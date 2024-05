Kinesiske firmaer fremstiller HBM hukommelse

Kinesiske virksomheder arbejder målrettet på udvikling af HBM RAM for at bryde ind på et marked der er domineret af SK Hynix, Samsung og Micron Technology. Et vigtigt skridt for Kina i deres arbejde med at blive teknologisk uafhængige og komme uden om amerikanske importbegrænsninger.

15 may. 2024 kl. 09:48 Af Maria DEL:

HBM, en type DRAM-standard først produceret i 2013, hvor chips er vertikalt stablet for at spare plads og reducere strømforbrug, er ideel til at behandle massive mængder data genereret af komplekse AI-applikationer.

Efterspørgslen er steget markant i takt med AI-boomet. Markedet for HBM domineres af Sydkoreas SK Hynix, indtil for nylig den eneste HBM-leverandør til AI-chip-giganten Nvidia ifølge analytikere, samt Samsung og i mindre grad det amerikanske firma Micron Technology.

Alle tre fremstiller den nyeste standard, HBM3-chips, og arbejder på at bringe femte-generation HBM eller HMB3E til kunderne i år. HBM-teknologien er revolutionerende for AI-applikationer. Ved at vertikalt stable DRAM-chips kan HBM levere øget datahastighed og båndbredde, hvilket er afgørende for AI's intensive databehandling.

To kinesiske chipproducenter er i de tidlige stadier af at producere hukommelsesintensive semiconductors (HBM), der anvendes i kunstig intelligens chipsets, ifølge kilder og dokumenter.

Fremskridtet inden for HBM, selvom det kun er i ældre versioner af HBM, repræsenterer et stort skridt fremad i Kinas bestræbelser på at mindske sin afhængighed af udenlandske leverandører i lyset af spændinger med Washington, der har ført til restriktioner på amerikanske eksport af avancerede chipsets til kinesiske virksomheder.

CXMT, Kinas største producent af DRAM-chips, har udviklet prøve-HBM-chips i samarbejde med chip-emballerings- og testfirmaet Tongfu Microelectronics, ifølge tre personer, der er blevet briefet om sagen. To af dem sagde, at chipsene bliver vist til kunder.

I et andet eksempel er Wuhan Xinxin ved at bygge en fabrik, der vil være i stand til at producere 3.000 12-tommers HBM-wafer om måneden, og byggeriet er planlagt til at være begyndt i februar i år, viser dokumenter fra virksomhedsdatabasen Qichacha.

CXMT og andre kinesiske chipfirmaer har også afholdt regelmæssige møder med sydkoreanske og japanske halvlederudstyrsfirmaer for at købe værktøjer til at udvikle HBM, sagde to af personerne.

Wuhan Xinxin, som har gjort myndighederne opmærksomme på, at de er interesseret i at gå på børsen, og dets moderselskab svarede ikke på anmodninger om kommentar. Moderselskabet er også moderselskabet for NAND-hukommelsesspecialisten YMTC eller Yangtze Memory Technologies. YMTC sagde, at de ikke havde evnen til at masseproducere HBM.

Både CXMT og Wuhan Xinxin er private virksomheder, der har modtaget støtte fra lokale myndigheder til at fremme teknologier, da Kina investerer kapital i at udvikle sin chipsektor.

Separat sigter den kinesiske tech-kæmpe Huawei - som USA har anset for at udgøre en national sikkerhedstrussel og er underlagt sanktioner - på at producere HBM2-chips i samarbejde med andre indenlandske virksomheder inden 2026, ifølge en af kilderne og en anden person med kendskab til sagen.