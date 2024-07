Apple kode antyder ny Smart Home enhed

Apple kan være ved at udvikle en ny Smart Home enhed. Koden afslører mulige funktioner og brug af A18-chip. Officiel bekræftelse mangler endnu.

5 jul. 2024 kl. 10:48 Af Maria DEL:

Nyeligt opdaget kode inden for Apples backend-systemer afslører, at virksomheden måske er ved at udvikle et nyt hjemme-tilbehør. Koden, identificeret af MacRumors, refererer til en enhed med kodenavnet "HomeAccessory17,1."

Specifikke detaljer er stadig utilgængelige, men nogle spor kan findes i koden om de funktioner, der kunne optræde på denne enhed. Identifikatoren inkluderer sekvensen "17,1," hvilket kunne betyde brugen af Apples kommende A18-chip, der forventes at blive anvendt i iPhone 16-serien. Dette betyder, at Apple opgiver A17-chipsettet.

Koden antyder også, at enheden måske kører en variant af tvOS (her er den seneste tvOS17.6-udviklerbeta), det samme operativsystem der i øjeblikket anvendes af HomePod. Dette stemmer overens med tidligere rapporter, der antyder, at Apple er ved at udvikle "homeOS," en potentiel firmware specielt designet til deres smarte hjemmeprodukter.

Det er vigtigt at bemærke, at disse oplysninger er baseret udelukkende på lækket kode og er ikke blevet officielt bekræftet af Apple. Der er også en mulighed for, at September 2024 vil se den officielle annoncering af dette nye hjemme-tilbehør, sammen med potentielle opdateringer til Apple TV-serien.

I mangel på officiel bekræftelse giver dette læk kun et indblik i Apples potentielle planer. Dog tyder det på, at virksomheden måske arbejder på at udvide sit smarte hjem tilbud, med flere detaljer der sandsynligvis vil blive afsløret i de kommende måneder.