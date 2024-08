Samsung præsenterer tyndeste LPDDR5X DRAM

Samsung annoncerer masseproduktion af branchens tyndeste 12nm LPDDR5X DRAM-pakker, med kapacitet på 12 og 16GB. Disse chip øger ydeevnen for højtydende applikationer som AI.

6 aug. 2024 kl. 09:57 Af Maria DEL:

Samsung har annonceret masseproduktion af de tyndeste 12-nanometer (nm) LPDDR5X DRAM-pakker i industrien, med kapaciteter på 12 og 16 gigabyte (GB). Ved at udnytte sin omfattende ekspertise inden for chip-pakning har Samsung skabt ultratynde LPDDR5X DRAM-pakker, der maksimerer pladsen inden i mobile enheder.

Dette forbedrer luftstrømmen og termisk kontrol. Sammenlignet med den foregående generation er de ca. 9% tyndere og har en forbedret varmebestandighed på 21,2%. Dette er vigtigt for high-performance applikationer med avancerede funktioner som on-device AI.

Gennem optimerede teknikker til trykt kredsløbskort (PCB) og epoxyformforbindelse (EMC) opnår den nye LPDDR DRAM-pakke en bemærkelsesværdig tykkelse på 0,65 millimeter (mm), hvilket overstiger alle eksisterende LPDDR DRAM-alternativer på 12 GB eller højere.

Samsungs forfinerede back-lapping proces minimerer desuden pakkehøjden. Samsung sigter mod at udvide sin tilstedeværelse på markedet for lav-effekt DRAM ved at levere 0,65 mm LPDDR5X DRAM til både mobile processor- og enhedsproducenter. Da efterspørgslen efter high-performance, high-density mobile hukommelsesløsninger i kompakte pakker fortsætter med at stige, planlægger virksomheden at introducere endnu tyndere LPDDR DRAM-pakker, herunder 6-lags 24 GB og 8-lags 32 GB moduler, til fremtidige enheder.

YongCheol Bae, Executive Vice President for Hukommelsesproduktplanlægning hos Samsung Electronics, udtalte i forbindelse med præsentationen: "Samsungs LPDDR5X DRAM sætter en ny standard for højtydende AI-løsninger på enheder og tilbyder ikke kun overlegen LPDDR-ydeevne, men også avanceret termisk styring i en ultrakompakt pakke. Vi er forpligtet til kontinuerlig innovation gennem tæt samarbejde med vores kunder, og vi leverer løsninger, der imødekommer fremtidens behov på lavstrøms-DRAM-markedet. "