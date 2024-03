Crucial lancerer 12GB DDR5 hukommelse

Crucial introducerer nu 12GB DDR5 hukommelses DIMMs, en 50% kapacitetsforøgelse over 8GB. Perfekt til både stationære PC'er og bærbare computere.

13 mar. 2024 kl. 08:24 Af Maria DEL:

Crucial har netop annonceret deres nye 12GB DDR5 RAM-DIMMs til både desktop computere og bærbare, som ligger mellem 8GB og 16GB DIMMs. Vi har allerede de sædvanlige 8GB, 16GB og 32GB RAM-moduler, men også 24GB, 48GB og 64GB DIMMs, hvis du vil have masser af RAM.

Introduktionen af 12GB DDR5 RAM-DIMMs fra Crucial tilbyder en kapacitetsforøgelse på 50% over 8GB, hvilket giver 24GB i dual-channel DDR5 konfigurationer (sammenlignet med 16GB, hvis du brugte 2 x 8GB moduler).

De nye 12GB DDR5 RAM-moduler fra Crucial er allerede opført på Amazon UK's hjemmeside, spottet af industrikenderen "Momomo_US" på X. Crucials nye 12GB DDR5 moduler har en delnummer på "CT12G56C46S5" med hastigheder på DDR5-5600, men det kan nedclockes til 5200 og 4800, hvis det er nødvendigt.

Crucial har ikke bare en, men to kits af deres nye 12GB DDR5 RAM, enten i en enkelt 16GB DDR5 RAM-modul eller i en 24GB kit (2 x 12GB moduler). Hvis du er på jagt efter 12GB fra et enkelt modul eller en dual-channel 24GB konfiguration, så har Crucial det, du har brug for.