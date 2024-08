SK hynix fokuserer på avanceret HBM chips

SK hynix, verdens næststørste producent af hukommelseschips, fokuserer på avancerede emballageteknologier for HBM chips til AI.

5 aug. 2024 kl. 11:09 Af Maria DEL:

SK hynix, verdens næststørste producent af hukommelseschips, meddelte mandag, at de vil fokusere på udviklingen af avancerede pakningsteknologier til højhastigheds hukommelseschips i næste generation. Dette er en del af deres bestræbelser på at bevare deres ledende position på det blomstrende kunstig intelligens (AI) chipmarked.

HBM er en højtydende DRAM med høj efterspørgsel, især til grafikbehandlingsenhederne fra den amerikanske AI-chip gigant, Nvidia, som er nøglekomponenter i AI-beregninger. SK hynix er en ledende aktør på markedet med deres femte generation af HBM3E produkter, og deres nyeste 12-lags HBM3E produkter er planlagt til masseproduktion i tredje kvartal.

Produktionen af HBM indebærer at stapling af flere DRAM chips, hvilket gør pakningsteknologier afgørende for at løse udfordringer som varmeafgivelse og warpage. Lee Gyu-jei, der står i spidsen for pakningsudvikling hos SK hynix, fremhævede betydningen af næste generations pakningsteknologier, som hybrid bonding. Disse teknologier er designet til at tillade højere chipstapling, hvilket øger ydeevnen og kapaciteten, samtidig med at produkttykkelsen holdes inden for standardspecifikationerne.

"Selv om varmestyring stadig er en udfordring på grund af den snævrere afstand mellem chipsene, forventes disse nye pakningsteknologier at løse problemet og imødekomme de stadig mere varierende ydelsesbehov hos vores kunder," sagde Lee i et interview med virksomhedens nyhedsrum og understregede, at udviklingen af sådanne teknologier til tiden er afgørende for at imødekomme markedets varierende behov.

Lee tilskrev SK hynix's ledende position på HBM-markedet til udviklingen af centrale pakningsteknologier, herunder massereflow-formet underfill (MR-MUF), som blev introduceret med HBM2E i 2019. MR-MUF sprøjter et flydende beskyttelsesmateriale mellem stakkede chips, hvilket markant reducerer varmen.

Han sagde, at masseproduktionen af HBM2E med MR-MUF blev et "game changer" på HBM-markedet og hjalp SK hynix med at føre an i industrien i denne AI-æra. For femte generation HBM3E, især de nyeste 12-lags HBM3E, har SK hynix udviklet den avancerede MR-RUF pakningsteknologi, der forbedrer varmeafgivelsen for det stigende antal stakkede chips. Den avancerede MR-MUF tillader chipstaplning, der er 40 procent tyndere end tidligere generationer, med mindre varme og warpage.

Lee bemærkede, at den avancerede MR-MUF vil blive anvendt til et bredere spektrum af applikationer, hvilket yderligere vil styrke SK hynix's lederskab inden for HBM-teknologi. Virksomheden planlægger at sende 12-lags HBM4 på markedet i andet halvår af næste år og forbereder sig på en 16-lags HBM4 i 2026, afhængigt af kundeefterspørgslen.

"SK hynix vil fortsætte med at forbedre vores nuværende avancerede MR-MUF med en fremragende varmeafgivelsesydelse, samtidig med at vi sikrer nye teknologier," sagde han.