SK Hynix vender tab med AI efterspørgsel

SK Hynix rapporterer stor indtjening takket være stigende salg af AI-serverprodukter og lederskab inden for AI-hukommelsesteknologi. Firmaet fortsætter med at styrke sin position på markedet.

25 apr. 2024 kl. 10:04 Af Maria DEL:

Samtidig har virksomheden gjort store bestræbelser på at øge lønsomheden. Den sydkoreanske hukommelseschipproducent SK Hynix rapporterede på torsdag en nettoindtjening på 1,92 billioner sydkoreanske won ($1,39 milliarder) i første kvartal, hvilket er en markant stigning fra et tab på 2,58 billioner won i samme periode året før.

Dette var den første positive indtjening siden tredje kvartal 2022. SK Hynix registrerede nettab i fem kvartaler i træk, som følge af et fald i markedet for hukommelseschips. Omsætningen i første kvartal nåede 12,43 billioner won, en stigning på 144% sammenlignet med året før. Dette er den højeste omsætning registreret siden andet kvartal 2022. SK Hynix tilskrev den stærke præstation til en "stigning i salget af AI-serverprodukter, understøttet af firmaets førende position inden for AI-hukommelsesteknologi, herunder højhastighedshukommelse".

SK Hynix er verdens andenstørste hukommelseschipproducent efter Samsung Electronics og leverer højhastighedshukommelseschips, der betjener AI-chipsestter for virksomheder som Nvidia. Den enorme efterspørgsel efter AI-chipsestter har boostet markedet for højtydende hukommelseschips, hvilket har givet store fordele for virksomheder som SK Hynix og Samsung Electronics.

Store sprogmodeller som ChatGPT, der har fået AI-vedtagelsen til at eksplodere, kræver mange højtydende hukommelseschips, da disse chips tillader modellerne at huske detaljer fra tidligere samtaler og brugerpræferencer for at generere menneskelignende svar. For at imødekomme efterspørgslen efter AI-hukommelse planlægger virksomheden at øge leveringen af HBM3E, den nyeste generation af højhastighedshukommelse til AI.

SK Hynix vil også introducere 32GB DDR5 produkter i år for at styrke sin position på markedet for server-DRAM med stor kapacitet. "Vi vil fortsætte med at arbejde på at forbedre vores finansielle resultater ved at levere industriens bedst ydende produkter til rette tid og opretholde vores forpligtelse til lønsomhed," sagde Chief Financial Officer Kim Woohyun. Virksomheden forventer, at hukommelsesmarkedet vil vokse stabilt i de kommende måneder på baggrund af stigende efterspørgsel efter AI-hukommelse, mens det konventionelle DRAM-marked begynder at komme sig fra anden halvdel af 2024.

Pandemi-induceret efterspørgsel efter forbrugerelektronik fik virksomheder til at opbygge lagre af hukommelseschips. Men makroøkonomiske usikkerheder som inflation fik forbrugerne til at skære ned på køb af sådanne forbrugsgoder, hvilket drev efterspørgslen og priserne på hukommelseschips ned.

For at imødegå overskydende lagre har virksomheder som SK Hynix skåret ned på produktionen af hukommelseschips. SK Hynix-aktier faldt med mere end 4% torsdag morgen, selvom de i det sidste år er steget med mere end 100%. Virksomheden har for nylig annonceret tiltag for at imødekomme efterspørgslen fra AI-sektoren. Virksomheden meddelte onsdag, at den planlægger at opføre en ny fabrik i Sydkorea med forventet færdiggørelse i november 2025 for at øge produktionen af næste generation DRAM, herunder HBM, for at imødekomme den hastigt stigende efterspørgsel efter AI-chips.

Samlet investering vil beløbe sig til mere end 20 billioner won på lang sigt, sagde SK Hynix. SK Hynix samarbejder også med TSMC, verdens største kontraktchipproducent, om opførelsen af "high-bandwidth memory 4" chips og næste generation af emballeringsteknologi. Masseproduktion af HBM4 chips forventes at starte i 2026. SK Hynix vil drage fordel af TSMCs førende processer, ifølge en erklæring fra den 19. april.