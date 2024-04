Samsung klar med 10.7Gbps LPDDR5X DRAM

Samsung præsenterer verdens hurtigste LPDDR5X DRAM-chip! Med dataoverførselshastighed på op til 10.7Gbps, er den ideel til AI-enheder.

17 apr. 2024 kl. 09:39 Af Maria DEL:

Samsung, verdens største producent af hukommelseschips, har afsløret sin hurtigste LPDDR5X DRAM-chip. Den nye chip kan opnå dataoverførselshastigheder på op til 10.7Gbps, hvilket er højere end den 6.4Gbps LPDDR5X-chip, der blev lanceret i 2021, og den 8.5Gbps LPDDR5X DRAM-chip, der blev afsløret i 2022.

Denne nye LPDDR5X DRAM-chip fra Samsung vil være tilgængelig sent i 2024. Den sydkoreanske virksomheds nye LPDDR5X DRAM-chip kan anvendes i bærbare computere, smartphones og tablets. Den er fabrikeret ved hjælp af avanceret 12nm-klasse process teknologi, som er ret avanceret i hukommelsessegmentet. Samsung hævder også, at dens nye chip er den mest kompakte i LPDDR-segmentet, hvilket baner vejen for mere kompakte og tyndere enheder.

Den nye chip tilbyder 25% hurtigere ydeevne og 30% højere kapacitet. Desuden hævdes det, at den nye chip er optimeret til bedre AI-inferens. Med stigningen i on-device AI-behandling i computere, smartphones og tablets, har sådanne enheder brug for hukommelse med høj hastighed og lav effektforbrug. Den enkeltpakkekapacitet på den nye chip er blevet øget til 32GB, hvilket gør den til en optimal løsning for on-device AI.

Disse chips vil blive verificeret i anden halvdel af i år, og de kan være klar til flagship chips ved udgangen af dette år. YongCheol Bae, Executive VP of Memory Product Planning of the Memory Business hos Samsung Electronics, sagde: "Som efterspørgslen på lavstrøms, højtydende hukommelse stiger, forventes LPDDR DRAM at udvide sit anvendelsesområde fra primært mobil til andre områder, der traditionelt kræver højere ydeevne og pålidelighed såsom PC'er, accelerators, servere og biler. Samsung vil fortsætte med at innoverer og levere optimerede produkter til den kommende on-device AI-tidsalder gennem tæt samarbejde med kunderne."

Med tanke på verifikationstiderne for Samsungs nye LPDDR5X DRAM-chips med 10.7Gbps, tyder det på, at de sandsynligvis vil blive brugt med flagskib smartphone chips, herunder Snapdragon 8 Gen 4, MediaTek Dimensity 9400 og Samsungs Exynos 2500.

Så de fleste high-end smartphones, der lanceres senere i år eller tidligt næste år (inklusive Galaxy S25), kan bruge disse nye hukommelseschips. Disse chips vil sandsynligvis også blive brugt i bærbare computere med Intels 14. Gen CPU'er og AMD's Ryzen 8000-serie CPU'er.