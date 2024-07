Huawei, Wuhan Xinxin udvikler høj-båndbredde chips

Huawei trodser amerikanske sanktioner ved at udvikle høj-båndbredde hukommelseschips. Dette er et vigtigt skridt i Kinas teknologiske fremskridt inden for AI.

1 jul. 2024 kl. 11:16 Af Maria DEL:

Huawei Technologies har dannet et partnerskab med den kinesiske foundry Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co for at udvikle højhastigheds hukommelses (HBM) chips, ifølge kilder. Disse enheder er blevet en uundværlig komponent i databehandlingsinfrastrukturen, der anvendes til kunstig intelligens (AI) projekter.

Dette initiativ involverer også kinesiske chip firmaer Jiangsu Changjiang Electronics Tech og Tongfu Microelectronics, der er ansvarlige for at levere den såkaldte "Chip on Wafer on Substrate" - en avanceret emballeringsteknologi til stabling af forskellige typer af halvledere, såsom GPUs og HBM chips, på en enkelt pakke, siger kilderne. Hverken Huawei eller Wuhan Xinxin har dog officielt meldt noget ud om det nye partnerskab.

Huaweis skridt ind i HBM chip-området på trods af amerikanske sanktioner markerer deres seneste forsøg på at udfordre Washingtons teknologiske sanktioner. Sidste år gjorde selskabet en overraskende comeback på markedet for 5G smartphone, hvor de udgav en enhed, der blev drevet af en 7-nanometer processor, et gennembrud der blev godt modtaget i Kina, men vakte intens opmærksomhed fra Washington i betragtning af eksisterende begrænsninger i teknologi adgang.

Mens Kina stadig er i en tidlig fase af HBM chip-udvikling, forventes deres fremskridt at blive nøje overvåget af analytikere og branchefolk i lyset af Washingtons tekniske restriktioner på halvledere og AI. I maj rapporterede Reuters at ChangXin Memory Technologies, Kinas største producent af dynamiske random access memory, havde udviklet prøve HBM chips i partnerskab med Tongfu Microelectronics. Online tech hjemmesiden The Information rapporterede i april, at en gruppe kinesiske firmaer, ledet af Huawei, forsøger at øge den indenlandske produktion af HBM chips inden 2026.

Wuhan Xinxin frigav i marts et udbud for opførelsen af en avanceret fabriksanlæg til HBM chips, der ville producere 3.000 12-tommers vafflers om måneden. To måneder senere indgav Wuhan Xinxin en ansøgning om at gå offentligt med den Kinesiske Værdipapirregulerende Kommissions filial i Hubei-provinsen. Huaweis seneste HBM chip-initiativ har stadig lang vej at gå, da det globale marked for disse produkter domineres af Sydkoreas SK Hynix og Samsung Electronics, hver med en markedsandel på omkring 50 procent i 2024 ifølge data fra det taiwanske IC forskningsfirma TrendForce.

Amerikansk hukommelseschip producent Micron Technology, har en markedsandel på 3 til 5 procent. Store firmaer som Nvidia og Advanced Micro Devices, samt chipproducenten Intel, har adopteret HBM teknologien til deres produkter, hvilket øger den globale efterspørgsel efter disse højtydende hukommelseschips i år, ifølge TrendForce.

Mens efterspørgslen efter HBM chips fortsætter med at stige, er Kinas halvlederforsyning ikke klar til at nyde godt af dette blomstrende markedsegment, ifølge Simon Woo, Managing Director og koordinator for Asien-Stillehavs teknologiforskning hos Bank of America Securities, i et nyligt interview med Posten. "Kinas forsyningskæde er stadig utilstrækkelig til højkvalitets hukommelsesfremstilling, med dens vækst primært fokuseret på midten til bundløsningerne," sagde Woo.