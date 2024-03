Samsung bruger SK Hynix chip-teknologi i AI-kapløb

Samsung Electronics planlægger at anvende chip teknologi fremhævet af rivalen SK Hynix for at indhente forspringet inden for højtydende AI chips.

13 mar. 2024 kl. 08:18 Af Maria DEL:

Samsung Electronics har planer om at bruge en chipproduktionsteknologi, som bliver fremmet af rivalen SK Hynix, ifølge kilder. Dette kommer, mens verdens førende hukommelseschipsproducent forsøger at indhente konkurrenterne i kapløbet om at producere high-end chips, der bruges til at drive kunstig intelligens.

Efterspørgslen efter højhastigheds hukommelseschips (HBM) er eksploderet med den voksende popularitet af generativ AI. Men Samsung har været påfaldende fraværende i ethvert samarbejde med AI chiplederen Nvidia om at levere de nyeste HBM chips, i modsætning til SK Hynix og Micron Technology.

En af årsagerne til at Samsung er faldet bagud er deres beslutning om at holde fast i en chipproduktionsteknologi kaldet non-conductive film (NCF), som forårsager visse produktionsproblemer. Hynix har derimod skiftet til en teknik kaldet mass reflow molded underfill (MR-MUF) for at kunne håndtere NCF's svagheder. Samsung har dog for nylig udstedt ordrer på chipproduktionudstyr, der er designet til at håndtere MUF-teknikken.

Dette tyder på, at de planlægger at indføre denne teknologi i deres produktion. "Hvis Samsung vil opskalere produktionen af HBM chips, så skal de tage skridt til at forbedre deres produktionsydelser. Ved at vedtage MUF-teknikken, følger Samsung i hælene på SK Hynix," siger en kilde. HBM3 og HBM3E, de nyeste versioner af HBM chips, er i høj efterspørgsel. De er bundet sammen med kerne-mikroprocessor chips for at hjælpe med at behandle enorme mængder data i generativ AI.

Samsung planlægger også at bruge både NCF og MUF-teknikkerne til deres nyeste HBM chip. Samsung siger, at deres internt udviklede NCF teknologi er en "optimal løsning" for HBM produkter og vil blive brugt i deres nye HBM3E chips. Der er dog stadig en del tests og kvalifikationsprocesser, der skal gennemføres, før Samsung kan begynde masseproduktionen af disse high-end chips.

Dette forventes tidligst at være klar til næste år. Kilderne siger også, at Samsung er i forhandlinger med materialeproducenter, herunder Japans Nagase, for at sikre forsyning af MUF materialer. Det er klart, at Samsung står overfor stigende pres i AI chipræset, da efterspørgslen efter HBM chips forventes at stige markant.

NCF vs MUF

NCF chipproduktionsteknologien, som er baseret på ikke-konduktiv film, bliver brugt af mange chipproducenter til at stable flere lag af chips. Men der er ofte problemer forbundet med klæbematerialer. Dette er et af de svagheder, som Hynix og Micron har formået at tackle ved at bruge MUF-teknikken. SK Hynix har faktisk skiftet til MUF-teknikken først og er blevet den første leverandør af HBM3 chips til Nvidia.

Deres markedsandel for HBM3 og de mere avancerede HBM produkter for Nvidia er estimeret til at være over 80% i år. Micron er også trådt ind i højhastighedshukommelse-chipræset ved at annoncere, at deres nyeste HBM3E chip vil blive brugt af Nvidia. Dette har kun øget presset på Samsung for at indhente i AI chipmarkedet. Samsung's tilbagegang i AI chipræset er også blevet bemærket af investorer, med deres aktier, der er faldet 7% i år, mens SK Hynix og Micron er steget henholdsvis 17% og 14%.