Samsung lancere 3D HBM-chip service i 2024

Samsung lancerer 3D-pakketjenester til højhastigheds-HBM-hukommelse inden årets udgang. Denne teknologi forventes at blive introduceret til AI-chippen HBM4 i 2025.

17 jun. 2024 kl. 08:00 Af Maria DEL:

Samsung Electronics vil lancere tredimensionale (3D) pakketjenester til høj båndbreddehukommelse (HBM) inden årets udgang. Det er en teknologi der forventes at blive introduceret i kunstig intelligens chippen, HBM4, der kommer på markedet i 2025 ifølge virksomheden og industri kilder.

Den 20. juni afslørede verdens største hukommelses chipproducent sin nyeste chip pakningsteknologi og serviceplaner ved Samsung Foundry Forum 2024 i San Jose, Californien. Det var første gang, Samsung frigav 3D-pakningsteknologien for HBM-chips ved en offentlig begivenhed. HBM-chips er i øjeblikket pakket hovedsageligt med 2.5D-teknologi.

Dette kommer omkring to uger efter at Nvidia medstifter og administrerende direktør Jensen Huang afslørede den nye generation arkitektur på sin AI-platform Rubin under en tale i Taiwan. HBM4 vil sandsynligvis blive indlejret i Nvidias nye Rubin GPU-model, der forventes at ramme markedet i 2026.

Samsungs nyeste pakningsteknologi har HBM-chips stablet lodret oven på en GPU for at fremskynde dataindlæring og inferensbehandling yderligere, en teknologi der betragtes som en game changer på det hurtigt voksende AI-chipmarked. I øjeblikket er HBM-chips vandret forbundet med en GPU på en silicium interposer under 2.5D-pakningsteknologien.

Samsung tilbyder 3D HBM-pakning som en fuld service. Dets avancerede pakningsteam vil lodret forbinde HBM-chips, der er produceret af dets hukommelsesforretningsdivision, med GPU'er, der samles af dets foundryenhed.

"3D-pakning reducerer strømforbruget og forarbejdningsforsinkelsen, og forbedrer kvaliteten af elektriske signaler fra halvlederchips", sagde en talsmand fra Samsung Electronics. Derudover planlægger Samsung at introducere alt-i-en heterogen integrationsteknologi i 2027, der inkorporerer optiske elementer, der dramatisk øger datatransmissionens hastighed i halvledere i en samlet pakke af AI-akseleratorer.

I takt med den stigende efterspørgsel efter lavstrøms, højtydende chips, forventes HBM at udgøre 30% af DRAM-markedet i 2025 ifølge TrendForce, et taiwanesisk forskningsfirma. MGI Research forudsiger, at det avancerede pakningsmarked, herunder 3D-pakning, vil vokse til $80 milliarder inden 2032, i forhold til $34,5 milliarder i 2023.