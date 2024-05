Micron lancerer Crucial LPCAMM2 LPDDR5X teknologi

Micron Technology lancerer Crucial LPCAMM2, en ny type laptop-memory format. Med reduceret strømforbrug og mindre pladsforbrug, optimerer det bærbar ydeevne.

9 may. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Micron Technology har lanceret Crucial LPCAMM2, en ny formfaktor for laptop hukommelse, der inkorporerer LPDDR5X mobilhukommelse. Denne nye teknologi hævder at reducere aktivt strømforbrug med op til 58% og kræve 64% mindre fysisk plads end DDR5 SODIMMs, med det formål at forbedre ydeevnen for professionelle og kreative brugere.

Jonathan Weech, senior direktør for produktmarkedsføring i Micron's Commercial Products Group, udtalte: "LPCAMM2 er en game-changer for brugere af mobile arbejdsstationer, der ønsker at nyde fordelene ved den nyeste mobile højtydende hukommelsesteknologi, uden at gå på kompromis med suveræn ydeevne, opgraderbarhed, strømeffektivitet eller plads. Med LPCAMM2 leverer vi en future-proof hukommelsesløsning, der muliggør hurtigere hastigheder og længere batterilevetid for at støtte krævende kreative og AI-arbejdsbelastninger."

Lenovo har inkorporeret LPCAMM2 i sin Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, hvilket gør det til den første bærbare computer, der benytter denne nye hukommelsesformfaktor. Yasumichi Tsukamoto, vicepræsident for kommerciel produktløsningsudvikling hos Lenovo, kommenterede integrationen: "Lenovos ThinkPad P1 Gen 7 er den første bærbare computer på markedet, der kan udnytte den nyeste LPCAMM2 formfaktor til at muliggøre højere ydeevne, hurtigere AI-arbejdsgange, skalerbar hukommelseskapacitet og forbedret batterilevetid for mobile arbejdsstationer og tynde og lette bærbare computere. Denne kraftfulde kombination giver ikke kun en forbedret brugeroplevelse, men den lav-strøms hukommelse brugt i LPCAMM2 moduler hjælper med at reducere den samlede energiforbrug i vores bærbare computere."

LPCAMM2 understøtter højere hastigheder på op til 7.500MT/s, hvilket er ca. 1,3 gange hurtigere end DDR5 SODIMMs, og tilbyder op til 80% mindre standby-strøm. Den er designet til at maksimere båndbredde for AI-arbejdsbelastninger og applikationer ved at fylde alle 128 bits af CPU bus-bredde med en enkelt modul. Desuden, i modsætning til loddet hukommelse, er LPCAMM2 moduler opgraderbare, så brugere kan øge hukommelseskapaciteten efter behov. Microns LPCAMM2 er i øjeblikket tilgængelig i 32GB og 64GB versioner.