAMMIX D30 3000 MHz DDR4 RAM modulerne. Jeg har valgt ikke at benchmarke i spil, da det ikke var noget, der gav mig en hel masse ekstra performance at hæve eller sænke clockfrekvensen, ligesom det ikke gav mig noget, der kunne tale for, at det var værd at nævne kontra de RAM, som jeg normalt kører med under test af grafikkort.

Selv når modulerne skal flytte data rundt inde i RAM modulerne, formår de stadig at opretholde et fornuftigt niveau, og generelt er jeg absolut tilfreds med det, jeg har set her i dag.

Men en responstid på 71,6 nanosekunder finder jeg også meget fornuftigt, og derfor vil jeg heller ikke tale meget mere om det.

I får også lige en samlet oversigt over resultaterne, som vi har set her i dag. Ikke mindst for at I kan se, hvor høj båndbredde vores RAM har til at sende data gennem computerens L1,- L2- og L3 cache.

Pris

I skrivende stund, den 13. januar 2019, er XPG GAMMIX D30 3000 MHz DDR4 RAM kittet med 16 GB RAM set til cirka 1.700,00 kroner i Norge. Da jeg ikke kan finde modulerne i danske netbutikker, kan jeg kun gætte mig til en pris. Skal jeg gætte på prisen i Danmark, så ville jeg forvente, at de lander på omkring 1.500,00 danske kroner.

Konklusion

XPG har endnu engang leveret et sæt DDR4 RAM, som vi har fået lov til at hygge os lidt med, og nu er det jo så blevet den tid, hvor vi skal have samlet tankerne fra oplevelsen til en endelig konklusion.



Først og fremmest har jeg lidt bullit points, som jeg gerne vil igennem, i forhold til designvalget. Jeg kan jo rigtig godt lide det børstede aluminiumsdesign, som XPG har valgt til heatsinken. Plastikcoveret ovenpå, som de selv beskriver som en del af et vinge-design, undrer mig derimod lidt. Især fordi det kommer uden RGB. Et gennemsigtigt plastikcover er en sikker vinder, hvis man gerne vil have RGB LED's til at oplyse modulerne. Men eftersom det ikke er tilfældet her, så forstår jeg ikke, at man ikke har holdt heatsinken i rent aluminium i stedet for. Det havde efter min mening set langt mere råt og frækt ud.

Ydeevnen kan jeg derimod ikke rigtig sætte en finger på, da modulerne kæmper hårdt for sin sag, og vi får nogle glimrende resultater ud i den anden ende. Som gamer kan det i hvert fald være svært at ønske sig mere. Dog vil jeg som gamer sige, at man ikke får en hel masse ud af at betale ekstra for flere MHz kontra dem med en stock clock på 2666 MHz og 1,2 volt, da det ikke rigtig gjorde noget forskel, om de kørte 2666- eller 3000 MHz.



Men skal jeg opsummere, så giver jeg dem et solidt 8-tal. Jeg kunne egentlig godt se dem få 8.5, men da jeg ikke kender den danske score, så holder jeg mig lidt tilbage, i tilfælde af at prisen skulle stikke helt af.

Godt:

Det rå aluminiumslook fungerer godt, men...

Performer fornuftigt

Kan fås med clock frekvenser helt op til 4600 MHz

Knapt så godt:

...plastikcoveret giver ikke mening i det samlede design

Ingen RGB i et RAM modul med gennemsigtigt plastik på toppen?

Score: 8