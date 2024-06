AI fremmer lokal chip efterspørgsel i Kina

Trods USA's sanktioner ser kinesiske YMTC øget efterspørgsel på hukommelseschips fra lokale virksomheder og regeringsprojekter i forbindelse med AI boomet.

17 jun. 2024 kl. 10:45 Af Maria DEL:

Den kinesiske hukommelseschipproducent Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC) oplever en stærk efterspørgsel efter sine produkter på det indenlandske marked, der overstiger produktionskapaciteten, på trods af amerikanske sanktioner, der har til formål at hæmme virksomheden, ifølge en rapport fra lokale medier.

Regeringsenheder prioriterer virksomhedens hukommelseschips over dem fra udenlandske konkurrenter som Sydkoreas SK Hynix og USA's Micron, rapporterede South China Morning Post og henviste til unavngivne kilder. Den hongkongbaserede avis rapporterede også, at chipsene blev brugt til militære projekter, hvilket YMTC benægtede at vide noget om.

USA har sagt, at sanktionerne delvist er beregnet til at forhindre fremskridt inden for Kinas militære kapaciteter. YMTC fortalte avisen, at dets teknologi "ikke er militærkvalitet eller egnet til militære applikationer" og tilføjede, at det "aldrig har leveret sin teknologi eller produkter til militær brug". Den indenlandske efterspørgsel efter lokalt fremstillede komponenter, herunder grafikkort (GPUs) og flash-hukommelseschips, er steget delvist på grund af infrastrukturkravene til generativ kunstig intelligens (AI).

Indenlandske virksomheder ser mod den kinesiske tech-gigant Huawei for AI-accelerator-GPUs delvist på grund af restriktioner på chips fra markedsleder Nvidia, som ikke har tilladelse til at sælge sine mest avancerede produkter i landet. YMTC nyder også godt af AI-infrastrukturdrevet, på trods af frygt for, at det måske bliver nødt til at forlade 3D NAND-flashhukommelsesmarkedet, efter at det blev føjet til en amerikansk handels blacklist i 2022.

Priserne på YMTC-hukommelseschips er steget i de seneste måneder, da efterspørgslen har oversteget produktionskapaciteten, rapporterede avisen. Virksomheden er ikke kun forhindret i at købe de nyeste chipproduktionstools, men også visse vedligeholdelsestjenester, hvilket tvinger den til at standse produktionen på en fabrik i Wuhan tidligere i år på grund af en maskinefejl, rapporterede avisen.

På det tidspunkt måtte YMTC låne maskiner fra en anden lokal fabrik for at genoptage produktionen, ifølge rapporten. I maj fandt analysefirmaet TechInsights ud af, at Huaweis high-end Pura 70 smartphone, der drives af det eget HarmonyOS-operativsystem og Kirin 9010-processor, også brugte NAND-flashhukommelse fra YMTC samt DRAM-hukommelse fra Samsung Electronics. Huaweis flagskib Mate 60-serie, der blev introduceret sidste år, brugte hukommelse fra SK Hynix.