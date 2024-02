MSI booster RAM kapaciteten betydeligt

MSI slutter sig til gruppen af hardware producenter der booster RAM kapaciteten til 256GB i deres Intel 700 og 600 serie bundkort.

2 feb. 2024 kl. 08:35 Af Kenneth Johansen DEL:

MSI har nu tilføjet understøttelse af DDR5-hukommelse på op til 256 GB på deres seneste Intel 700- og 600-serie bundkort, hvilket kan give et solidt ydelsesspring i visse typer af opgaver. Denne opgradering kommer i kølvandet på den fortsatte innovation inden for CAMM-standarden, som allerede er blevet implementeret på laptop-markedet og snart vil gøre sit indtog på desktop-markedet. Samtidig ser vi også fremkomsten af de nyeste 64 GB DDR5-moduler, der fordobler den tidligere maksimale kapacitet.

Tidligere så vi en række ikke-binære DIMM'er med kapaciteter mellem 24 og 48 GB, hvilket øgede desktop-hukommelseskapaciteten til 192 GB. Nu arbejder hukommelsesproducenterne på at udvikle 64 GB-moduler, der vil bringe DDR5-kapaciteten op på imponerende 256 GB. Dette repræsenterer en væsentlig forøgelse, da det nu kun kræver to DDR5-sticks for at opnå 128 GB, hvor det tidligere krævede fire.

Den øgede hukommelseskapacitet har en række fordele, især inden for applikationer som rendering og kommende AI-softwarepakker, der ofte kræver store mængder hukommelse. Det kan også føre til forbedringer i den samlede systemydelse i den slags scenarier.

MSI fremhæver, at deres seneste BIOS til Intel 700- og 600-serie bundkort nu er tilgængelig, og en af de markante fordele er kompatibiliteten. I modsætning til andre producenter kræver MSIs BIOS ikke, at brugerne deaktiverer funktioner som f.eks. 4G, Resizeable Bar & Remapping for at opnå fuld kapacitet på 256 GB. Dermed kan brugerne opleve en problemfri og komplet 256 GB-oplevelse på MSIs bundkort.

En kendt hardware-insider, chi11eddog, har endda delt et screenshot af MSI Z790 Carbon MAX WIFI-bundkortet, der kører med 256 GB DDR5-4800-hukommelse sammen med en Intel Core i9-14900K CPU.

Det er interessant at se, hvilke maksimale hastigheder der kan opnås med sådanne store hukommelsessæt, og det giver brugerne mulighed for at vælge mellem kapacitet og hastighed, alt efter præference.