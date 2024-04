SK Hynix investerer 4 mia $ i amerikansk fabrik

Verdens næststørste hukommelseschipproducent, SK Hynix, bygger sin første amerikanske facilitet i West Lafayette. Masseproduktionen af avancerede HBM-chips starter i 2028.

4 apr. 2024 kl. 09:38 Af Maria DEL:

SK Hynix, verdens næststørste hukommelseschipsproducent, meddeler, at de vil bygge deres første amerikanske produktionsanlæg i byen West Lafayette, med planer om at begynde masseproduktion i anden halvdel af 2028. Anlægget vil fokusere på produktionen af næste generations "High-Bandwidth Memory" (HBM) chips, afgørende komponenter i de grafiske processorer, der træner AI-systemer.

SK Hynix er blevet en nøglespiller i AI-udviklingsboomen som den førende designer og producent af HBM-chips, der arbejder i samspil med Nvidias processorer. Deres beslutning kommer cirka to år efter virksomhedens planer om at investere i USA.

Den gang sagde SK Group-formand Chey Tae-won, at hans konglomerat ville afsætte 15 milliarder dollars til at bygge chipsanlæg og styrke forskningsprogrammerne i USA. SK Hynix's projekt markerer et betydeligt skridt fremad for USA's ambitioner om at øge den avancerede pakkekapacitet - en flaskehals i Washingtons bestræbelser på at genoplive den indenlandske halvlederindustri.

USA har kun 3 procent af verdens pakkekapacitet, hvilket betyder, at virksomheder, der producerer chips i Amerika, ofte stadig skal sende dem til Asien for at blive samlet til brug. Chips er blevet et slagmark mellem Washington og Beijing, med USA, der bruger milliarder af dollars på at frigøre sig fra asiatiske leverandører. Det har udstedt store finansielle incitamenter for at få globale chipproducenter til at øge kapaciteten.

Semiconductor-firmaer har lovet at investere mere end 230 millarder dollars på amerikansk jord, siden præsident Joe Biden tiltrådte embedet, drevet af 2022-chipslovgivningen. Intel vandt sidste måned 8,5 milliarder dollars i tilskud og op til 11 milliarder dollars i lån fra USA for at støtte investeringer på over 100 milliarder dollars i hjemlandet.

De fleste af disse investeringer er hidtil gået til Texas, New York og Arizona. Alene Arizona har sikret sig over 60 milliarder dollars i investeringer fra TSMC, Intel, Amkor Technology og dusinvis af andre. SkyWater Technology annoncerede i 2022 deres plan om at bygge et 1,8 milliarder dollars halvlederforsknings- og produktionsanlæg gennem et partnerskab med Indiana og Purdue.