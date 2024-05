MSI og Patriot lancerer Viper Gaming RAM

Patriot Memory og MSI lancerer Viper Xtreme 5 RGB DDR5 MPower serie til gamere og power users. Nyd op til 8000 MT/s hastighed og tilpas RGB belysning. Intel XMP 3.0 godkendt.

16 may. 2024 kl. 07:15 Af Maria DEL:

Patriot Memory og MSI har indgået et samarbejde om at lancere Viper Xtreme 5 RGB DDR5 MPower serien, der er ideel for gamere, overclockere og power brugere. Partnerskabet har resulteret i skabelsen af hukommelsesmoduler med datahastigheder på op til 8000 MT/s i op til 48GB kittene.

Viper Xtreme 5 RGB DDR5 MPower hukommelsesmodulerne har en poleret sølv aluminiums heatspreaders, der perfekt komplimenterer MSI's MPower tema. Med tilpasselig RGB belysning kan entusiaster tilpasse udseendet af deres system og synkronisere belysningseffekterne på tværs af alle RGB-belyste komponenter.

Xtreme 5 RGB DDR5 MPower kittet er Intel XMP 3.0-godkendt for nem plug-and-play overclocking på de nyeste Intel platforme. Det fungerer også med MSIs brugervenlige EZ Dashboard software.

Intels On-Die ECC teknologi forbedrer Xtreme 5 RGB DDR5 MPower's dataintegritet og stabilitet, der korrigerer enkelt-bit fejl og identificerer multi-bit fejl. Viper Gaming Xtreme 5 RGB DDR5 MPower kittene leveres med 32GB (2x 16GB) og 48GB (2x 24GB) hukommelseskits, der kører ved op til 1.45V med timings så lave som 38-49-49-85.

Udover 8000 MT/s, er der også 6400 MT/s og 6000 MT/s muligheder. Alle hukommelseskits bakkes op af en begrænset livstidsgaranti.