SK Hynix overrasker med rekord overskud

SK Hynix fokuserer på højtydende hukommelses-chips til AI efter et overraskende profit i Q4. Firmaet satser på teknologisk lederskab i AI-hukommelsesområdet.

25 jan. 2024 kl. 08:36 Af Maria DEL:

Sydkoreas SK Hynix Inc meddelte torsdag, at de i år vil fokusere på højtydende hukommelsessemiconduktorer, der anvendes i kunstig intelligens-chipsæt, efter at en stærk efterspørgsel førte til en overraskende profit i fjerde kvartal. Verdens næststørste hukommelseschipproducent, der har AI-chipleaderen Nvidia som en nøgleklient, rapporterede en driftsindtjening på 346 milliarder won ($259,8 millioner) for oktober-december kvartalet.

Indtægterne steg med 47%. Det slog forventningerne om et driftstab på 192 milliarder won og markerede sit første driftsoverskud siden tredje kvartal af 2022. Firmaet havde rapporteret et tab på 1,9 trillioner won et år tidligere.

"Vi opnåede et vendepunkt ... efter en lang nedtur, takket være vores teknologiske lederskab inden for AI-hukommelsesområdet," sagde CFO Kim Woohyun i en erklæring og tilføjede, at virksomheden vil stræbe efter at "vokse til en total AI-hukommelsesleverandør".

SK Hynix's avancerede DRAM-chips, såsom høj båndbredde hukommelses (HBM) chips, er i høj efterspørgsel til brug i de grafiske processeringsenheder (GPU'er) fremstillet af Nvidia og andre, der behandler store mængder data i generativ AI.

Virksomheden sagde, at dens salg af HBM3-chips, som den udviklede før deres konkurrenter, steg mere end femdobbelt i 2023 fra et år tidligere. Med efterspørgslen, der forventes at vokse fra klienter som Nvidia, cloud service-udbydere og andre store teknologifirmaer, når AI-funktioner i stigende grad indarbejdes i enheder, er SK Hynix's førerposition inden for HBM-chipudvikling sat til at hjælpe det med at forbedre rentabiliteten og overgå markedet i år, sagde analytikere.

"For hotte (AI) produkter er efterspørgslen så stærk, at klienter klager over, at de ikke kan få nok forsyninger. Det er en helt anden historie for resten af hukommelsesindustrien, som langsomt kommer sig efter svag efterspørgsel," sagde Greg Roh, forskningschef ved Hyundai Motor Securities. Roh vurderede, at HBM-chips vil stige til at udgøre 15% af branchens samlede DRAM-salg i år, op fra 8% i 2023.

SK Hynix planlægger at påbegynde masseproduktion af dens næste HBM-version, kaldet HBM3E, i første halvdel af året. Den udvikler også den næste generations chip kaldet HBM4. Virksomhedens aktier, der er steget 18% siden dens sidste kvartalsindtjening offentliggørelse på det optimistiske udsigter for AI-hukommelseschips, faldt 2,6% i eftermiddagshandlen på grund af gevinsthjemtagning, sagde analytikere.

Om det store fokus på HBM RAM, og et muligt skift af produktionsresurcer vil have indflydelse på tilgængelighed og priser for de mere almindelige consumer rettede RAM produkter, er for tidligt at sige endnu. Man kunne dog som almindelig forbruger, der ønsker at bygge et system til gaming eller lign. frygte, at vi kan se frem til en prisstigning på RAM.