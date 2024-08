USA støtter SK Hynix med 450 millioner

SK Hynix modtager op til $450 millioner i støtte fra det amerikanske handelsministerium til en avanceret AI-produktions- og forskningsfacilitet, der skaber 1.000 job i Indiana.

8 aug. 2024 kl. 12:00 Af Maria DEL:

Det amerikanske handelsministerium meddelte tirsdag, at det planlægger at tildele SK Hynix op til $450 millioner i tilskud til at finansiere et avanceret pakkeri samt en forsknings- og udviklingsfacilitet for kunstig intelligens i Indiana.

I april meddelte SK Hynix, verdens næststørste producent af hukommelseschips, at de vil investere omkring $3,87 milliarder i et anlæg, der vil omfatte en avanceret chipproduktionslinje til masseproduktion af hukommelseschips med høj båndbredde. Disse chips bruges i øjeblikket i grafikkort, der træner kunstig intelligens, ifølge chipproducenten Nvidia.

Ministeriet planlægger også at gøre $500 millioner i statslige lån tilgængelige for SK Hynix-projektet, som forventes at kvalificere sig til en 25% investeringsskattekredit. Hukommelsespakkeriet til AI-produkter og den avancerede pakkerings-R&D-facilitet vil skabe 1.000 job og lukke et vigtigt hul i den amerikanske halvlederkæde, ifølge ministeriet.

I august 2022 godkendte Kongressen et $39 milliarder stort subsidieprogram til amerikansk produktion af halvledere og tilhørende komponenter, samt $75 milliarder i statslig långivningsmyndighed. Handelsminister Gina Raimondo sagde, at ministeriet har offentliggjort term sheets med 15 selskaber, der tilbyder omkring $30 milliarder i finansiering, hvilket "vil låse en anden $300 milliarder i privat kapital op".

USA har nu store forpligtelser fra alle fem største halvlederchipproducenter - TSMC, Intel, Samsung Electronics, Micron og SK Hynix. "Det betyder, at vi i De Forenede Stater vil have den mest sikre og forskelligartede forsyningskæde i verden for de avancerede halvledere, der driver kunstig intelligens," fortalte Raimondo journalister. Ministeriet tilføjede, at ingen anden økonomi i verden "har mere end to af disse selskaber, der producerer førende chips på sine kyster."

SK Hynix's anlæg i West Lafayette, Indiana, vil huse en avanceret halvlederpakkeringslinje, der masseproducerer hukommelseschips med høj båndbredde. Disse chips er nøglekomponenter i grafikkort, der træner AI-systemer. SK Hynix CEO Kwak Noh-Jung sagde i en erklæring, at selskabet sætter stor pris på "U.S. Department of Commerce's støtte og er spændt på at samarbejde om at realisere dette transformerende projekt fuldt ud."

I maj meddelte handelsministeriet, at de planlagde at give $75 millioner til Absolics for opførelsen af en facilitet i Georgia, der skal levere avancerede materialer til landets halvlederindustri. Det planlagte tilskud går til en affiliate af SKC Co, som igen er en del af Sydkoreas næststørste konglomerat, SK Group, ligesom SK Hynix. (