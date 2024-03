Micron på vej mod rekord efter AI efterspørgsel

Micron Technology oplever en stigning på 18% grundet stærke indtægtsprognoser. Efterspørgslen på AI-hardware driver væksten hos Nvidia-leverandøren.

21 mar. 2024 kl. 15:42 Af Maria DEL:

Memory chipproducenten Micron Technology steg 18% torsdag og var klar til at åbne handlen på en rekordhøj værdi efter en stærk omsætningsprognose, der gav håb om, at den voldsomme efterspørgsel på AI-hardware ville drive væksten hos Nvidia-leverandøren. Andre chipvirksomheder som Western Digital WDC.O, Advanced Micro Devices AMD.O og Broadcom AVGO.O steg også mellem 1,9% og 7,1% før åbningen, da Micron, der rapporterer indtjeningen før sine konkurrenter, hjælper med at vurdere den bredere efterspørgsel efter halvledere.

Selskabet sagde onsdag, at dets high-bandwidth memory (HBM) chips, som refererer til ultrahurtige halvledere brugt i udviklingen af AI-applikationer, var udsolgt for 2024. Et flertal af dets forsyning for 2025 er også allokeret, tilføjede det.

"Memory afd. er en vigtig drivkraft i AI-adoptering, og vi forventer en V-formet genopretning i industrien, med forventede indtægter, der vokser med 55% i 2024 og 35% i 2025," sagde Mark Haefele, Chief Investment Officer hos UBS Global Wealth Management.

Micron, en af de to leverandører af HBM-chips til Nvidia NVDA.O sammen med Sydkoreas SK Hynix 000660.KS, var klar til at tilføje næsten 19 milliarder dollars til sin markedsværdi, baseret på sin førhandelspris på 113,40 dollars. Onsdag inden resultaterne blev Micron handlet til omkring 24 gange sine 12-måneders fremadrettede resultatprognoser, sammenlignet med 14,53 for mindre rival Western Digital.

Microns aktier er steget over 60% i løbet af de sidste 12 måneder, opmuntret af investorers tillid til, at selskabet vil øge sin andel af det højmarginale HBM-marked i år og næste år. Microns Chief Business Officer, Sumit Sadana, fortalte Reuters onsdag, at selskabet har skrevet avtaler med nye kunder for dets HBM-produkter, som det endnu ikke har annonceret. Dets prognose for det nuværende kvartal for justeret bruttovinstmargen på 26,5%, plus eller minus 1,5%, var også over markedets estimater på 20,8%, da de relativt nye HBM-chips er i kort forsyning, hvilket giver virksomheder som Micron mere magt over prissætningen.

"Begrænset forsyning, stigende efterspørgsel, normalisering af overskudslager kombineret med en øget størrelse af HBM, driver dramatiske forbedringer i prissætningen," sagde Piper Sandler-analytikere.