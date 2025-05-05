Roborock F25 RT

Roborock har længe markeret sig som en af de førende producenter af smarte rengøringsløsninger, og med den nye Roborock F25 RT udvides sortimentet med endnu en innovativ gulvvasker. Denne model kombinerer effektiv våd- og tørmopning i én enhed og henvender sig til dem, der ønsker en mere grundig og bekvem rengøring af hårde gulve i hjemmet. Men lever den op til forventningerne? I denne test dykker vi ned i F25 RT’s funktioner, brugervenlighed og rengøringsevne for at finde ud af, om den virkelig er pengene værd.

Inden vi går videre med at kigge nærmer på Roborock F25 RT, har jeg fundet specifikationer frem på støvsugeren.

Specifikationer:

Farve: Hvid

Vægt: 4 kg

Størrelse (Med dock): 300 x 316 x 1157

Snavsevandsbeholder: 720 ml

Rentvandsbeholder: 870 ml

Batterilevetid: 40 min (Eco-tilstand)

Rundt om Roborock F25 RT

Roborock F25 RT er en 2-i-1 støvsuger og gulvvasker designet til hårde gulve. Den har automatisk selvrensning, så rullen forbliver ren under brug. Med intelligent vandfordeling og kraftig sugeevne sikrer den effektiv fjernelse af både vådt og tørt snavs. Den er udstyret med LED-display, stemmefeedback og app-understøttelse for nem betjening. Den justerer automatisk sugestyrken baseret på snavstype. Den har også dual-tank-system, så rent og beskidt vand holdes adskilt. Op til 40 minutters driftstid gør den velegnet til større boligarealer.

Roborock F25 RT har en kraftig sugeevne, der effektivt opsamler støv, hår og vådt snavs i én arbejdsgang. Den tilpasser automatisk sugestyrken afhængigt af overfladen og mængden af snavs. Moppen består af en roterende børsterulle, der vasker og skrubber gulvet grundigt under brug. Den indbyggede sensor sikrer optimal vandmængde, så gulvet ikke efterlades for vådt. Moppefunktionen er ideel til daglig rengøring af både små spild og fastgroet snavs. Med automatisk selvrensning holdes børsten ren og klar til næste brug. Kombinationen giver en effektiv og tidsbesparende rengøringsoplevelse.

Roborock F25 RT har en praktisk selvrensningsfunktion, der aktiveres manuelt via en knap på selve støvsugeren. Når den står i docken, skylles børsterullen grundigt med rent vand for at fjerne snavs og hår. Det beskidte vand opsamles i en separat tank, så hygiejnen opretholdes. Denne funktion reducerer behovet for manuel rengøring og holder maskinen klar til næste brug. Selvrensningen tager kun få minutter og gør vedligeholdelsen nem og bekvem. Docken fungerer samtidig som opladningsstation.

Roborock F25 RT er udstyret med de såkaldte JawScrapers – små gummilameller, der sidder tæt på rullebørsten. De fungerer som en skrapefunktion, der effektivt fjerner fastgroet snavs fra gulvet. Samtidig hjælper de med at holde børsterullen ren under brug. Denne teknologi forbedrer rengøringsevnen, især ved indtørrede pletter eller klistrede områder. JawScrapers arbejder i takt med den roterende børste for at sikre en mere grundig vask. Resultatet er et mere skinnende og ensartet rent gulv.

Når Roborock F25 RT lægges ned, har den en højde på kun 12,5 cm, hvilket gør den ideel til rengøring under lave møbler som sofaer og senge. Den slanke profil giver nem adgang til ellers besværlige områder, hvor støv og skidt ofte samler sig. Det gør det muligt at få en mere komplet rengøring uden behov for at flytte tunge møbler. Trods den lave højde bevarer den sin effektivitet og mobilitet. Det fleksible led sikrer, at man nemt kan manøvrere den i lav højde. En praktisk funktion for dem, der ønsker grundig rengøring i hele hjemmet.

Oplevelsen af Roborock F25 RT

Vi er nu nået til selve testen af Roborock F25 RT. Det er vigtigt at understrege, at dette er den mere enkle model i serien – en slags “light-version” i forhold til Roborock F25 og F25 ACE. Man må derfor undvære funktioner som Dirtect smartsensor, proaktiv selvrens og den mere avancerede SlideTech 2.0 teknologi. Når det er sagt, så er F25 RT stadig blevet flittigt brugt i vores hjem og har været igennem en række hverdagsscenarier.

Støvsugeren kan virke lidt tung og klodset, især i rum med mange møbler eller smalle passager. Selvom den kun måler 12,5 cm i højden, når den vippes ned, oplevede jeg stadig, at den ikke kunne komme helt ind under køkkenskabe og andre lave kanter – et område hvor støv nemt samler sig. På samme måde måtte jeg flere gange køre frem og tilbage over fastsiddende snavs, og enkelte gange ty til manuel fjernelse, før maskinen kunne tage over.

Når det er sagt, så har den også leveret solide og brugbare resultater. Den er blevet et fast redskab efter aftensmaden, hvor det er nemt og hurtigt at få fjernet madrester omkring spisebordet. Driftstiden på op til 40 minutter har været rigeligt til en overordnet rengøring af huset. Derudover trækker den nærmest sig selv frem, hvilket gør brugen mindre fysisk krævende – du skal faktisk bruge lidt kraft på at holde den tilbage.

I praksis lykkes det ofte støvsugeren at udføre både støvsugning og gulvvask i én omgang, hvilket sparer tid og gør hverdagsrengøringen mere effektiv. Dog bør man ikke helt sige farvel til den traditionelle moppe endnu – i enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med en ekstra håndvask for at få det sidste med.

Docken fungerer både som oplader og renseenhed, og den manuelle knap på håndtaget aktiverer en grundig selvrens af børsten. Den afsluttende tørring er praktisk, men støjer en del – her vil jeg klart anbefale at placere den i et bryggers eller et lukket rum, så lyden ikke forstyrrer dagligdagen.

Alt i alt er Roborock F25 RT et solidt valg for dem, der ønsker en enkel og funktionel 2-i-1 gulvrengøringsmaskine. Den har sine begrænsninger, men til let daglig rengøring og som supplement til større rengøringsrutiner, klarer den opgaven rigtig fint.

Pris

F25 RT fra Roborock kommer med en pris på 1990,- DKK.

Konklusion

Roborock F25 RT placerer sig som en solid mellemklassemodel, hvor fokus i høj grad ligger på funktionalitet frem for avancerede teknologier og smart integration. Den er hverken den mest kraftfulde, mest intelligente eller mest fleksible i Roborocks sortiment, men den leverer alligevel en stærk og brugbar rengøringsoplevelse – især for dem, der søger noget ligetil og pålideligt til den daglige husholdning.

I testen blev F25 RT hurtigt en fast del af den daglige rutine – især efter måltider, hvor madrester og krummer hurtigt kan samle sig. Her fungerer den særligt godt med sin kombinerede støvsuge- og moppefunktion, som på kort tid klarer overfladisk snavs og spild. Det er i disse hverdagssituationer, at maskinens styrke virkelig viser sig. Den gør ikke rent som en topmodel med avanceret sensorstyring, men den gør det hurtigt og nemt – og ofte godt nok.

Batteritiden på op til 40 minutter er tilpas lang til de fleste behov i en almindelig husstand, og motorens fremdrift hjælper til at gøre arbejdet mindre fysisk krævende. Det er en maskine, der næsten føles som om den trækker sig selv fremad, hvilket især er rart under længere sessioner. Selvom designet kan føles lidt klodset og tungt i små rum eller fyldte områder, er den overkommelig at bruge til daglig.

Der hvor Roborock F25 RT begynder at afsløre sine begrænsninger, er når rengøringen kræver lidt mere præcision eller kraft. I testens forløb viste det sig, at fastsiddende snavs og madrester, der har haft tid til at tørre ind, ofte kræver flere overkørsler – eller i visse tilfælde manuel fjernelse – før maskinen kan klare arbejdet. Den er med andre ord bedst egnet til vedligeholdelse, ikke til grundrengøring.

Også i manøvredygtigheden har F25 RT sine udfordringer. Selvom den måler beskedne 12,5 cm i højden, er det ikke lavt nok til at komme helt ind under visse skabe eller møbler. Det betyder, at man stadig skal supplere med andre redskaber, hvis man ønsker en komplet rengøring i hjemmets svært tilgængelige områder.

Docken er praktisk og nem at bruge – både til opladning og selvrens – men også her er der plads til forbedring. Selvrensningsfunktionen kræver et manuelt tryk på en knap, og processen er ikke lydløs. Den summende støj fra både vask og især tørring gør det nødvendigt at placere docken et sted, hvor lyden ikke er generende – f.eks. i et bryggers eller vaskerum. Det er ikke en kæmpe ulempe, men noget man bør tage højde for, hvis støjsvage løsninger prioriteres.

Set i forhold til prisen på 1990 kr. er Roborock F25 RT dog stadig en konkurrencedygtig model. Man får en funktionel, solid og relativt brugervenlig maskine til daglig rengøring, uden at skulle op i premium-prislejet. Den egner sig godt til lejligheder eller mindre huse, og til familier der ønsker en lettere måde at holde gulvene rene på mellem de større rengøringer.

Den mangler nogle af de smarte funktioner og automatiseringer, som Roborock ellers er kendt for i deres topmodeller, men det afspejles også i prisen. Derfor skal den heller ikke måles direkte op mod sine dyrere søskende – den skal vurderes på sin egen præmis, som en "no-nonsense" gulvvasker med støvsugerfunktion.

Roborock F25 RT er hverken banebrydende eller banalt enkel. Den lander et sted midt imellem, hvor funktionalitet og pris går op i en fornuftig helhed. Til daglig, hurtig og let rengøring er den virkelig nyttig, og den vil især passe godt til brugere, der ønsker en maskine uden for meget smart-funktionalitet, men stadig med god effekt. Der er plads til forbedring på områder som fleksibilitet, lydniveau og håndtering af genstridigt snavs – men det er til at leve med. Det gør også den ender med en karakter på 7 ud af 10.

Fordele

2 i 1 funktion

Selvrens

Fornuftig batteritid

Jawscrapers teknologi

Velegnet til daglig brug

Let at bruge

Ulemper

Mangler avanceret funktioner

Begrænset manøvredygtighed

Begrænset adgang under lave møbler

Svært ved fastgroet snavs

Støjer under selvrens og tørring

Score: 7



