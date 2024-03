SK Hynix starter masseproduktion af HBM3E

SK Hynix starter masseproduktion af næste generations HBM chips til AI-chipsets. HBM3E chips er altså lige om hjørnet til endelig udrulning.

19 mar. 2024 kl. 11:51 Af Maria DEL:

SK HYNIX meddelte tirsdag, at de er begyndt masseproduktionen af næste generations højhastigheds hukommelses (HBM) chips, der bliver brugt i kunstig intelligens (AI) chipsets. Indledende leverancer vil ifølge kilder, gå til Nvidia i denne måned. Denne nye type chip - kaldet HBM3E - er et omdrejningspunkt for intens konkurrence.

Sidste måned udmeldte Micron Technology, at de var begyndt masseproduktionen af disse chips, mens Samsung Electronics sagde, at de havde udviklet industriens første 12-stack HBM3E chips. SK HYNIX har dog ført HBM chip-markedet ved at være den eneste leverandør af den nuværende version - HBM3 - til Nvidia, som har 80 procent af markedet for AI chips.

'Virksomheden forventer en succesfuld masseproduktion af HBM3E og med vores erfaring...som industrien første leverandør af HBM3, forventer vi at cementere vores lederskab indenfor AI hukommelsesområdet,' sagde SK HYNIX. Den nye HBM3E chip byder på en forbedring på 10 procent i varmeafledning og kan forarbejde op til 1,18 terabytes data per sekund.

Ifølge analytikere er SK HYNIX's HBM kapacitet fuldt booket frem til 2024 på grund af den eksplosive efterspørgsel efter AI chipsets, hvilket driver efterspørgslen efter high-end hukommelseschips brugt i dem.

"Aktieprocenten i SK HYNIX er fordoblet i løbet af de sidste 12 måneder på deres førende position inden for HBM chips," sagde Kim Un-ho, analytiker hos IBK Investment & Securities. Nvidia afslørede mandag deres nyeste flagskibs AI chips, B200, som siges at være 30 gange hurtigere ved visse opgaver end dens forgænger, i et forsøg på at bevare deres dominerende position i AI industrien."